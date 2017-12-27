Спортивное питание. Фото: пресс-служба Находкинской таможни

Спортпит под видом кислоты провез бизнесмен из США в Приморье

Это позволило предпринимателю избежать уплаты более 13 млн рублей налогов

27 декабря, PrimaMedia. Предприниматель в 2016 году из США через Республику Корея восемь контейнеров с товаром, заявленным в таможенный орган, как кислота, однако, по факту, там спортивное питание. В связи с уклонением от уплаты более 13 млн рублей налогов на бизнесмена завели уголовное дело, приговор по которому недавно вынес Находкинский городской суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Находкинской таможни.

Суд рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ввезенные 94 тонны американского спортивного питания стоимостью более 120 млн рублей попали под запрет ввоза, установленный в отношении продукции производства США, принявших решение о введении в отношении России экономических санкций. По решению суда товар конфискован. Решается вопрос об уничтожении конфискованного товара.

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