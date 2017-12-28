Десятый приморский профсоюзный форум пройдет во Владивостоке

Юбилейный слет готовит Федерация профсоюзов Приморского края

28 декабря, PrimaMedia. Федерация профсоюзов Приморского края в десятый раз соберет в краевом центре председателей первичных организаций со всех районов и предприятий края, чтобы обсудить итоги прошедшего года и назвать главные цели 2018-го. Кроме того, участники форума примут обращение ко всем трудящимся и жителям края в связи с предстоящими президентскими выборами. Федерация независимых профсоюзов России готова поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Это наша важная традиция — определять экономические и политические задачи организации на ежегодных форумах, — сказал председатель Федерации профсоюзов Владимир Исаков. – Мы одними из первых в стране начали проводить такие большие собрания, увидели их результативность и продолжаем совершенствовать форму. Для нас важно сообща обсуждать самые актуальные и горячие темы, зачастую от споров кипят микрофоны, но мы всегда приходим к единому решению. Солидарность – главное оружие профсоюзов".

Форумы не только площадка для принятия решений, но и возможность получить актуальные знания. Образовательные мероприятия стали неотъемлемой частью собраний профсоюзного актива. Темы для обучения выбираются по запросам аудитории и всегда злободневны. В прошлом году, например, участники учились читать бюджеты предприятий и искать аргументы для переговоров с работодателем по коллективным договорам.

В этом году на форум приглашены председатель ФНПР Михаил Шмаков, депутат ГД РФ, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Пинский, главный редактор газеты "Солидарность" Александр Шершуков, председатели территориальных объединений профсоюзов Дальнего Востока, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, работодатели и другие социальные партнеры.

Форум состоится 27 февраля 2018 года в культурно — развлекательном центре профсоюзов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 147. Начало работы в 10.00.