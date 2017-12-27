Подарки. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

Батончики с ликером из губернаторских подарков меняют на шоколад «Аленка» в Уссурийске

Компания-поставщик в срочном порядке исправляет досадную ошибку

27 декабря, PrimaMedia. В Уссурийске приступили к замене шоколадных батончиков, которые оказались несоответствующими техническому заданию аукциона. Ошибку допустил поставщик новогодних подарков, заменив один вид шоколадных батончиков на другой. Однако администрацию Приморского края смутило, что в состав батончиков входит 0,2% ликера. Шоколадки срочно изымают из подарков и меняют на шоколад "Аленка" фабрики "Красный Октябрь", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

В Уссурийске представители омской компании ИП Воронцова, которая выиграла аукцион на поставку губернаторских подарков в Приморье, уже несколько дней перебирают коробки с конфетами: вместо шоколадных батончиков "С Новым годом" кладут шоколад "Аленка". В составе шоколадных батончиках "С Новым годом" оказалось 0,2% содержания ликера, что стало основной причиной отказа администрации Приморского края принимать заказ.

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— На этапе сбора подарков произошла ошибка, которую поздно выявили, — положили не ту шоколадку. Мы обратились к местным производителям, однако объемы для приморских компаний оказались слишком высокими, поэтому пришлось заказать шоколад в Москве на фабрике "Красный Октябрь". Уже около 80 тысяч подарков заменено, еще 120 тысяч штук шоколада прибудут самолетом завтра днем, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела подарков ИП Воронцова Владимир Матченко.

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В ближайшие дни шоколад "Аленка" довезут во все районы Приморского края.

В Уссурийске подарки начали раздавать в пятницу, 22 декабря. Кстати, стоимость одного подарка — 251 рубль.

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