Спорт. 08:50
Матч "Адмирала" с "Куньлунем". Фото: ИА PrimaMedia

В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

Матч пройдет в КСК «Фетисов Арена» и начнется в 19.30

29 декабря, PrimaMedia. ХК "Адмирал" в заключительном матче года сразится с "Куньлунем" в Владивостоке. Игра с китайской командой начнется в 19.30. По окончании матча с "Куньлунем" клуб болельщиков "Адмирала" вместе с хоккейным клубом проведет благотворительную акцию "Мишкопад", сообщает ИА PrimaMedia.

"Приносите и бросайте на лед после финальной сирены мягкие игрушки, которые станут новогодними подарками для маленьких детей", – с такой просьбой обратился клуб к горожанам.

Отмечается, что игрушки должны быть мягкими, без больших пластмассовых вставок и обязательно с фабричными этикетками.

После финальной сирены, когда судьи покинут хоккейную коробку, все участники акции по команде диктора арены бросят принесённые мягкие игрушки на лед. Все это время на льду будут находиться игроки "Адмирала". По окончании акции Клуб болельщиков совместно с хоккеистами развезут собранные игрушки по детским учреждениям (дом малютки, детские дома).

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Победа в Шанхае: "Адмирал" одолел "Куньлунь" по буллитам

Приморские и китайские хоккеисты устроили массовую драку на матче МХЛ

"Вытащить и выиграть": "Адмирал" дважды одолел "Куньлунь" в Китае

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"

28 декабря, 19:10

В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту

28 декабря, 14:30

Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"

28 декабря, 14:25

«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку»

26 декабря, 21:50

Владивостокский "Адмирал" ищет нового тренера

26 декабря, 17:35
Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"

28 декабря, 14:30

В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту

28 декабря, 14:25

Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"
Рекомендуем
28 декабря, 16:40 Варварская рубка елок идет в районе Серебряного перевала в Приморье
28 декабря, 15:50 Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в последние выходные года
28 декабря, 15:30 Генплан Владивостока и ПЗЗ окончательно утвердят во втором квартале 2018 года
28 декабря, 15:25 Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
28 декабря, 14:35 Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
28 декабря, 14:30 В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту
28 декабря, 14:30 Режим ЧС ввели в Ольгинском районе Приморья
28 декабря, 14:25 Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"
28 декабря, 14:00 Необычное ДТП на Спортивной во Владивостоке вызвало пробку
28 декабря, 13:25 У осужденного экс-начальника Госавтонадзора Приморья забрали имущество на 15 млн рублей
Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года

Спорт
В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»
Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"
В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту
Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"

Общество
Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года
Подготовка к новому году: как работают на праздниках городские службы
Виктор Пинский: 2018 год будет полон работы на благо России
Более 5 тысяч единиц пиротехники изъяли полицейские в Артеме

Политика
Владимир Новиков: Грядущий год расставит приоритеты на последующие несколько лет
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха
Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
Типография «Хелиос» предлагает в Приморье услуги по печати агитационных материалов

Происшествия
Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке
Необычное ДТП на Спортивной во Владивостоке вызвало пробку
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике

Бизнес
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности

Популярное

Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января Приморью угрожает снегопад, метель и гололед
Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории
Новости регионов
Магаданца будут судить за применение насилия в отношении представителя власти

08:30

Квесты в реальности для детей и взрослых: Дом приключений открылся в Биробиджане

08:30

«Липой года» стал фиктивный подряд чиновника на Кубани в 600 млн, записанный на фирму жены

08:00

Партизаны в небе, иди Как устроены авиаперевозки в Якутии

00:30

А напоследок я заброшу: Хабаровский ХК "Амур" победил "Спартак" в овертайме

28 декабря, 20:00

Рецепт выходного дня от Полины Шилиной: домашний апельсиновый мармелад к Новому Году

28 декабря, 19:40

ТОП происшествий в Севастополе: пожизненное маньяку и наркоман сбил насмерть ребенка

28 декабря, 18:45

Россияне смогут купить алкоголь через интернет только по банковским картам
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia