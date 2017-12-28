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Режим ЧС ввели в Ольгинском районе Приморья

Район пострадал от снегопадов и последовавшего за ними сильного ветра

28 декабря, PrimaMedia. Ольгинский район Приморья пострадал от снегопадов и последовавшего за ними сильного ветра с порывами до 22 м/с. Сегодня, 28 декабря, здесь введен режим ЧС местного масштаба, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГО и ЧС, в ряде территорий Ольгинского района сложилась непростая ситуация. На объектах социального значения пострадали кровли. Это, в том числе, дом культуры села Ветка, средняя школа и два жилых многоквартирных дома в посёлке Ольга.

По поручению врио губернатора региона Андрея Тарасенко району будет оказана помощь в ликвидации последствий ЧС.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, руководству Ольгинского района поставлена задача в кратчайшие сроки подсчитать размер причиненного ущерба.

"Пострадавшее здание школы будет восстановлено за период новогодних каникул с тем, чтобы дети могли вернуться к занятиям сразу после праздников без нарушения учебного процесса", – подчеркнул Александр Костенко.

По словам директора департамента гражданской защиты Приморья Сергея Белголова, сейчас коммунальная система Ольгинского района работает в штатном режиме.

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