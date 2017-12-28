Новогодние подарки от Игоря Пушкарёва. Фото: Павел Панченко

Арестованный экс-мэр Владивостока послал "благотворительный десант" в соцучреждения города

Представители Игоря Пушкарева вручили новогодние подарки 245 воспитанникам детдомов, коррекционных школ и больниц

28 декабря, PrimaMedia. Сегодня, 28 декабря представители находящегося в СИЗО экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва поздравили воспитанников детских домов и юных пациентов городских больниц с наступающим новым годом. От имени Игоря Пушкарёва подарки получили 245 детей — воспитанников социальных учреждений города, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.

По информации ИА PrimaMedia, сладкие подарки местного производства получили 245 детей из социальных учреждений Владивостока: КГКУ "Центр содействия семейному устройству № 1 г. Владивостока", КГКУ "Центр содействия семейному устройству № 2 г. Владивостока", Краевой психоневрологический дом ребёнка, Краевая детская клиническая больница № 2 (социальное отделение), КГОБУ Владивостокская коррекционная школа-интернат (филиал на улице Лазо), КГОБУ Владивостокская коррекционная школа-интернат (филиал на проспекте Красного Знамени).

Хоровод с воспитанниками соцучреждений Владивостока

Хоровод с воспитанниками соцучреждений Владивостока. Фото: предоставлено очевидцем

В учреждения, работающие с самыми маленькими воспитанниками, помимо сладостей поступили и другие подарки. В частности, комплекты подгузников.

Отметим, что в бытность Игоря Пушкарёва мэром Владивостока сложилась традиция вручения новогодних подарков от главы города. Например, в канун наступления 2016 года подарки от мэра, по данным городской администрации, получили более 50 тысяч детей Владивостока.

Подгузники от Игоря Пушкарева

Подгузники от Игоря Пушкарева. Фото: предоставлено очевидцем

После заключения Игоря Пушкарёва под стражу в июне 2016 года в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела и последующего временного отстранения от должности главы администрации, практика вручения новогодних подарков от главы администрации сошла на нет: в декабре 2016 года новогодних подарков от мэра Владивостока уже не было. Не сообщалось о новогодних подарках детям от городской администрации и в канун наступающего 2018 года.

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Новогодние подарки получат 50 тысяч детей во Владивостоке

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