Общество. 18:05

Виктор Пинский: 2018 год будет полон работы на благо России

Депутат Госдумы РФ от Приморья подвел итоги уходящего года

28 декабря, PrimaMedia. Депутат Госдумы РФ от Приморья Виктор Пинский подвел итоги уходящего 2017 года и озвучил планы на 2018-й. По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России, уже сейчас понятно, что следующий год будет полон работы на благо России и принесет изменения в жизни всех без исключения граждан страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Новости из Владивостока и Приморья в течение всего 2017 года оставались в списке главных. Мы с вами пережили очередной разрушительный тайфун, смену руководства города и края, вместе боролись за чистый воздух в Находке, за зарплаты и соблюдение трудовых прав наемных работников. За событиями, которые происходили у нас в крае, и участниками которых мы с вами были, с волнением и сопереживанием наблюдала вся страна. По-другому и не может быть.

Владивосток – сегодня самый популярный город в стране, который все хотят посетить, а Дальний Восток – самая популярная территория. Это еще раз подтвердили только что прошедшие в Москве Дни Дальнего Востока. От территории, которая интересна только своей природой, рыбой и морем, мы в глазах всей страны и мира сделали огромный шаг в сторону современного и, пожалуй, самого динамично развивающегося региона.

Уходящий год принес нам победы и открыл новые перспективы. Государственная дума в этом году приняла целый ряд законов, важных для всего Дальнего Востока, Приморья и Владивостока. Они связаны с развитием проекта Свободный порт Владивосток и ТОРами. Для профсоюзов и всего работающего населения края важно принятое в начале декабря решение Конституционного суда. Оно ставит точку в борьбе за "чистый МРОТ", которому более 10 лет. Высшая судебная инстанция – на стороне профсоюзов. Это означает, что у всех жителей северных и приравненных к ним территориям должна вырасти зарплата, все коэффициенты и стимулирующие надбавки теперь должны увеличивать зарплату.

В последние дни года Государственная дума проголосовала за увеличение с 1 января 2018 минимального размера оплаты труда в стране до 9489 рублей в месяц, а с 2019 – до величины прожиточного минимума. Все это стало возможным благодаря настойчивости профсоюзов, нашей с вами борьбе. Все эти меры – ступени в достижении главной цели профсоюзов – улучшения благосостояния членов профсоюза и всего работающего населения страны.

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2018-м, годом! Уже сейчас понятно, что следующий год будет полон работы на благо России и принесет изменения в жизни всех без исключения граждан страны. Наша с вами задача сделать так, чтобы эти изменения были позитивными, чтобы они улучшали жизнь, доставляли радость, способствовали успеху и осуществлению всех намеченных планов.

Желаю вам сил и вдохновения, мира и благополучия, здоровья и семейного счастья, хорошей работы и достойных зарплат!" — сказал Виктор Пинский.

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