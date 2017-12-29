Выходные в городе: куда сходить во Владивостоке на зимних праздниках. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Как развлечься всей семьей во время долгих выходных

29 декабря, PrimaMedia. В декабре кажется, что главное – успеть сдать годовой отчёт, купить все подарки и продумать новый год. Но стоит только проснуться 1 января, и все это будет позади. Для тех, кто окажется в непривычной ситуации и встанет перед выбором, где побывать на новогодних праздниках – подборка самых разных городских событий от ИА PrimaMedia.



Куда сходить всей семьей. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Куда сходить всей семьей

Опера и балет на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская,20)

Когда: 29 декабря – 9 января

Сколько: 200-6000 рублей

В преддверии Нового года и Рождества Приморская сцена Мариинского театра представляет вниманию зрителей серию спектаклей и концертов, которые помогут создать праздничное настроение. В декабре и январе идут самый рождественский Балет "Щелкунчик", оперы "Ночь перед Рождеством" и "Сказка о царе Салтане". Справочная служба Приморской сцены: +7 (423) 240 60 60

Выставка кошек "Новогодний Карнавал" в ТРЦ "Седанка-сити"

Когда: 4-5 января с 10:00 до 18:00.

Сколько: 100-300 рублей

На выставке будет проводиться костюмированный шоу-маскарад кошек. Мероприятие пройдет в американском формате – каждую кошку будут описывать и показывать на столе. Справки по телефону: +7(914) 790-43-96.

Собачьи бега в парке "Изумрудная Долина"

Когда: 6 января с 12:00

Сколько: от 150 до 300 рублей

На бегах в честь года Желтой собаки будут псы любых пород от 6-ти месяцев. Они пробегут кросс, пройдут полосу препятствий, покажут упражнения на послушание и поучаствуют в конкурсе новогодних костюмов. Справки по телефону: +7(914) 711-07-40.

Новогодние кинопоказы "Одинокими не останетесь" на "Заре"

Когда: 30 декабря — 7 января

Сколько: бесплатно

Провожая старый год, Центр современного искусства "Заря" представляет необычную кинопрограмму, включающую в себя самые разные по стилистике и настроению фильмы, события которых так или иначе связаны зимним временем года. Признанные голливудские шедевры и ленты для семейного просмотра с наивными, но в то же время универсальными сюжетами, соседствуют со смелыми высказываниями независимых режиссеров. Смотреть будут "Магазинчик за углом", "Эта замечательная жизнь", "Полярный экспресс", "К Востоку от Бухареста" и другие. Справки по телефону: +7(423) 231-71-00

Выставка "Мальчики – зайчики, девочки – снежинки" в доме чиновника Суханова

Когда: до 31 января

Сколько: 100-150 рублей

Эта выставка-воспоминание собрана не из тёмных пыльных фондов, а из реликвий и артефактов жителей города. Музей предлагает гостям выставки тоже принести с собой фотографии, открытки и любые другие вещи, связанные с новогодними событиями детства, и поделиться с музеем. Справки по телефону: +7(423) 243-28-54.



Куда сходить с детьми. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Рождественская выставка в Союзе художников России

Когда: до 14 января

Сколько: бесплатно

Эта традиционная выставка открывается каждый год, чтобы подарить зрителям праздничное настроение в канун праздников. В этом году в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве авторы воплощают всеобъемлющую идею обновления, с которой всегда связаны наступление следующего года и Рождества. Также рождественская выставка объединена с кураторским проектом Ирины Кейчиной – известным коллекционером новогодней игрушки. В залах Союза художников будут представлены новогодние игрушки, созданные ещё в начале XX века, а также редкие игрушки советского периода. Справки по телефону: +7(423) 241-11-94.

Рождественский концерт "...и над землей зажглась звезда..." в усадьбе "Вавилово"

Когда: 7 января в 17:00

Сколько: 2000 рублей

Гостей ждет музыка в исполнении лауреатов зарубежных и всероссийских конкурсов: Натальи Подпориновой (сопрано), Алексея Виноградова (баритон), Анны Зверевой (скрипка). Организаторы обещают, что по усадьбе поплывет запах свежей выпечки и кофе, запылает огнем камин, загорятся елочные огни, а после концерта на полянке около дома планируется хоровод вокруг елки и праздничный фуршет. Дам просят надеть вечерние платья, а мужчин – костюмы, но при этом предупреждают, что для хоровода стоит взять одежду потеплее.

Шоу "Император львиц" во Владивостокском цирке

Когда: 2-14 января

Сколько: 600-2000 рублей

Посмотреть на упитанных львиц, которых воспитывает знаменитый дрессировщик на протезах можно в любой день каникул, кроме 1-го января. Постановщики представления обещают зрителям лучших артистов российского цирка, опасные и захватывающие трюки, веселые репризы, атмосферу настоящего праздника и незабываемые эмоции. Справки по телефону: +7(423) 222-82-52.

