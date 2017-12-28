Анализ проб топлива проходит на современном оборудовании. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Анализ проб топлива проходит на современном оборудовании

28 декабря, PrimaMedia. Определить октановое число бензина, содержание серы и метанола, низкотемпературные качества дизтоплива и многие другие показатели могут специалисты мобильных лабораторий "Роснефти". В режиме нон-стоп они колесят по Дальнему Востоку и проводят контроль качества топлива на всех АЗС компании по несколько раз в месяц, сообщает ИА PrimaMedia.

Мобильная лаборатория представляет собой микроавтобус, с установленным внутри, на специальных виброзащищенных платформах, высокотехнологичным оборудованием. По своей сути это фургон, подготовленный для автономной работы в ближних и дальних поездках.

Очередным пунктом мониторинга качества топлива стал АЗК компании "Роснефть" на острове Русский. Здесь ведущий специалист мобильной лаборатории Дмитрий Коршунов сделал контрольный забор всех видов бензина и дизельного топлива.

"В лаборатории мы проверяем отобранные на АЗС пробы на соответствие нормативным документам по большому спектру важных для автолюбителей показателей качества. Это, к примеру, октановое число, содержание серы, содержание метанола, низкотемпературные показатели дизельного топлива, температура вспышки в закрытом тигле, предельная температура фильтруемости. Благодаря тому, что все пробы мы прогоняем через современные высокотехнологичные приборы, испытания занимают порядка 20 минут", — сообщил корр. ИА PrimaMedia Дмитрий Коршунов.

Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia 1 / 12

Он добавил, что проверка качества топлива на АЗК на острове Русский показала хорошие результаты, соответствующие нормативам. Руководитель направления мобильных лабораторий компании "Роснефть" Дмитрий

Самощенков в беседе с корреспондентом агентства отметил, что мобильные лаборатории компании контролируют качество моторного топлива на постоянной основе и охватывают большую часть территории страны, в том числе и Дальний Восток.

"В наших лабораториях представлено современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее точно определить качество топлива. А результаты исследований дают возможность правильно и грамотно оценить работу АЗС, в том числе и реализацию качественного топлива. К слову, станции не предупреждают заранее, в какой день будет проверка. Мобильная лаборатория приезжает в любой момент без какого-либо предварительного оповещения", — подчеркнул Дмитрий Самощенков.