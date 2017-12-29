Четвероногий доктор Макс провел в Приморье почти 400 индивидуальных приемов в этом году

Ретривер Макс. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Среди маленьких пациентов золотистого ретривера – дети-аутисты, дети, страдающие ДЦП, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями

29 декабря, PrimaMedia. Аланта Вильчур Мерлин Скай Лайт или просто Макс – золотистый ретривер и настоящий доктор, который помогает особым детям общаться и развивать интеллектуальные и физические данные. В 2017 году с помощью Макса психолог Приморского социально-реабилитационного центра "Парус надежды", кандидат психологических наук Светлана Данченко провела почти 400 индивидуальных занятий для ребятишек. Среди маленьких пациентов – дети-аутисты, дети, страдающие ДЦП, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Через индивидуальные консультации психолог дает детям коммуникативные навыки, учит общаться с миром, окружающими людьми. Очень важный сегмент реабилитации – работа с родителями. Пока дети занимаются, родители получают бесплатные консультации по воспитанию детей.



Золотистый ретривер Макс провел почти 400 индивидуальных приемов в этом году. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Общение с собакой помогает всем детям. Макс выступает маленьким "тренажером" социально-коммуникативных отношений. Например, детей с аутизмом мы учим правильно общаться с собакой, а затем переносим навыки общения на других детей. Для ребятишек с ДЦП собака – очень сильный мотиватор движения. На занятиях ее нужно водить на поводке, делать ей массаж, двигаться, часто преодолевая боль. Здесь дети боль не замечают и делают все с удовольствием. При умственной отсталости с органическими поражениями головного мозга дети во время игр с Максом запоминают цвета, формы, названия овощей и фруктов", – рассказала Светлана Данченко.

Мама маленькой Лизы с расстройством аутического спектра отмечает, что за время занятий с "пушистым доктором" девочка научилась дружить со сверстниками.



Золотистый ретривер Макс провел почти 400 индивидуальных приемов в этом году. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Конечно, это не единственные занятия, на которые мы ходим. Лиза посещает дефектолога, занимается рукоделием. Но роль Макса в этом процессе трудно переоценить. Раньше Лиза играла только с детьми на 2-3 года младше себя, а теперь стремится общаться с ровесниками, у нее появились друзья ее возраста. На занятия к Максу бежит с удовольствием. Интересно, что с нами дома уже пять лет живет такой же золотистый ретривер, но дочка говорит, что Макса любит больше", – поделилась Наталья Васильева.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, кабинет канистерапии появился в краевом социально-реабилитационном центре "Парус надежды" в марте 2014 года. За это время Светлана и Макс провели более тысячи индивидуальных занятий.

Метод канистерапии подходит не только для помощи детям-инвалидам, но и подросткам, которые нуждаются в психологической помощи. В результате взаимодействия с собакой дети становятся добрее не только к животному, но и друг к другу, осваивают навыки самообслуживания, учатся быть заботливыми.



Золотистый ретривер Макс провел почти 400 индивидуальных приемов в этом году. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Поэтому Макса активно привлекали к участию в групповых занятиях для детей группы дневного пребывания отделения "Семь-Я".

В этом году у хозяйки кабинета канистерапии и ее лохматого напарника появились помощники. Это волонтеры Приморской региональной общественной организации "Центр адаптационной и развивающей канистерапии "Доктор Макс", председателем которой является Светлана.

У Светланы Данченко – далеко идущие планы.

"Мы хотим популяризировать реабилитационную методику в Приморском крае. Показать, что канистерапия эффективна не только при реабилитации детей с ментальными нарушениями, но и в других случаях. Метод способен ускорить процесс выздоравливания, к примеру, при инсультах и травмах. Общение с собакой может благоприятным образом сказаться на самочувствии престарелых людей. И, безусловно, незаменимо в работе с детишками", – делится Светлана Данченко.



Золотистый ретривер Макс провел почти 400 индивидуальных приемов в этом году. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Уже в 2018 году волонтеры центра со своими питомцами планируют наладить общение с пожилыми людьми из домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Возможно, следующим шагом станет вступление этой социально-ориентированной организации в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края.

Отметим, о необходимости развивать некоммерческий сектор в сфере оказания социальных услуг, о поддержке организаций, которые "более чутко относятся к проблемам общества и к проблемам, возникающим по ходу решения тех или иных задач" Президент Владимир Путин говорил в ходе форума "Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития". Глава государства уверен: нужны тысячи некоммерческих организаций, которые станут партнером государства в социальной сфере.

"Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии", – подчеркнул глава государства.

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