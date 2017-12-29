Минприроды разрабатывает большую программу очистки бухты Золотой рог во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Программу очистки бухты Золотой рог во Владивостоке разрабатывает Минприроды

Уже проведены водолазные работы, обследовано дно

29 декабря, PrimaMedia. Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработает программу ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог в Приморском крае. Об этом проинформировал правительство РФ заместитель главы Минприроды Мурад Керимов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На первом этапе работы Дальневосточный федеральный университет провел комплексные инженерные изыскания и обследование дна, акватории и прибрежной зоны бухты Золотой Рог, которые включали в себя как проектно-изыскательские, так и научно-исследовательские работы, специалисты произвели сбор, анализ и обобщение фондовой и другой информации об объектах накопленного вреда окружающей среде в бухте.

В данный момент уже изучены инженерно-геологические условия бухты Золотой Рог, проведено геофизическое обследование дна, проведены водолазные работы и построена цифровая трехмерная модель донных отложений с определением размещения затонувших плавсредств, выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде и источников негативного воздействия.

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