Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина

Владимир Миклушевский. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня бывший глава Приморья возглавит Московский политехнический университет (ВИДЕО)

28 декабря, PrimaMedia. Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский, отправленный в отставку в октября 2017 года, принял участие во встрече с действующими и бывшими главами российских регионов в Кремле на праздничном приеме у президента Владимира Путина по случаю наступающего 2018 года. Глава государства отметил, что впервые устраивает мероприятие в таком формате, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас такой необычный формат для встречи. Здесь собрались и бывшие руководители регионов России, и те, кто пришёл к вам на смену. В таком формате мы действительно никогда не собирались, но думаю, это имеет смысл, чтобы показать преемственность и чтобы вновь пришедшие молодые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, могли не только опираться, но и рассчитывать на вашу поддержку.

Помню, как на одной из встреч один из присутствующих здесь коллег сказал, что мы вмешиваться не будем. И это правильно. Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не получится. В то же время он мог бы опираться, повторю ещё раз, на то, что было сделано до него, и на ваш опыт, на знания.

Очень хотелось бы, и я очень на это рассчитываю, уверен, что так и будет, чтобы была преемственность в работе по тем направлениям, которые, безусловно, были успешными. А таких направлений у тех руководителей регионов, которые оставили свои посты, было немало, и успехов было немало.

Уже говорил, хочу повторить: вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями. И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой", — сказал президент.

Владимир Миклушевский был губернатором Приморского края с 2012-го по 2017 гг.

Как сообщает ряд федеральных СМИ, сегодня, 28 декабря, он должен возглавить Московский политехнический университет. По данным "Газеты.ру", во второй половине дня Миклушевского представят ученому совету ВУЗа. Ранее СМИ сообщали о том, что экс-губернатор Приморья может стать ректором института имени Плеханова.