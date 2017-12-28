Стоимость проезда на пригородных электричках в Приморье останется прежней

Электричка. Фото: ИА PrimaMedia

Соответствующее решение принял врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

28 декабря, PrimaMedia. Социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в 2018 году останутся на уровне текущего. Соответствующее решение принял врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Глава региона отметил, что Приморье занимает обширную территорию, поэтому доступное и регулярное транспортное обеспечение имеет большое значение для жителей края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Из краевого бюджета ежегодно направляется субсидия, чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованными тарифами и социальными, то есть теми, которые фактически оплачивает население.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в следующем году на эти цели в региональном бюджете края предусмотрено 315,7 млн рублей.

В настоящее время пассажирские перевозки в пригородном железнодорожном сообщении в Приморье осуществляет компания "Экспресс Приморья".

"На 2018 год на перевозку в электричках установлены экономически обоснованные тарифы: в обычных – 33,67 рублей, в скорых – 50,47 рублей. Мы делаем этот вид транспорта доступнее для людей: на будущий год главой края принято решение сохранить социальные тарифы на уровне 2017 года, благодаря предоставляемой субсидии стоимость проезда на обычных электричках составит 21 рубль, скорых – 25 рублей", – пояснили в департаменте по тарифам.

Цена билета до аэропорта "Кневичи" также не изменится.

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