Обновленный к/т «Уссури» во Владивостоке приглашает зрителей за новогодним настроением

Обновленный кинотеатр "Уссури". Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион"

Также в кинокассе вместе с билетами можно приобрести киносет «Билеты в кино + комбонабор» по вкусной цене

27 декабря, PrimaMedia. Сеть кинотеатров "Иллюзион" приготовила новогодний подарок для жителей Владивостока – сегодня распахнул двери обновленный "Уссури". В кинотеатре были проведены масштабные внутренние работы – администрации удалось сохранить прежний исторический стиль в сочетании с архитектурным направлением "Стимпанк", сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров "Иллюзион".

С самого первого шага зритель попадет в праздничную атмосферу: новое светящиеся фойе 1 и 2 этажа, удобные кассы, расположенные сразу напротив центрального входа. В залах "Босфор" и "Владивосток", где установлены новые комфортабельные кресла, увеличено расстояние между рядами, натянуты новые экраны и улучшена шумоизоляция.

Обновленный кинотеатр "Уссури". Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион" Обновленный кинотеатр "Уссури". Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион" Обновленный кинотеатр "Уссури". Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион" Обновленный кинотеатр "Уссури". Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион" Обновленный кинотеатр "Уссури". Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион" 1 / 5

На этом работа по обновлению любимого городского кинотеатра не закончена. По словам генерального директора сети кинотеатров "Иллюзион" Антона Алексеенко, "Уссури" ждёт вторая очередь стройки – зал "Уссури" также будет переоборудован, а рядом с ним откроется совершенно новый зал "Амур". Работы планируется завершить к весне 2018 года.

Сеть кинотеатров "Иллюзион" приглашает жителей и гостей города посетить обновленный кинотеатр "Уссури" в новогодние праздники и посмотреть главные кинопремьеры: "Ёлки новые", "Три богатыря: принцесса Египта", "Движение вверх", "Величайший шоумен", "Чудо-юдо" и др.

Также в кинокассе вместе с билетами можно приобрести киносет "Билеты в кино + комбонабор" по вкусной цене.

Справка: Кинотеатр "Уссури" — старейший из действующих кинотеатров Дальнего Востока. Его история начинается в дореволюционные годы, когда наследники дома Бриннера решили построить здание своего театра. Спроектированное в стиле "тяжелого" немецкого модерна, новое здание было заложено в конце 1916 года. Но достроить его помешала революция и гражданская война. И только в 1927 году местное отделение "Совкино" сделало подарок городу, ввело в строй новый кинотеатр. В тот день состоялась премьера фильма "Поэт и царь" режиссера В. Гардина (о последних днях жизни А.С. Пушкина). Кинотеатр "Уссури" прошел все стадии эволюции кинопоказа от немого кино: 1932 год – первый звуковой фильм, в 1957 "Уссури" стал первым широкоэкранным кинотеатром во Владивостоке.

23 марта 2008 года обновленный кинотеатр "Уссури" распахнул двери после масштабного переоснащения, которую провела сеть кинотеатров "Иллюзион". Кинотеатр выдержан в стиле начала прошлого века, со всеми особенностями, как во внешней части фасада, так и в интерьере, но в то же время оснащен самым современным оборудованием. В кинотеатре "Уссури" проходят основные премьеры, крупнейшие фестивальные мероприятия. Одним из главных отличий "Уссури" от других кинотеатров является показ на постоянной основе интеллектуального и артхаусного кино. На территории кинотеатра работает "Киноклуб", который каждый понедельник в 19.00 в зале "Владивосток" собирает ценителей кино.