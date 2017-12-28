Спорт. 19:10
ХК "Адмирал". Фото: ИА PrimaMedia

Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"

Также в команде новый главный тренер и генеральный менеджер

28 декабря, PrimaMedia. В ХК "Адмирал" из Владивостока произошли значительные изменения в составе. Команду пополнили 11 хоккеистов, они пришли на замену восьми ушедшим игрокам. Также у штурвала "Адмирала" встал новый главный тренер Андрей Разин, а пост генерального менеджера вместо Ильдара Мухометова занял экс-тренер "моряков" Александр Селиванов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что конце прошлой недели коллектив покинули: нападающие Владимир Ткачёв и Дмитрий Саюстов, вратарь Иван Налимов (перешли в уфимский "Салават Юлаев" — прим. ред). Оскар Бартулис и Павел Макаренко тоже покинули команду.

В период с 26 на 27 декабря, как сообщает официальный сайт КХЛ, был отзаявлен еще ряд игроков: защитник Джонатон Блум, Вадим Краснослободцев, а также Роберт Саболич. Словенец заключил односторонний контракт на два года с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Вадим Краснослободцев проводил в "Адмирале" один из лучших сезонов в карьере, набрав 12 очков. Хоккеист проследовал в том же направлении, что Саболич, с 34-летним казахстанцем подписано одностороннее соглашение, рассчитанное до конца сезона. Стоит отметить, что хоккеист уже выступал за "Торпедо" на протяжении сезонов-2013/14 и 2014/15, отыграв за клуб 114 матчей.

Джонатон Блум перешел в ХК "Сочи". В текущем сезоне 28-летний американец провел 43 игры в КХЛ и набрал 19 очков (1 шайба + 18 передач).

Им на смену пришли:

— дозаявлен в список "Командированные в клуб ВХЛ "Южный Урал" Яковлев Егор (№29, нападающий, Россия, 15.06.1996, 181-83, Л)

— дозаявлен Перескоков Вадим (№39, нападающий, Россия, 27.08.1993, 179-77, Л)

— дозаявлен Другов Виктор (№33, нападающий, Россия, 12.05.1986, 182-85, Л)

— дозаявлен Феоктистов Никита (№15, нападающий, Россия, 23.06.1990, 186-90, П)

— дозаявлен Ковалев Денис (№27, нападающий, Россия, 13.04.1994, 184-86, Л) (26.12.2017)

— дозаявлен Ващенко Григорий (№44, защитник, Россия, 29.01.1995, 187-82, Л) (26.12.2017)

— дозаявлен в список "Командированные в клуб МХЛ "Тайфун" Булыгин Владислав (№99, вратарь, 05.04.1998, 184-77, Л).

Кроме этого, "Адмирал" заключил двусторонние контракты до конца сезона с защитником Иваном Глазковым и нападающими Андреем Алексеевым, Денисом Вихаревым, Ильей Ивановым.

Также в команде второй раз за сезон произошла смена главного тренера, вслед за ушедшим Александром Андриевским, клуб покинул Фредрик Стиллман. Ему на смену пришел 44-летний специалист Андрей Разин. Также в "Адмирале" сменился генеральный менеджер команды, экс-тренер "моряков" Александр Селиванов сменил на этом посту Ильдара Мухометова. С Ильдаром Рафековичем контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

1 / 2

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Адмирал" проиграл московскому "Спартаку"

Владивостокский "Адмирал" ищет нового тренера

"Адмирал" в равной борьбе проиграл "Северстали" — 2:3

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту

14:30

Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"

14:25

«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку»

26 декабря, 21:50

Владивостокский "Адмирал" ищет нового тренера

26 декабря, 17:35

В "Адмирале" сейчас идет непростой процесс "приведения в чувство" - Павел Серебряков

26 декабря, 16:00
В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту

14:25

Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"

26 декабря, 17:35

Владивостокский "Адмирал" ищет нового тренера
Рекомендуем
Праздничные бутерброды с семгой и хлебом «Подольский» - рецепт Катерины Снагустенко

Спорт
Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"
В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту
Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"
Команда по тхэквондо «Восточник» выиграла девять медалей на Всероссийском турнире

Общество
Подготовка к новому году: как работают на праздниках городские службы
Виктор Пинский: 2018 год будет полон работы на благо России
Более 5 тысяч единиц пиротехники изъяли полицейские в Артеме
Праздничные бутерброды с семгой и хлебом «Подольский» - рецепт Катерины Снагустенко

Политика
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха
Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
Типография «Хелиос» предлагает в Приморье услуги по печати агитационных материалов
Веркеенко взял «международное управление» мэрии Владивостока под личное руководство

Происшествия
Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке
Необычное ДТП на Спортивной во Владивостоке вызвало пробку
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике

Бизнес
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности

Популярное

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада в новогоднюю ночь
Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"
В ночь на 1 января Приморью угрожает снегопад, метель и гололед
Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории
Новости регионов
Рецепт выходного дня от Полины Шилиной: домашний апельсиновый мармелад к Новому Году

20:00

На ночь глядя: зарплаты министров, с дырой между глаз, отказ от оливье и битва со свиньей

20:00

Ученый СВФУ стал обладателем гранта Японского общества продвижения науки

19:55

Угрозу обрушения кровли офисного здания ликвидировали магаданские спасатели

18:45

Россияне смогут купить алкоголь через интернет только по банковским картам

18:00

На ночь глядя: взрыв в Петербурге, WhatsApp прекратит работу, самые сексуальные женщины

17:15

Уссурийцам придется платить за отопление по новым правилам уже с января

16:35

Для красноярцев в Рождественскую ночь будут ходить бесплатные автобусы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia