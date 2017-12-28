Более 5 тысяч единиц пиротехники изъяли полицейские в Артеме

Пиротехника. Фото: ОМВД России по городу Артему

Составлено пять административных протоколов

28 декабря, PrimaMedia. Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий в Артеме изъяли из оборота более 5 тысяч единиц пиротехнических изделий на общую сумму 58 тысяч рублей. Составлено пять административных протокол по статье 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Для предотвращения незаконной реализации пиротехники полицейские ежедневно отрабатывают рынки и места стихийной торговли, проводят мероприятия по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Активизирована работа нарядов дорожно-патрульной службы по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом.

Полицейские напоминают: реализация пиротехнических изделий должна производиться только в специализированных магазинах, имеющих лицензию.

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