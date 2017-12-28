Бизнес. 14:35
Бывший губернатор Приморья назначил генеральным директором рыбодобывающего предприятия Сергея Передрия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора

Бывший губернатор Приморья назначил генеральным директором рыбодобывающего предприятия Сергея Передрия

28 декабря, PrimaMedia. Совет директоров "Находкинской базы активного морского рыболовства" досрочно прекратил полномочия генерального директора Сергея Кононюка 26 декабря в связи с переходом на другую работу. С 27 декабря генеральным директором предприятия снова был назначен Сергей Передерий – доверенное лицо Сергея Дарькина, бывший вице-губернатор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, судостроения и судоремонта. Летом 2017 года он уже занимал этот пост в течение нескольких месяцев, сообщает ИА PrimaMedia.

Как указано в отчетных документах на сайте "Находкинской БАМР", новому директору принадлежит 0,1038% от Уставного капитала и 0,0399% обыкновенных акций. Основная доля акций находится у подконтрольной Сергею Дарькину компании.

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Отметим, что Сергей Передрий уже второй раз занимает пост генерального директора БАМР. Летом 2017 года он управлял рыбодобывающей компанией в течение двух месяцев, пока пост не занял Сергей Кононюк – бывший директор Дальневосточного филиала "Русской рыбопромышленной компании", он же возглавлял "Находкинскую базу активного морского рыболовства" с 2005 по 2009 год. Брат бывшего губернатора Олег Дарькин тоже управлял БАМР в течение пяти лет.

Как указано на сайте компании, ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. В его состав входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности компании составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация на рынке.

Напомним, что Сергей Передерий был вице-губернатором Приморья с 25 июня 2001 года, он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и природопользования. В 2006 году он подал в отставку. С июня 2010 года и по сей день входит в совет директоров банка "Приморье", еще один член совета директоров этого же банка – Сергей Дарькин. Согласно данным системы анализа рынков "СПАРК-Интерфакс", учредителями АКБ "Приморье" являются Лариса Белоброва (54,16 процента) и Елена Передрий (6,21процента).

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