Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет

Арест. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

27-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет

27 декабря, PrimaMedia. Сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России на транспорте задержали 26 декабря во Владивостоке 27-летнего жителя ЕАО, который находился в федеральном розыске за дезертирство более шести лет. Мужчину передали инициатору розыска, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА ЕАОMedia.

Сотрудники полиции остановили на железнодорожном вокзале приморской столицы мужчину для проверки документов.

"В ходе проверки документов мужчина предъявил стражам правопорядка водительское удостоверение со своей фотографией, однако, документ вызвал у полицейских подозрение в его подлинности. В дальнейшем полицейские установили, что мужчина с 2011 года находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 338 Уголовного кодекса Российской Федерации (Дезертирство)", — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.

Задержанный передан инициатору розыска. Можно предположить, что за инкогнито "инициатор розыска" скрывается руководство воинской части, откуда сбежал задержанный.