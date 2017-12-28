Подготовка к новому году: как работают на праздниках городские службы. Фото: pixabay.com

Чего ждать от полицейских, врачей и коммунальщиков во время праздничных выходных

28 декабря, PrimaMedia. Жителей Приморья ждут длинные новогодне-рождественские праздники. Но, пока одни веселятся, других ждет работа – ведь всем известно, что на праздниках сотрудники многих городских служб устают сильнее всего. О том, как работают поликлиники, куда звонить, если прорвет трубу, и по какому графику предстоит трудиться ГИБДД – в подборке ИА PrimaMedia.



пункт пропуска. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В период новогодних каникул пункты автомобильного пропуска через государственную границу в Приморье изменят режим работы. Так, пассажирское направление на пункте пропуска "Пограничный" будет закрыто только 1 января. Все остальные праздничные дни МАПП будет работать в штатном режиме.

Пункт пропуска "Полтавка" закрывается 1 и 7 января, в остальные дни продолжит работу по обычному графику. Для МАПП "Краскино" выходными днями станут 31 декабря, а также праздничные дни 1, 2 и 7 января. Через пункт пропуска "Турий Рог" туристы не смогут пересечь границу 31 декабря, 1, 2, 4, 5 и 7 января.



мфц. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Многофункциональные центры Владивостока также объявили об изменениях графика работы отделений. С 31 декабря по 8 января включительно они работать не будут. Территориально обособленные подразделения (пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 и о. Русский, ул.Экипажная, 10) сделают себе выходной также и 30 декабря. Остальным 30 числа предстоит работать так:

Отделение № 1 (ул. Давыдова, 9) с 9:00 до 13:00; отделения № 2 (ул. Верхнепортовая, 76-а), № 3 (пр-т 100-летия Владивостока, 44) ,№ 4 (ул. Невельского, 13), № 5 (Партизанский пр-т, д. 28-а), с 8:00 до 20:00.



полиция. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Полицейским Владивостока во время праздников всегда приходится работать в усиленном режиме. Если во время веселья что-то пойдет не так, горожанам следует звонить в свою дежурную часть по району:

Ленинский районный отдел: +7 (423) 249-09-22, 226-71-71;

Первомайский отдел: +7 (423) 227-65-63, 227-93-60;

Первореченский отдел: +7 (423) 249-08-42, 227-93-60;

Фрунзенский отдел: +7 (423) 249-09-26, 241-39-23;

Советский отдел: +7 (423) 249-09-25;

Океанский отдел: +7 (423) 238-80-03;

Дежурная часть полка ППС: +7 (423) 228-93-03;

Дежурная часть вневедомственной охраны (если обокрали квартиру или сработала охранная сигнализация): +7 (423) 243-80-45.



гибдд. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

В период новогодних праздников в подразделениях ГИБДД по Приморскому краю прием по вопросам регистрации транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений пойдет по следующему графику:

3 января граждан примут в порядке живой очереди с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00; 4 января – примут только тех, кто записался через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (www.gosuslugi.ru) с 08.00 до 17.00, также с перерывом на обед. В остальные дни, то есть с 30 декабря по 2 января и с 5 по 8 января отделения ГИБДД будут закрыты.



врачи. Фото: Вероника Горбань, ИА PrimaMedia

В дни новогодних и рождественских праздников в больницах и поликлиниках Приморья организовано дежурство врачей. Во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать вызовы на дому.

Основную нагрузку примут на себя городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях. Как отметила представитель департамента здравоохранения Ольга Механцева, всем пациентам, которые поступят в праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

В круглосуточном режиме будут работать отделения Краевой клинической больницы №2 (больница "Рыбаков"). Адрес больницы: Владивосток, ул. Русская, 55 (тел. 232-56-13). В глазное отделение больницы следует обращаться при травме глаз, а также челюстно-лицевых травмах. В круглосуточном режиме работает и инфекционное отделение.

С ожоговыми травмами жители края могут самостоятельно обращаться в круглосуточное ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России по адресу: Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 161 (тел. 231-54-39).