Новогодняя дискотека на льду КСК "Фетисов Арена"

Когда: 2-3 января

Сколько:100-450 рублей

Организаторы решили отойти от классического празднования Нового года с Дедом морозом и Снегурочкой и сделали современную дискотеку на катке. Они приглашают горожан скользить по льду под живую музыку в сопровождении миллиона огней.Ведущий будет проводить конкурсы, а самым активным участникам вручит подарки. Справки по телефону:+7(423) 230-33-14

Мастер-классы "Яблочные пирожки с корицей на палочках" и "Рождественский венок" в Pizza House (ТРЦ "Дружба")

Когда: 7 января в 12:00 и в 14:00

Сколько: бесплатно

Все желающие приглашаются на костюмированные мастер-классы по приготовлению яблочных пирожков с корицей и на занятие, где научат делать рождественский венок. Они проводится бесплатно, для участия необходимо забронировать стол, на который действует депозит в размере 500 рублей .Справки по телефону: +7(423) 232-18-18.

Презентация нового альбома Марлинов "Дышите жабрами" в SanRemo Hall

Когда: 8 января

Сколько: 600-1300 рублей

2017 год оказался невероятно успешным для дальневосточной группы "Марлины": запись пятого студийного альбома, выход нескольких видеоклипов и выступления на крупнейших музыкальных фестивалях России. 8 января они планируют презентовать свой новый альбом "Дышите жабрами", который без поддержки лэйблов и продюсерских центров продолжает держаться в хит-параде GooglePlay. Справки по телефону: +7(423) 2 598 558

Катки Владивостока

Сколько: бесплатно

К концу декабря специалисты администрации Владивостока подготовили 72 объекта. Адреса бесплатных хоккейных коробок и катков есть на сайте мэрии. Доступ почти на все из них свободный, исключение составляет только популярный каток на "Авангарде", который не получает бюджетных средств на заливку катка, и потому делает платный вход.



олени. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Куда сходить с детьми

Морской новый год в Приморском океанариуме

Когда: 27 – 3 января

Сколько: Участие в утренниках, квестах и экскурсиях бесплатное, но требуется покупка входных билетов в океанариум (500-1000 рублей)

Океанариум приглашает на новогодние утренники "Переполох в подводном царстве" 30 декабря, 2 и 3 января. В 12:00 в главном холле у морской ёлки детей и их родителей будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой, а также обитатели подводного мира: Нептун, Русалочка, Урсула и Водяной. И героям, и малышам предстоит пережить весёлые приключения: поучаствовать в играх и конкурсах, получить подарки. Также 29 и 30 декабря в 12:00 и 14:30 все желающие смогут пройти квест – детям предлагается найти морскую собачку. Записываться нужно по телефону +7(924) 732-96-47.

Программа "Рождественские истории у самовара" в музее Арсеньева на Светланской

Когда: 7 января в 11:00 и 15:00

Сколько: 350 рублей

Приморский музей имени Арсеньева приглашает детей на новогодние музейные каникулы. Их ждет познавательная программа, на которой ребята могут попробовать чай, заваренный по русской традиции в настоящем самоваре, послушать Рождественские истории и поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянных игрушек. Справки и запись по телефону: +7(423) 241-11-73.

Музейные каникулы в музее Арсеньева на ул. Петра Великого, 6

Когда: 29 декабря — 8 января

Сколько: от 200 рублей

На каникулах маленьких посетителей музея ждет программа музейный глобус – она расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока, а также им предстоит "архитектурная мозаика" – игра-конструктор, на которой участники узнают об основных архитектурных стилях Владивостока. Кроме того, в музее желающие смогут пройти новогодний квест и послушать "сказки с молоком" – это серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Справки по телефону: 8(423) 2-225-077

Мастер-класс "Happy New Code" в библиотеке "Бук"

Когда: 6 января в 16:00

Сколько: бесплатно

6 января в 16:00 в библиотеке "Бук" вместе с преподавателем международной детской школы программирования "Алгоритмика" Владимиром Овсянниковым пройдет мастер-класс для детей 7-12 лет "Happy New Code".На мастер-классе ребята изучат азы программирования: они научатся делать подвижные открытки и напишут письма продвинутому Деду Морозу уже в следующий Новый год. Справки по телефону: +7(423) 237-99-98.

Зимний детский лагерь на "Заре"

Когда: 4-7 января

Сколько: бесплатно

Центр современного искусства "Заря" проводит набор в детский творческий лагерь для детей от 7 — 11 лет. Программа лагеря посвящена волшебным сказкам, рождественским традициям, теплым воспоминаниям и мечтам. Детей ждут экскурсии по выставкам, лекции и мастер-классы. Родителям нужно будет оплатить только обеды от кафе. Справки по телефону: +7(423) 231-71-00

Новогодний квест и утренник в "Кидбурге"

Когда: до 10 января

Сколько: 800-2800 рублей

В "Кидбурге" запустили специальные новогодние программы для детей. Ребят приглашают стать следопытами с помощью зимнего квеста и посмотреть новогоднюю сказку "Елка для ежика". Справки по телефону: +7 (423) 233-08-00