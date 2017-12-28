Генплан Владивостока и ПЗЗ окончательно утвердят во втором квартале 2018 года

Генплан Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Разработчики рассмотрели и учли более 3,8 тысяч предложений от юрлиц и граждан

28 декабря, PrimaMedia. Члены рабочей группы по внесению изменений в Генплан Владивостока и Правила землепользования и застройки в среду, 27 декабря рассказали депутатами комитета по экономике и муниципальной собственности Думы Владивостока о работе над главными градостроительными документами города. По словам разработчиков, рабочая группа рассмотрела и учла более 3,8 тысяч предложений по изменениям в Генплан и ПЗЗ от юридических лиц и жителей города. Градостроительные документы планируют утвердить и представить общественности во втором квартале 2018 года, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Информацию о ходе работы по изменению генплана и ПЗЗ озвучили на очередном заседании комитета по экономике и мунициальной собственности Думы Владивостока.

И.о. заместителя директора департамента градостроительства Приморского края Елена Юрьева рассказала депутатам комитета о работе краевого департамента по разработке генплана и ПЗЗ.

Она отметила, что при подготовке изменений в документы обеспечивались не только права и законные интересы собственников и пользователей земельных участков, но и защищаемые законом права жителей территории, а также публичные интересы, связанные с устойчивым развитием территории, сохранением окружающей среды и объектов культурного наследия..

"Задача уполномоченных органов при разработке ПЗЗ состоит не в обеспечении приоритета прав собственников в ущерб иным интересам, а в согласовании этих интересов и установлении между ними разумного и эффективного баланса", — сообщила Юрьева.

По ее словам, вся градостроительная документация приведена в соответствие с требованиями законодательства РФ, откорректированы электронные версии этих документов.

"Но еще предстоят согласовать и генплан, и ПЗЗ с Минэкономразвития, с прокуратурой. На это потребуется время. Утверждение и обнародование документов варианте они будут приняты не раньше второго квартала 2018 года.

Председатель комитета Василий Васильев спросил докладчика, как вносимые изменения будут согласовываться с разрабатываемой стратегией развития Владивостокской агломерации и японским мастер-планом.

Елена Юрьева отметила, что принятие стратегии безусловно повлечет изменения в Генплан и ПЗЗ, но говорить о них предметно можно будет только после утверждения этой самой стратегии.

"Основные изменения будут связаны с транспортной инфраструктурой, в связи с развитием агломерации", — добавила она.

Вице-спикер Думы Владивостока Елена Новицкая спросила, отображены ли в Генплане и ПЗЗ участки под строительство новых дорожных развязок с тоннелем через Жариковский сквер в районе остановки Дальзавод. На этапе публичных слушаний эти планы вызвали изрядное беспокойство местных жителей.

И.о. замдиректора департамента отметила, что участки под дорогие и развязки зарезервированы, но говорить о скором воплощении этих планов в жизнь не стоит.

"Нет оснований исключать строительства этих объектов в будущем. Сейчас нет определенности насколько это целесообразно, но проектировщики приняли решение учесть эти планы и оставить в документах на рассчетный срок до 2036 года", — сказала Елена Юрьева.

Второй докладчик — директор КГУП "Центра развития территории" Александр Шалякин — рассказал членам экономического комитета, что за период работы над новыми градостроительными документами Единая комиссия провела 177 заседаний, рассмотрела 1428 обращений по внесению изменений от граждан и юрлиц, а также более 2,4 тысяч обращений о внесении изменений, поступивших в ходе публичных слушаний.

"Из самых многочисленных обращений мы выделили обращения по сохранению зеленых насаждений города, сохранению Нагорного парка, вопросы развития транспортной инфраструктуры, зонирования территорий по видам разрешенного использования. Все обращения и предложения были рассмотрены, по всем приняты соответствующие решения", — сообщил директор "Центра развития территорий".

Депутатов комитета интересовали детали.

Елена Новицкая спросила, какие территории отражены в новом генплане как перспективные для жилищной застройки, однако Александр Шалякин ответил уклончиво, назвав всем известные площадки в районе Зеленого угла, на острове Русский, северной части городского округа, впрочем, без конкретики.

Вице-спикера гордумы такой ответ не устроил, но на просьбу назвать иные перспективные площадки директор КГУПа лишь пообещал "предоставить информацию в письменном виде с картографическими материалами".

На вопрос Новицкой о перспективных площадках под размещение нового кладбища в связи с заполненностью и отсутствием перспектив расширения функционирующих Лесного и Морского кладбищ, Александр Шалякин дал более конкретный ответ: в новом Генплане под него зарезервирована территория между Зеленым углом и поселком Горностай.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе мусоросжигательного завода в Снеговой Пади, директор "Центра развития территорий" сообщил, что по обращению в КГУП депутатов Законодательного собрания прорабатывается вопрос подготовки перспективной площадки для переноса объекта. В качестве основной рассматривается территория спецзавода №1 близ поселка Горностай.

Депутаты комитета также поинтересовались, когда электронная версия новых градостроительных документов будет выложена в открытый доступ.

"Важно, чтобы жители и предприниматели города могли с ними ознакомиться, строили планы на будущее с учетом внесенных изменений", — отметила Елена Новицкая.

Но докладчики сообщили, что опубликовать документы смогут только после их окончательного утверждения.

Напомним, что с 9 по 20 октября на территории Владивостокского городского округа, в который входят шесть населенных пунктов, прошли публичные слушания проекта изменений в Генплан и ПЗЗ, разработали их архитекторы омского института территориального планирования "Град". Слушания ГП и ПЗЗ по административным районам Владивостока сопровождались скандалами. Так, на слушаниях 17 октября бизнесмен Андрей Боев вынес на голосование предложение убрать из проекта ГП зону Р1 с земель, занимаемых Игнатьевским и Бестужевским скверами, перевести их в ОД2, и был поддержан. Голосовавших против "сохраняющей" скверы зоны возмущенные владивостокцы обвинили в продажности. И такое же предложение поступило от других бизнесменов в отношении еще нескольких скверов.

"Скверные" предложения вызвали серьезную обеспокоенность горожан, поскольку они не до конца понимали и понимают, какую силу имеют эти заявления. Многие участники слушаний прошлись по организации мероприятия, раскритиковав условия: что актовый зал мэрии не был рассчитан на большое количество человек (а 20 октября слушателей набралось больше 800), что следовало слушать сперва Генплан, а затем ПЗЗ, что муниципалы позволяли помногу раз вносить одни и те же предложения.



