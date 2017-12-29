Южная Корея идет к Транссибу через Владивосток

Ж/д дорога. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Использование магистрали подразумевает доставку контейнеров из южнокорейского порта Пусан в столицу Приморья

29 декабря, PrimaMedia. Транссибирскую магистраль планирует использовать Южная Корея для доставки грузов из разных частей России, в том числе с заводов Hyundai Motor и Samsung Electronics, расположенных на территории страны. Также использование Транссиба корейской стороной подразумевает доставку контейнеров из южнокорейского порта Пусан во Владивосток и их перегрузку на железную дорогу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Глава комитета по северному экономическому сотрудничеству и ключевой политик в администрации президента Республики Корея, курирующий отношения с Россией Сон Ён Гиль отметил, что проект использования российского Транссиба является приоритетным для Республики Корея.

Отвечая на вопрос о том, с чего планируется начать новый этап экономического сотрудничества с РФ, провозглашенный лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Сон Ён Гиль отметил, что в первую очередь будут предприняты усилия для того, чтобы добиться подвижек в проекте, связанном с использованием российской Транссибирской железной дороги.

"Например, для находящегося в Санкт-Петербурге завода южнокорейского автогиганта Hyundai Motor было бы предпочтительней получать запчасти из Кореи именно по железной дороге, а не морем. В такой же ситуации находится и работающий в России Samsung Electronics, — отметил Сон Ён Гиль.

"Мы попытаемся сделать так, чтобы им было экономически выгодно использовать в этих целях Транссиб, а не везти свои грузы морем через Малаккский пролив. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо упростить процедуру таможенной очистки товаров и улучшить транспортную инфраструктуру", — заметил политик.

По его словам, на данном этапе использование Транссиба подразумевает доставку контейнеров из южнокорейского порта Пусан во Владивосток и их перегрузку на железную дорогу.

"Далее мы хотели бы продолжить развивать порт Зарубино и подключиться к проекту Раджин-Хасан. Ну и, наконец, в будущем мы бы хотели соединить железные дороги Южной и Северной Кореи и получить прямой выход на Транссиб", — подчеркнул Сон Ён Гиль.

"Новая северная политика" лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина предусматривает создание единого экономического пространства, охватывающего Корейский полуостров и Дальний Восток России. Ключевым моментом новой политики является создание евразийского экономического сообщества на основе сотрудничества между Южной Кореей и Россией.