Приморский филиал ДРСК переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники. Фото: пресс-служба ДРСК

При возникновении экстренных ситуаций приморцы могут звонить на единый телефон горячей линии 8-800-1000-397

28 декабря, PrimaMedia. С 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в филиале АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "Приморские электрические сети" установлен режим повышенной готовности (РПГ) и особый контроль состояния работы технологического оборудования электрических сетей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК

В период новогодних каникул энергетики будут контролировать состояние оборудования и работу энергообъектов. В филиале "Приморские электрические сети" организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей и оперативных бригад, утверждены графики несения дежурства ответственными лицами. Переход на РПГ — необходимая мера для поддержания надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей во время продолжительных выходных дней.

Для минимизации рисков возможного нарушения энергоснабжения в крае специалистами филиала выполнен ряд технических и организационных мероприятий. Во всех структурных подразделениях филиала проведены внеплановые осмотры состояния распределительных сетей, подстанций и ЛЭП, являющихся единственным источником питания потребителя.. Энергетиками проведена проверка работоспособности источников резервного питания, обеспечена готовность аварийных бригад и спецтехники. С членами бригад проведены внеплановые инструктажи по вопросам оповещения, сбора и обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных аварийных ситуаций. Также актуализован перечень аварийного запаса и проверен запас топлива.

В период праздничных дней будет приостановлено выполнение любых видов ремонтных работ за исключением аварийно-восстановительных с целью минимизации рисков, способных нарушить энергоснабжение потребителей. Налажено взаимодействие с управлением МЧС по Приморскому краю, энергокомпаниями, администрациями муниципальных районов и городов. Кроме этого, в случае необходимости для проведения восстановительных работ будут мобилизованы персонал и техника подрядных организаций.

При возникновении экстренных ситуаций жители Приморского края могут звонить на единый телефон горячей линии 8-800-1000-397.