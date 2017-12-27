Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик. Фото: ЗС ПК

Приморский край принял участие в собрании по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на выборах президента

27 декабря, PrimaMedia. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на выборы президента России состояла из представителей всего российского общества. Об этом корр. ИА Primamedia сообщил спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, принявший участие в собрании, состоявшемся накануне, в Москве на ВДНХ.

"Очень почетно было участвовать в таком важном событии. Владимира Путина пришли поддержать представители всех сфер жизни нашего общества – выдающиеся люди из области культуры, науки, власти, спорта, различных общественных организаций. Разумеется, все, кто был на собрании, в дальнейшем планируют включиться в совместную работу по участию Владимира Владимировича в выборах президента", — отметил Александр Ролик.

Глава приморского парламента также выразил убежденность, что Путин – национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан страны.

"За дела и поступки, за многогранную деятельность на таком ответственном государственном посту, Владимир Владимирович, конечно, получает огромную поддержку среди россиян. Лично я, как представитель Законодательного собрания Приморья, как юрист, девиз президента о том, что Россия это страна, устремленная в будущее, воспринимаю как руководство к действию по укреплению ее государственности и благополучия граждан", — рассказал спикер ЗС ПК.

Александр Ролик добавил, что от Приморского края в собрании, кроме него, участвовали также Владимир Курилов, представлявший Дальневосточный федеральный университет, Виктор Пинский – депутат Государственной думы, и прославленный приморский гребец, серебряный олимпийский призер Иван Штыль.

Напомним, 26 декабря в Москве на ВДНХ состоялось собрание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. В ее состав вошли представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), политических партий, а также добровольческих организаций и всех общественных групп, которые поддерживают политику главы государства. В ходе собрания было принято решение выдвинуть Владимира Путина кандидатом для участия в выборах президента РФ.

В мероприятии приняла участие инициативная группа из более чем 600 человек — в основном представителей культуры, спорта и политики.

Ранее Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 18 марта 2018 года. Как заявил президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, он идет на эти выборы как самовыдвиженец. При самовыдвижении кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на его территории.