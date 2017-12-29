Владимир Миклушевский о новой работе: Московский политех – сильный вуз

Влаимир Миклушевский на посту ректора: Московский политех – сильный вуз. Фото: ИА PrimaMedia

Министр образования и науки Ольга Васильева представила экс-губернатора ученому совету

29 декабря, PrimaMedia. С 28 декабря 2017 года приказом Минобрнауки России №177 от 27 декабря 2017 года исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета назначен Владимир Миклушевский. Об этом на заседании ученого совета вуза сообщила глава Минобрнауки России Ольга Васильева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Я надеюсь, что сложности реорганизации университетов останутся позади, – отметила Ольга Васильева. – Еще раз хочу пообещать сделать все возможное для того, чтобы позитивные результаты не заставили себя ждать. На это есть все основания".

"Московский Политех – сильный вуз, основанный на базе крупных университетов, – заявил Владимир Миклушевский. – В ближайшее время я планирую более детально познакомиться с его деятельностью. Сейчас процесс знакомства и реорганизации заставляет людей волноваться, но могу сразу сказать, что резких изменений мы не ожидаем. Никаких решений без обсуждения с ученым советом, преподавателями и студентами приниматься не будет", — прокомментировал Миклушевский свое назначение.

В Национальном рейтинге вузов за 2017 год Московский политех (МАМИ) делит 98-100 место с Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И.И. Мечникова и Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова. Дальневосточный федеральный университет в этом же рейтинге занимает 21-е место.

Владимир Миклушевский – доктор технических наук, автор более 60 научных работ. Указом президента Российской Федерации от 1 ноября 2017 года награжден орденом Дружбы. Ранее, с февраля 2012 года до октября 2017 года, он занимал пост губернатора Приморского края.

Жителям Приморья хорошо известно, что Владимир Миклушевский имеет опыт руководства крупным университетом: с октября 2010 года до февраля 2012 года он был ректором Дальневосточного федерального университета, под его руководством в 2011 году прошел процесс объединения четырех ведущих приморских вузов.

В течение 2007-2008 годов Миклушевский работал в Министерстве образования и науки Российской Федерации, сначала – директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса, затем – заместителем министра образования и науки.

У Миклушевского инженерное образование: в 1990 году он с отличием закончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности "инженер-металлург". После аспирантуры в 1993 году начал преподавательскую деятельность на кафедре редких металлов и порошковой металлургии МИСиС, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 году назначен начальником планово-экономического управления МИСиС, в 2004 году — проректором по экономике и финансам, в апреле 2007 года стал первым проректором МИСиС.