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме. Женские консультации ведут прием 30 декабря, а также 2, 4 и 6 января. С графиком работы можно ознакомиться на сайте медучреждения или по телефону регистратуры.

Стоматологическую помощь можно получить в стоматологической поликлинике для взрослых (тел. 222-86-17) и в детской стоматологии на ул. Суханова, 1. Поликлиника работает 2, 4 января – с 9.00 до 18.00, 30 декабря и 6 января – до 15.00 по расписанию субботы.

Травмпункты работают в обычном режиме. Бригады скорой помощи по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия. Остальные учреждения будут закрыты в свои официальные выходные: 31 декабря, 1, 7 и 8 января.



мчс. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Управление МЧС по Приморскому краю функционирует в режиме повышенной готовности 31 декабря из-за штормового предупреждения. Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС готовы к действиям по предназначению. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья и города Владивостока скорректировать свои планы во время проведения новогодних праздников на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Рыбакам-любителям категорически исключить выход на лед.В случае чрезвычайной ситуации( в том числе пожара) следует немедленно сообщать по телефону 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу – "112"



электричка. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Автобусный транспорт и трамваи будут работать в течение всех зимних праздников.

А вот расписание электричек изменится. Как указано на сайте "экспресс-приморье", 31 декабря отменят два пригородных поезда: №6337 "Владивосток – Надеждинская" (в расписании от ст.Владивосток — 20:10) и №6437/6438 "Владивосток — Артем-1" (в расписании от ст.Владивосток — 20:30). Поезд №6363 "Владивосток –Уссурийск" (в расписании от ст. Владивосток -18:09) проследует только до ст. Раздольное.

В то же время на праздниках перевозчик увеличит количество вагонов по направлениям:



№6007/6015 Владивосток — Ружино:

28.12.2017, 02 — 03.01.2018 — 8 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

29 — 30.12.2017, 07.01.2018 — 10 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 3 вагона 2-го класса)

31.12.2017, 04 — 06.01.2018 — 6 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

№6016/6008 Ружино — Владивосток:

29.12.2017, 03 — 04.01.2018 — 8 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

30 — 31.12.2018, 08.01.2018 — 10 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 3 вагона 2-го класса)

05 — 07.01.2018 — 6 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

№6401/6404 Владивосток — Тихоокеанская:

29.12.2017 — 8 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

30.12.2017, 07.01.2018 — 6 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

№6403/6406 Тихоокеанская — Владивосток:

30.12.2017 — 8 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

31.12.2017, 08.01.2018 — 6 вагонов (из них 2 вагона 1-го класса, 2 вагона 2-го класса)

Также стоит учитывать, что 31 декабря во Владивостоке возможен шторм. Сотрудники вокзала прибрежного сообщения просят продумать свой маршрут тем, кто собирается воспользоваться в этот день паромом. Они предполагают, что рейсы могут отменить

Напомним, что Глава Примгидромета Борис Кубай рекомендовал приморцам отказаться от дальних поездок 31 декабря. В новогоднюю ночь к Владивостоку подойдет циклон, который преподнесет жителям края погодные сюрпризы в виде сильного снегопада, метели и штормового ветра.



жкх. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Каждый год диспетчерские службы Владивостока в период новогодних праздников работают в круглосуточном режиме. При надобности можно звонить по телефонам аварийных и коммунальных служб Владивостока:

Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока (ЕДДС) 2-222-333

Диспетчерские ЕДДС:

Ленинского района 2-223-875

Фрунзенского района 2-614-392

Советского района 2-614-281

Первореченского района 2-614-478

Первомайского района 2-614-304

Диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда 2-370-920, 2-370-922

Диспетчер КГУП "Приморский водоканал" 2-45-33-04

Диспетчер тепловых сетей (МУПВ ВПЭС) 2-45-78-42

"Горячая линия" филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" 2-43-20-28

Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ ВПЭС) 2-36-28-73, 2-36-28-45

Диспетчерская служба "Владсвет" (по вопросам уличного освещения, МУПВ ВПЭС) 2-36-27-73

Диспетчерская служба горканализации 2-45-47-09

Оперативный дежурный ГО и ЧС 2-40-28-22

Городская поисково-спасательная служба 2-37-09-40.