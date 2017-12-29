Влаимир Миклушевский на посту ректора: Московский политех – сильный вуз. Фото: ИА PrimaMedia

Владимир Миклушевский о новой работе: Московский политех – сильный вуз

Министр образования и науки Ольга Васильева представила экс-губернатора ученому совету

29 декабря, PrimaMedia. С 28 декабря 2017 года приказом Минобрнауки России №177 от 27 декабря 2017 года исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета назначен Владимир Миклушевский. Об этом на заседании ученого совета вуза сообщила глава Минобрнауки России Ольга Васильева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Я надеюсь, что сложности реорганизации университетов останутся позади, – отметила Ольга Васильева. – Еще раз хочу пообещать сделать все возможное для того, чтобы позитивные результаты не заставили себя ждать. На это есть все основания".

Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха

"Московский Политех – сильный вуз, основанный на базе крупных университетов, – заявил Владимир Миклушевский. – В ближайшее время я планирую более детально познакомиться с его деятельностью. Сейчас процесс знакомства и реорганизации заставляет людей волноваться, но могу сразу сказать, что резких изменений мы не ожидаем. Никаких решений без обсуждения с ученым советом, преподавателями и студентами приниматься не будет", — прокомментировал Миклушевский свое назначение.

В Национальном рейтинге вузов за 2017 год Московский политех (МАМИ) делит 98-100 место с Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И.И. Мечникова и Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова. Дальневосточный федеральный университет в этом же рейтинге занимает 21-е место.

Владимир Миклушевский – доктор технических наук, автор более 60 научных работ. Указом президента Российской Федерации от 1 ноября 2017 года награжден орденом Дружбы. Ранее, с февраля 2012 года до октября 2017 года, он занимал пост губернатора Приморского края.

Жителям Приморья хорошо известно, что Владимир Миклушевский имеет опыт руководства крупным университетом: с октября 2010 года до февраля 2012 года он был ректором Дальневосточного федерального университета, под его руководством в 2011 году прошел процесс объединения четырех ведущих приморских вузов.

В течение 2007-2008 годов Миклушевский работал в Министерстве образования и науки Российской Федерации, сначала – директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса, затем – заместителем министра образования и науки.

У Миклушевского инженерное образование: в 1990 году он с отличием закончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности "инженер-металлург". После аспирантуры в 1993 году начал преподавательскую деятельность на кафедре редких металлов и порошковой металлургии МИСиС, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 году назначен начальником планово-экономического управления МИСиС, в 2004 году — проректором по экономике и финансам, в апреле 2007 года стал первым проректором МИСиС.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина

28 декабря, 15:25

Глава Хасанского района Приморья ушел в отставку

25 декабря, 12:10

Гагик Захарян займет пост вице-губернатора Приморья вместо Александра Юрова

04 декабря, 21:10

Глава Партизанска сохранил свой пост вопреки требованию депутатов об отставке

01 декабря, 13:50
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха

28 декабря, 15:25

Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина

28 декабря, 11:25

Веркеенко взял «международное управление» мэрии Владивостока под личное руководство
Рекомендуем
28 декабря, 16:40 Варварская рубка елок идет в районе Серебряного перевала в Приморье
28 декабря, 15:50 Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в последние выходные года
28 декабря, 15:30 Генплан Владивостока и ПЗЗ окончательно утвердят во втором квартале 2018 года
28 декабря, 15:25 Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
28 декабря, 14:35 Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
28 декабря, 14:30 В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту
28 декабря, 14:30 Режим ЧС ввели в Ольгинском районе Приморья
28 декабря, 14:25 Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"
28 декабря, 14:00 Необычное ДТП на Спортивной во Владивостоке вызвало пробку
28 декабря, 13:25 У осужденного экс-начальника Госавтонадзора Приморья забрали имущество на 15 млн рублей
Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года

Спорт
В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»
Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"
В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту
Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"

Общество
Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года
Подготовка к новому году: как работают на праздниках городские службы
Виктор Пинский: 2018 год будет полон работы на благо России
Более 5 тысяч единиц пиротехники изъяли полицейские в Артеме

Политика
Владимир Новиков: Грядущий год расставит приоритеты на последующие несколько лет
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха
Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
Типография «Хелиос» предлагает в Приморье услуги по печати агитационных материалов

Происшествия
Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке
Необычное ДТП на Спортивной во Владивостоке вызвало пробку
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике

Бизнес
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности

Популярное

Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января Приморью угрожает снегопад, метель и гололед
Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории
Новости регионов
Магаданца будут судить за применение насилия в отношении представителя власти

08:30

Квесты в реальности для детей и взрослых: Дом приключений открылся в Биробиджане

08:30

«Липой года» стал фиктивный подряд чиновника на Кубани в 600 млн, записанный на фирму жены

08:00

Партизаны в небе, иди Как устроены авиаперевозки в Якутии

00:30

А напоследок я заброшу: Хабаровский ХК "Амур" победил "Спартак" в овертайме

28 декабря, 20:00

Рецепт выходного дня от Полины Шилиной: домашний апельсиновый мармелад к Новому Году

28 декабря, 19:40

ТОП происшествий в Севастополе: пожизненное маньяку и наркоман сбил насмерть ребенка

28 декабря, 18:45

Россияне смогут купить алкоголь через интернет только по банковским картам
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia