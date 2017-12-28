Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха

Владимир Миклушевский. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня, 28 декабря, он вступит в должность

28 декабря, PrimaMedia. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский займет должность ректора Московского политехнического университета. Как стало известно ИА PrimaMedia от источника в окружении экс-губернатора, процедура вступления в должность состоится сегодня, 28 декабря.

В начале октября в качестве причины своей отставки Владимир Миклушевский назвал смену работы.

"Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я намерен сменить место работы. Мне предложена другая работа. Работа очень интересная, но о ней я скажу потом", — сказал Миклушевский на прощальной встрече со СМИ 5 октября.

Позже в СМИ появилась информация, что Миклушевского прочат на пост ректора в два вуза – в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) и Московский политех. Источники РБК, близкие Кремлю, отмечали, что сам Миклушевский рассчитывает стать ректором именно Университета им. Плеханова. Туда его лоббировали в администрации президента, отмечал источник, близкий к Минобрнауки. В министерстве такое решение не поддерживали: в ведомстве бывшему губернатору готовы предложить возглавить Московский политех, который 27 октября лишился ректора.

Вместе с тем, вопрос несколько месяцев не решался. За этот период Владимир Миклушевский успел получить из рук президента орден дружбы, а также получить вместе с другими отставленными в этой году губернаторами надежду из уст президента, что все экс-главы регионов займут достойные места.

Перед самым Новым годом Владимир Миклушевский, наконец, получит должность. По информации ИА PrimaMedia, сегодня, 28 декабря, в 12.30 по Москве состоится его вступление в должность ректора Московского политеха. Его представят в новом качестве ученому совету.

Владимир Миклушевский — доктор технических наук и, как он часто повторял сам, металлург. В 2007 году он был назначен проректором Московского института стали и сплавов, в котором преподавал с 1990-х годов. В том же 2007 году он начал карьеру в Минобрнауки: стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса. В 2008 году Миклушевский был назначен заместителем министра образования и науки. С 2010 по 2012 год Миклушевский возглавлял Дальневосточный федеральный университет, а после этого Владимир Путин назначил его губернатором Приморского края. С поста губернатора Миклушевский ушел 4 октября 2017 года. Свое решение он связан с переходом на новую работу, но не уточнил, куда именно. О новых вариантах для трудоустройства Владимира Миклушевского стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с губернаторами, покинувшими свои посты этой осенью.