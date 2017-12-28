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Известный советский и российский хоккеист Александр Селиванов сменил на посту генменеджера Ильдара Мухометова. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту

Александр Селиванов занял пост вместо Ильдара Мухометова

28 декабря, PrimaMedia. Известный советский и российский хоккеист, экс-тренер "Адмирала" Александр Селиванов сменил на посту Ильдара Мухометова. Он занимает должность заместителя генерального директора по спорту. С Ильдаром Рафековичем контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Я, как президент клуба, предложил Александру Юрьевичу пост генерального менеджера, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и "Адмирала" специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри", – заявил президент "Адмирала" Заирбек Юсупов.

Александр Селиванов в сезонах 2013/2014 и 2014/2015 входил в тренерский штаб "Адмирала" в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, в двух матчах исполнял обязанности главного тренера.

Александр Юрьевич Селиванов
Дата рождения — 23.03.1971
Место рождения — Москва
Воспитанник: "Спартак" (Москва)

Карьера игрока: "Спартак" (Москва, 1988-1994), "Atlanta Knights" (ИХЛ, 1994-1995), "Chicago Wolves" (ИХЛ, 1994-1995), "Тампа Бэй Лайтнинг" (НХЛ, 1994-1999), "Cleveland Lumberjacks" (ИХЛ, 1999), "Эдмонтон Ойлерз" (НХЛ, 1999-2000), "Коламбус Блю Джекетс" (НХЛ, 2000-2001), "Frankfurt Lions" (Германия, 2001-2002), "Металлург" (Магнитогорск, 2002-2003), СКА (Санкт-Петербург, 2003-2004), "Krefeld Pinguine" (Германия, 2004-2008), "EV Duisburg" (Германия, 2008-2009), "HYS The Hague" (Голландия, 2009-2010, 2011-2012), "Bietigheim Steelers"(Германия, 2010-2011), EV Duisburg (Германия, 2010-2011).

Достижения игрока: Мастер спорта международного класса. Выступал за национальную сборную.

Карьера тренера: "Адмирал" (Владивосток, КХЛ, 2013-2014, 2014-2015) – тренер, старший тренер, и.о. главного тренера. HYS The Hague (Голландия, 2012-2013) – главный тренер. HYS The Hague (Голландия, 2011-2012) – играющий тренер.

Достижения тренера: Чемпион Голландии 2013.

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