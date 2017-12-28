Варварская рубка елок идет в районе Серебряного перевала в Приморье

Первый вице-губернатор Александр Костенко поручил оперативно разобраться с ситуацией

28 декабря, PrimaMedia. Первый вице-губернатор Александр Костенко поручил оперативно разобраться с сообщениями о незаконных рубках елок в районе Серебряного перевала в Приморье. В четверг, 28 декабря, на месте приступила к работе группа инспекторов КГКУ "Приморское лесничество" совместно с сотрудниками полиции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Информация о том, что в районе Серебряного перевала в Партизанском городском округе ведётся варварская рубка елок поступила из СМИ и от местных жителей. По их сообщениям, браконьеры валят в этом районе деревья, рубят макушки елей на продажу. Авторы видеообращения говорят о более чем десяти срубленных деревьях.

По поручению первого вице-губернатора, на предполагаемое место преступления также выехали сотрудники краевого департамента лесного хозяйства, чтобы оценить материальный ущерб от действий "черных лесорубов".

"В случае, если действительно вырублено больше десяти елей, размер ущерба позволит не ограничиться административными штрафами, а возбудить уголовное дело. Все материалы мы направим в УМВД", – сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

Напомним, в Приморье, в соответствии с законодательством, заготовку ведут предприниматели по договорам аренды. Заготовка проводится на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это, в частности, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений. Контроль за заготовкой новогодних деревьев ведёт КГКУ "Приморское лесничество" и его филиалы.

Ответственность за незаконную рубку довольно значительная. За незаконную заготовку ели и пихты – 6 219 рублей за одно дерево, за одну единицу сосны – 6 894 рублей, за одну цельнолистную пихту – 17 712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.