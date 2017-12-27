Анастасия Худченко: Работа в поликлинике – бесценный опыт для молодого врача

Анастасия Худченко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Главный врач "Владивостокской поликлиники №6" - о повышении кадрового потенциала, необходимости обучения и глобальной информатизации

27 декабря, PrimaMedia. "Владивостокская поликлиника №6" успешно преодолевает насущную для государственной медицины проблему — "кадровый голод". В данный момент штат поликлиники укомплектован на 80%, и это — весомый показатель. С 2015 года в поликлинике реализуется комплексная "Программа повышения кадрового потенциала", за этот период на работу принято 54 медицинских работника. Помимо этого, руководство поликлиники активно заключает целевые договоры с выпускниками школ на обучение в медицинском университете. Где найти молодые таланты, почему врач должен постоянно учиться, и насколько важны инновации в повседневной работе медиков, рассказала в интервью ИА PrimaMedia главный врач "Владивостокской поликлиники №6" Анастасия Худченко.

Бонусы для молодых специалистов

— Анастасия Геннадьевна, решение кадрового вопроса остается актуальной и первостепенной задачей для медицинских учреждений Приморского края. Острая нехватка молодых врачей – реальная проблема для многих государственных ЛПУ. Как с этим обстоят дела у вас? Хватает ли врачей узких специальностей?

— У нас в учреждении с 2015 года принята программа повышения кадрового потенциала, включающая в себя комплекс мер, в первую очередь, направленных на дополнительные меры социальной поддержки для медицинских работников, особенно по востребованным специальностям, на привлечение кадров, в том числе молодых специалистов, и на повышение престижа.

В рамках этой программы за три года мы приняли на работу 54 медработника – 21 врача и 33 медсестры. Тем не менее, сказать, что вопрос решен, нельзя. У нас есть потребность в терапевтах, иногда в узких специалистах. Дело в том, что потребности населения в данном виде специализированной помощи выше, чем количество узких специалистов. Например, 1 апреля мы открыли первичный онкологический кабинет, взяли на работу онколога. Сейчас ясно, что нам нужен и второй, и третий онколог, один просто не справляется. Также мы выучили второго кардиолога, приняли на работу второго уролога. Основные врачи-специалисты есть, но приходится добавлять по второму, по третьему специалисту.

До сих пор остается вопрос по терапевтической службе. Сейчас она почти на 80 процентов укомплектована, но мы бы с удовольствием приняли бы молодых врачей, и у нас есть врачи старшей возрастной группы, которых надо уже на пенсию отпустить. То есть не столько плюсом, сколько вместо. Хотя до сегодняшнего дня мы пропагандировали политику, что, принимая на работу молодежь, мы сохраняем все наши возрастные кадры, которые передают им опыт, являются наставниками. К сожалению, особенно в терапии есть довольно много терапевтов старших возрастных групп и много молодежи, а вот опытного персонала 40-45 лет в терапии почти нет. Наверное, это последствия кризиса 90-х.

— В качестве кадрового потенциала медицинские учреждения готовы заключать целевые договоры с выпускниками школ на обучение в медицинском университете. Участвует ли Поликлиника № 6 в этом проекте?

— Да. На сегодняшний день, в ТГМУ учится 10 наших студентов-целевиков: 4 из них на шестом курсе, 2 на третьем, 3 на втором и 1 человек на первом. Ежегодно где-то в ноябре-декабре я объезжаю школы, договариваюсь с директорами, посещаю родительские собрания, рассказываю о возможности поступления по целевым договорам. Те, кого заинтересовывает, подходят. Один год у нас даже был конкурс на места. Двоих-троих студентов мы берем ежегодно.

Вообще, это очень хорошая форма привлечения персонала, поскольку ребята не просто учатся от нас по целевым договорам. Они проходят у нас практику каждый год. Они знакомятся с учреждением, начиная от самого младшего звена (первый год регистраторы, второй – младшие сестры, после третьего курса они приходят уже на сестринскую практику). Таким образом они узнают поликлинику снизу доверху. Те, кто сейчас учится, не будут бояться работать в поликлинике. Конечно, поликлиник боятся, думают, что все как в 80-90-е годы. Это далеко не так.



Доска почета. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

— Как вы отбираете абитуриентов-целевиков? Какие преференции и ограничения накладывает на студентов целевой договор?

— Работает специальная конкурсная комиссия, на которую приходят родители и ребенок. Там мы как раз-таки рассказываем о преференциях целевого обучения, и какие обязательства оно накладывает. Если ребенок хочет стать косметологом или пластическим хирургом, то с нами точно не нужно заключать договор, потому что их учить мы не будем.

