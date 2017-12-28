Сломавшийся паром «Босфор Восточный» временно заменили на небольшое судно «Секстан»

Паром. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Мэрия просит жителей острова Попова потерпеть неудобства до первых чисел января 2018 года

28 декабря, PrimaMedia. Из-за поломки парома "Босфор Восточный" пассажиров на остров Попова временно возит небольшое судно "Секстан". В связи с тем, что это судно не может осуществлять движение в темное время суток, расписание движения поменялось. Оно будет действовать до первых чисел января 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

24 декабря вышел из строя подшипник гребного вала на пароме "Босфор Восточный". Владеющий паромом морской перевозчик провел мониторинг рынка имеющихся пассажирских судов с целью поиска временной замены.

Оказалось, что во Владивостоке единственным судном, которое сегодня имеет все соответствующие для пассажирских перевозок разрешения, является пассажирское судно "Секстан" вместимостью 57 человек. Все остальные морские суда, имеющие право осуществлять перевозку пассажиров, находятся в зимней консервации.

Как отмечают в мэрии, из-за этого жители острова Попова начали испытывать некоторые неудобства.

"Время в пути судна "Секстан" между Владивостоком и островом Попова составляет 3,5 часа в одну сторону. А в связи с тем, что "Секстан" не имеет технической возможности осуществлять движение в темное время суток, согласовано временное, на период окончания ремонта парома, расписание. Поэтому в течение нынешней недели ежедневное отправление судна из Владивостока осуществляется в 8 часов 30 минут утра, а с острова Попова – в полдень", – отмечается на сайте краевой администрации.

В мэрии отмечают, что такое расписание сохранится ориентировочно до первых чисел января 2018 года.