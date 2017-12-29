Владимир Новиков: Грядущий год расставит приоритеты на последующие несколько лет

Владимир Новиков. Фото: Пресс-служба Владимира Новикова

В 2018 году, по словам парламентария, приморцев ждёт множество важных событий, среди которых выборы Президента РФ и губернатора Приморья

29 декабря, PrimaMedia. Депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков поздравил жителей региона с наступающим 2018 годом.

"Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Провожая в историю уходящий год, каждый из нас вспоминает его самые значимые и радостные моменты и, конечно, мы надеемся на добрые, счастливые перемены. 2017 год был богат на интересные, значимые события для края и всей страны. Он поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость", — сказал Владимир Новиков.

Новый, 2018 год, по мнению депутата, будет насыщенным и очень важным, он расставит приоритеты на ближайшие пять лет: выборы Президента Российской Федерации и губернатора Приморья. "Убежден, можно многое сделать, если каждый из нас будет стремиться к лучшему. Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от инициатив, эффективной работы, заинтересованности в общем результате. Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2018 год стал годом созидания, и каждый житель края реально ощутил, что жизнь его меняется к лучшему", — сказал народный избранник.

"Я искренне уверен, что вместе мы переживем все трудности, и когда в конце следующего года мы также оглянемся назад – там будет только хорошее. Только вместе мы сможем противостоять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить сильное, успешное государство, благополучное и свободное общество.

Новый год, по словам Владимира Новикова, это любимый семейный праздник, который наполняет наши сердца верой и надеждой, чувством любви и добра.

"От всего сердца хочу пожелать мира, взаимопонимания и любви вашим близким, удачи и счастья! Пусть у каждого будут силы для самых смелых планов, желание и возможность их осуществить. С наступающим!", — сказал в своём поздравлении парламентарий.