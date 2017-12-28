Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"

ХК "Адмирал". Фото: ИА PrimaMedia

Также в команде новый главный тренер и генеральный менеджер

28 декабря, PrimaMedia. В ХК "Адмирал" из Владивостока произошли значительные изменения в составе. Команду пополнили 11 хоккеистов, они пришли на замену восьми ушедшим игрокам. Также у штурвала "Адмирала" встал новый главный тренер Андрей Разин, а пост генерального менеджера вместо Ильдара Мухометова занял экс-тренер "моряков" Александр Селиванов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что конце прошлой недели коллектив покинули: нападающие Владимир Ткачёв и Дмитрий Саюстов, вратарь Иван Налимов (перешли в уфимский "Салават Юлаев" — прим. ред). Оскар Бартулис и Павел Макаренко тоже покинули команду.

В период с 26 на 27 декабря, как сообщает официальный сайт КХЛ, был отзаявлен еще ряд игроков: защитник Джонатон Блум, Вадим Краснослободцев, а также Роберт Саболич. Словенец заключил односторонний контракт на два года с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Вадим Краснослободцев проводил в "Адмирале" один из лучших сезонов в карьере, набрав 12 очков. Хоккеист проследовал в том же направлении, что Саболич, с 34-летним казахстанцем подписано одностороннее соглашение, рассчитанное до конца сезона. Стоит отметить, что хоккеист уже выступал за "Торпедо" на протяжении сезонов-2013/14 и 2014/15, отыграв за клуб 114 матчей.

Джонатон Блум перешел в ХК "Сочи". В текущем сезоне 28-летний американец провел 43 игры в КХЛ и набрал 19 очков (1 шайба + 18 передач).

Им на смену пришли:

— дозаявлен в список "Командированные в клуб ВХЛ "Южный Урал" Яковлев Егор (№29, нападающий, Россия, 15.06.1996, 181-83, Л)

— дозаявлен Перескоков Вадим (№39, нападающий, Россия, 27.08.1993, 179-77, Л)

— дозаявлен Другов Виктор (№33, нападающий, Россия, 12.05.1986, 182-85, Л)

— дозаявлен Феоктистов Никита (№15, нападающий, Россия, 23.06.1990, 186-90, П)

— дозаявлен Ковалев Денис (№27, нападающий, Россия, 13.04.1994, 184-86, Л) (26.12.2017)

— дозаявлен Ващенко Григорий (№44, защитник, Россия, 29.01.1995, 187-82, Л) (26.12.2017)

— дозаявлен в список "Командированные в клуб МХЛ "Тайфун" Булыгин Владислав (№99, вратарь, 05.04.1998, 184-77, Л).

Кроме этого, "Адмирал" заключил двусторонние контракты до конца сезона с защитником Иваном Глазковым и нападающими Андреем Алексеевым, Денисом Вихаревым, Ильей Ивановым.

Также в команде второй раз за сезон произошла смена главного тренера, вслед за ушедшим Александром Андриевским, клуб покинул Фредрик Стиллман. Ему на смену пришел 44-летний специалист Андрей Разин. Также в "Адмирале" сменился генеральный менеджер команды, экс-тренер "моряков" Александр Селиванов сменил на этом посту Ильдара Мухометова. С Ильдаром Рафековичем контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.