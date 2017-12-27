Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"

Ирина Медведева. Фото: телеканал "Пятница"

На финальный ужин участница подала ценителям высокой кухни жульен из трепанга и каннеллони с камчатским крабом

27 декабря, PrimaMedia. Дальний Восток первым увидел заключительную серию кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" на телеканале "Пятница". В финале за приз — миллион рублей и работу в престижном ресторане Москвы — бились Ирина Медведева из Владивостока и Владимир Бектемиров из Ростова-на-Дону. Все пять блюд приморского повара включали в себя морепродукты и получили высокие оценки московских рестораторов, сообщает ИА PrimaMedia.



30-летняя жительница Владивостока Ирина Медведева стала победительницей реалити-шоу "Адская кухня" на телеканале "Пятница". В течение двух месяцев на проекте она проявила себя как неординарная творческая личность и талантливый кулинар. Ей удалось пройти все 14 тяжелейших испытаний шоу, выслушать сотни упреков и колкостей от строгого шеф-повара Константина Ивлева, проявить себя и превзойти 17 своих соперников.



Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в шоу "Адская кухня". Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

Для финального гала-ужина она подготовила по-настоящему дальневосточное меню: холодную закуску из сибаса с ламинарией, жульен из трепанга, каннеллони с камчатским крабом и биточки из кролика с креветками под кокосовым соусом. Гости ресторана "Адская кухня", московские рестораторы и лично Константин Ивлев высоко оценили четыре блюда Медведевой из пяти. В то время как ее соперник, ростовский шеф-повар Владимир Бектемиров, получил только одну положительную оценку.

После финала Ирина Медведева поделилась впечатлениями с корр. ИА PrimaMedia. Она призналась, что до самого последнего момента, когда перед ней открылась дверь победителя, она не верила в свой успех. "Все это время меня поддерживал весь Дальний Восток. Где-то с 3-й, 4-й серии мне стали писать письма: "Уссурийск с тобой!", "Хабаровск с тобой!". А я очень скучала по Владивостоку. Иногда просто готова была сдаться, представляла, как сажусь в самолет и выхожу в Кневичах, еду по трассе, въезжаю в город... Вторая Речка. Путепровод... И меня очень поддерживали друзья. Одна девочка из Владивостока прислала мне видео о городе с моими любимыми песнями. А подруга привезла мне сюда коробку "Птички". Это очень поддерживало!", — рассказала Ирина Медведева. Она также прокомментировала свою победу.



По ее словам, ее профессиональное кредо — готовить простую и вкусную пищу, без лишних "заморочек". Именно этим, по словам победительницы, она и превзошла ростовчанина и пришлась по душе шефу. После победы Ирина Медведева дала интервью ИА PrimaMedia, в котором рассказала о том, почему в России не может быть "высокой кухни", чем московские рестораны отличаются от владивостокских, представила взгляд изнутри производства реалити-шоу и рассказала, на что потратила свой выигрыш. Читайте разговор с победительницей в ближайшее время на страницах ИА PrimaMedia.