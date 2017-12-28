Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора

Бывший губернатор Приморья назначил генеральным директором рыбодобывающего предприятия Сергея Передрия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Бывший губернатор Приморья назначил генеральным директором рыбодобывающего предприятия Сергея Передрия

28 декабря, PrimaMedia. Совет директоров "Находкинской базы активного морского рыболовства" досрочно прекратил полномочия генерального директора Сергея Кононюка 26 декабря в связи с переходом на другую работу. С 27 декабря генеральным директором предприятия снова был назначен Сергей Передерий – доверенное лицо Сергея Дарькина, бывший вице-губернатор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, судостроения и судоремонта. Летом 2017 года он уже занимал этот пост в течение нескольких месяцев, сообщает ИА PrimaMedia.

Как указано в отчетных документах на сайте "Находкинской БАМР", новому директору принадлежит 0,1038% от Уставного капитала и 0,0399% обыкновенных акций. Основная доля акций находится у подконтрольной Сергею Дарькину компании.

Отметим, что Сергей Передрий уже второй раз занимает пост генерального директора БАМР. Летом 2017 года он управлял рыбодобывающей компанией в течение двух месяцев, пока пост не занял Сергей Кононюк – бывший директор Дальневосточного филиала "Русской рыбопромышленной компании", он же возглавлял "Находкинскую базу активного морского рыболовства" с 2005 по 2009 год. Брат бывшего губернатора Олег Дарькин тоже управлял БАМР в течение пяти лет.

Как указано на сайте компании, ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. В его состав входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности компании составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация на рынке.

Напомним, что Сергей Передерий был вице-губернатором Приморья с 25 июня 2001 года, он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и природопользования. В 2006 году он подал в отставку. С июня 2010 года и по сей день входит в совет директоров банка "Приморье", еще один член совета директоров этого же банка – Сергей Дарькин. Согласно данным системы анализа рынков "СПАРК-Интерфакс", учредителями АКБ "Приморье" являются Лариса Белоброва (54,16 процента) и Елена Передрий (6,21процента).