Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в последние выходные года

Снег. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В субботу, 30 декабря, ожидается морозная и без осадков погода, а вот в воскресенье, 31 декабря, край накроет циклон

28 декабря, PrimaMedia. В последние выходные года погода в Приморье ожидается переменчивой. В субботу, 30 декабря, антициклон обусловит морозную и без осадков погоду. А в канун Нового года синоптическая ситуация над югом Дальнего Востока изменится. С районов Желтого моря на акваторию Японского выйдет активный циклон, который станет причиной резкого ухудшения погоды в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Ожидается, что 31 декабря активный циклон окажется над Японским морем и вызовет в Приморье снегопады различной интенсивности. Циклонический вихрь, выйдя на акваторию Японского моря, в дальнейшем будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья. На большей территории края пройдут интенсивные снегопады, сопровождаемые сильным ветром и метелями. На дорогах ухудшится обстановка из-за снежных накатов и заносов. В первый день нового года непогода сохранится.

В настоящее время существует и вторая версия движения циклонического вихря: он пройдёт южнее, над центральной частью Японского моря в сторону Сангарского пролива. В этом случае снега выпадет меньше.

В крае на 31 декабря объявлено штормовое предупреждение.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада в новогоднюю ночь