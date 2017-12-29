В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

Матч "Адмирала" с "Куньлунем". Фото: ИА PrimaMedia

Матч пройдет в КСК «Фетисов Арена» и начнется в 19.30

29 декабря, PrimaMedia. ХК "Адмирал" в заключительном матче года сразится с "Куньлунем" в Владивостоке. Игра с китайской командой начнется в 19.30. По окончании матча с "Куньлунем" клуб болельщиков "Адмирала" вместе с хоккейным клубом проведет благотворительную акцию "Мишкопад", сообщает ИА PrimaMedia.

"Приносите и бросайте на лед после финальной сирены мягкие игрушки, которые станут новогодними подарками для маленьких детей", – с такой просьбой обратился клуб к горожанам.

Отмечается, что игрушки должны быть мягкими, без больших пластмассовых вставок и обязательно с фабричными этикетками.

После финальной сирены, когда судьи покинут хоккейную коробку, все участники акции по команде диктора арены бросят принесённые мягкие игрушки на лед. Все это время на льду будут находиться игроки "Адмирала". По окончании акции Клуб болельщиков совместно с хоккеистами развезут собранные игрушки по детским учреждениям (дом малютки, детские дома).

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