При целевом договоре ребенок будет иметь определенные бонусы при поступлении, будет иметь гарантированное место работы, когда выйдет из университета. Со своей стороны он должен учесть наши пожелания при выборе медицинской специальности, которая выбирается где-то в начале 6 курса. Это определенные ограничения. Когда желающих больше, чем мест, мы проводим определенные конкурсы. Собираем документы, аттестаты, смотрим средний балл, смотрим портфолио, обращаем внимание на активность в общественной жизни, участие в волонтерских мероприятиях.

— Вы сказали, что у вас по программе повышения кадрового потенциала есть социальные привилегии для молодых врачей. В чем они заключаются?

— У нас целый пакет мероприятий для иногородних и тех, кто не имеет собственного жилья во Владивостоке. Мы частично компенсируем съем жилья. 10 тысяч врачам и 5 тысяч медсестрам каждый месяц компенсируем из своих внебюджетных средств. Кроме того, молодые специалисты имеют надбавки к зарплате. Если приезжают люди из других городов, мы помогаем с детскими садами. Помимо этого, у нас есть программа адаптации молодых специалистов — на первые два месяца работы они закрепляются за определенным наставником.

— На ваш взгляд, почему молодому специалисту лучше начинать карьеру в государственном учреждении, чем в частном?

— Еще лучше начинать специалистом широкого профиля – терапевтом или хирургом. Потому что они приобретают необходимые практические навыки, навыки работы с пациентами, навыки врача-клинициста. Работа в поликлинике – это очень широкий слой проблем. Поработав 2-3 года участковым терапевтом, приобретается тот опыт, который не получишь больше нигде: это и дифференциальная диагностика всех заболеваний, и работа с различного рода документацией, работа в разных проектах. Когда выбирают после 6 курса специальность, мы советуем выбрать нечто более широкое. Три базовых специальности в современной медицине – это терапия, хирургия и акушерство с гинекологией. Поработать в них год-два, можно уже искать себя в чем-то более узком.

Потребность в обучении

— Как часто в поликлинике проходит повышение квалификации специалистов?

— В соответствии с установленными нормативными документами. Раз в 5 лет. С 2016 года начала работать программа непрерывного медицинского образования. До этого было только раз в 5 лет, а сейчас те, кто получил сертификат в 2016-2017 году, уже вступили в программу непрерывного медицинского образования. Это значит, что каждый год врачи дистанционно набирают 14 баллов через специальный модуль Минздрава и 36 часов с отрывом от производства путем обучения. Мы создаем условия, чтобы они могли на рабочем месте зарегистрироваться на портале и прошли обучающие курсы. Для этого в конференц-зал приобрели оборудование для видеоконференцсвязи. Это позволит нашим специалистам посещать вебинары.

Кроме того, мы практикуем обучение за свой счет в центральных клиниках. Сейчас у нас приехал кардиолог с первичной подготовкой из Московского кардиологического института. В прошлом году мы выучили двух интернов, а в этом году — двух ординаторов.

— Насколько все эти курсы затратные для поликлиники?

— Очень затратные процессы, но это все окупается. Это то, во что можно и нужно вкладывать деньги. Обучение осуществляется за счет внебюджетных средств поликлиники, либо за счет денег, заработанных в рамках ОМС. Например, в нашей первичной кардиологической подготовке была вообще бюджетная путевка, нам департамент здравоохранения выделил. За саму учебу мы не платили, платили только за проезд и проживание в Москве.

— Почему такая потребность учиться у западных специалистов?

— Во-первых, это определенные традиции. Считалось, что повышение квалификации на центральных кафедрах – это престижно. В этом есть рациональное зерно, потому что все основные новые методики, подходы все равно апробируются в центральных НИИ Москвы и Санкт-Петербурга. Подготовка на центральных базах ценится во врачебной среде.

— В Приморье не раз обсуждали перспективы сотрудничества в области здравоохранения с Республикой Корея, в частности обмен практиками и опытом. Удается ли нашим специалистам выезжать на обучение заграницу?

