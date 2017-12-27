Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока

Фейерверк. Фото: ИА PrimaMedia

В мэрии рассказали о том, что подготовили на Новый год для горожан

27 декабря, PrimaMedia. Праздничная новогодняя программа состоится 31 декабря на центральной площади Владивостока. Жителей и гостей города ждут интересные локальные площадки, концерт, красочный фейерверк, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В 18.00 на площади развернутся локальные площадки, будут работать аниматоры в новогодних костюмах – участников мероприятия ждут конкурсы и призы. Так, все желающие смогут поучаствовать в спортивных конкурсах, испытать свои силы в метании валенка, рассказать стихотворение Деду Морозу, построить из ледяных кубиков замок Снежной королевы, поиграть в городки, собрать огромные пазлы.

Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке "Сказки" поклонники селфи смогут сделать фотографию с изображениями героев русских сказок.

В 20.00 стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – "Зима", "Три белых коня", "Песенка про медведей", "Хорошее настроение", "Увезу тебя я в тундру", "А снег идет", "Пять минут", попурри из мультфильмов. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Фейерверк в этом году можно будет увидеть 31 декабря в 22.00 в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Праздничные мероприятия продолжатся во Владивостоке и в январе. 7 января в 12.00 на площади состоится празднование Рождества.