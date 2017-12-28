Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке

Загорелась подсобка у квартиры на 10-м этаже здания

28 декабря, PrimaMedia. Владивостокские пожарные вывели двух женщин из горящего подъезда жилого дома на улице Луговая. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар потушен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

28 декабря в 12.01 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в одноподъездном двенадцатиэтажном доме, расположенном на улице Луговая.

Ровно через 1 минуту на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что в подъезде дома на 10-ом этаже горит подсобка возле квартиры. Из горящего помещения при помощи спасательных устройств по лестничному маршу брандмейстеры вывели на улицу двух женщин. В результате происшествия никто не пострадал.

В 12.19 пожар был локализован, в 12.40 – ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. В настоящее время ведется проливка конструкций. На пожаре задействованы 24 человека личного состава и шесть единиц техники.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Семья из четырех человек погибла при пожаре в Лесозаводске – СК

Пожарные потушили горящее судно во Владивостоке

Двухэтажный элитный коттедж сгорел в пригороде Владивостока