— К сожалению, это имеет некоторые ограничения, так как не все специалисты владеют языком. У практикующих врачей английский язык довольно слабый. Мы обсуждали со специалистами из Кореи, определенный проект, в котором могли бы принять участие. Дело в том, что люди, которые оперируются в Корее, получают высокотехнологичную помощь, приезжая обратно сюда, нуждаются в реабилитации и восстановлении. Корейские специалисты обращались к нам с предложением восстанавливать таких пациентов, но пока этот проект только на уровне переговоров. Вообще, это интересная история. Весь мир работает по обмену. Для тех врачей, кто хочет и у которых хороший базовый английский язык, это вполне возможно.

Информатизация полным ходом

— Здравоохранение в стране пару лет назад взяло курс на инновации. Сейчас в Приморье реализуется большой проект "Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы". В рамках него в лечебные учреждения придет высокоскоростной интернет, современные технологии, в частности, медкарта в электронном виде, автоматическое формирование отчетной документации, возможность проведения онлайн-конференций с коллегами. Что из этой глобальной информатизации уже сделано в поликлинике? Что планируется внедрить в 2018 году?

— Мы начали вводить инновации раньше 2017 года, так как были пилотной поликлиникой и многое апробировали на себе. На сегодняшний день в поликлинике работает запись через интернет, записаться можно с нескольких ресурсов: с регионального портала регистратура-25, с vl.ru, с сайта "Врачи Владивостока", через Госуслуги. Кроме того, больше года работает call-центр. С конца этого года его начинает оплачивать краевой бюджет, до этого мы платили сами.

В этом году мы активно оснащались компьютерами, у нас работает медицинская информационная система. На следующий год мы планируем углублять внедрение электронной медицинской карты, насколько возможно переходить на электронный документооборот; хотя у нас практически все подразделения уже переведены, мы все равно дублируем их в бумажных носителях. Планируем полностью перейти на электронную документацию.



Электронное табло. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Помимо этого, в 2018 году надеемся на внедрение лабораторной информационной системы, как раз по краевому проекту. У нас в компьютерах все анализы, но вбиваем мы их туда вручную. А будет автоматически выгружаться из анализатора. Будем развивать медицинскую информационную систему, будем оснащать ею дополнительные рабочие места, чтобы все процессы были автоматизированы.

— Получаете ли вы обратную связь от пациентов по поводу этих инноваций? Довольны ли они? Работает ли электронная запись в полной мере?

— На прием в поликлинику через электронную очередь записываются 10-12%, через call-центр – 50%. Около 80 % пациентов при этом записываются на прием предварительно. Записываются и подходят к своему времени, минуя регистратуру. Регистратуры как таковой у нас уже и нет. Ее мы заменили "Стойками информации", а карты пациентов хранятся отдельно в картохранилищах.

Иногда случаются сложности, связанные с большой потребностью в специалистах, особенно узкого терапевтического профиля. Например, пациент хочет записаться к узкому специалисту — кардиологу напрямую, минуя терапевта. Здесь существуют определенные правила. Если человек состоит под диспансерным наблюдением, то он может напрямую по телефону записаться, а если впервые придет на прием, то должен сначала пройти терапевта.

Это оправдано со всех точек зрения. Не всегда пациент может сориентироваться, к какому именно специалисту ему надо. Да и прийти к кардиологу, чтобы он выписал направление на сдачу ЭКГ надо сделать и анализов на холестерин — это впустую потраченное время врача. Поэтому вначале человек идет к терапевту, тот проводит ему необходимый минимум исследований, и направляет уже к профильному специалисту. Эта история не всегда вызывает одобрения у пациентов. Мы стараемся разъяснять, почему так сделано.

Обратная связь, безусловно, есть. Мы активно переписываемся в интернете и смотрим, что о нас говорят. В поликлинике есть стенд, где мы размещаем отзывы наших пациентов об отдельных врачах. Стараемся взаимодействовать с пациентами.



Стенд отзывов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

— Какие еще мероприятия по улучшению качества и доступности медпомощи запланированы на 2018 год?

— Сейчас как раз всем коллективом находимся в процессе обсуждения. В этом году мы реализовали проект "Бережливая поликлиника" — это открытые стойки, комфортные зоны ожидания. Произошло много организационных изменений внутри, в части организации работы процедурного кабинета, ЭКГ, диспансеризации. Сейчас мы подводим итоги этого проекта.



Банк идей. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На будущий год мы планируем проект, связанный с внутренним контролем качества и безопасности медицинской деятельности. Все выходные в чате активно дискутировали о том, как его назовем его. Мы должны оказывать медпомощь надлежащим образом, доступно и безопасно. Сейчас есть новые методические рекомендации от Росздравнадзора, довольно полные, всеобъемлющие мероприятия. Попробуем их реализовать.