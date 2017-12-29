Бизнес. 14:15
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска

При этом у кредитной организации достаточно резервов и капитала для его покрытия

29 декабря, PrimaMedia. Совет директоров банка "Приморье", главным акционером которого является Лариса Белоброва, супруга бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, признал свои возможные риски. Этот вопрос поднимался на заседании акционеров 27 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

"Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2017 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ "Приморье" признать высоким", – такой вопрос подняли на голосовании во время совета директоров банка. Все члены совета проголосовали единогласно. Информация об этом опубликована на сайте для раскрытия информации.

Актриса из Приморья Лариса Белоброва попала в ТОП-10 самых богатых леди РФ в списке Forbes

Ранее сообщалось, что банк "Примоье" исправно выплачивает хорошие дивиденды: акционеры банка рассматривали вопрос о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли кредитной организации.

Отметим, что в апреле 2017 года в банке произошли кадровые перестановки. В организации сменился председатель правления: договор с Андреем Багаевым был расторгнут, на его место назначили нового руководителя Сергея Белавина. До этого он занимал должность заместителя председателя – вторую в организации.

Напомним, что в совете директоров банка состоит Сергей Дарькин и его бывший коллега по администрации, экс-вице-губернатор края Сергей Передрий. В 2011 году супруга бывшего губернатора Приморья Лариса Белоброва получила контрольный пакет акций банка "Приморье". Она увеличила долю в уставном капитале банка "Приморье" с 19,9% до 61,5%. Как ранее писало ИА PrimaMedia, согласно официальным данным, доход Белобровой за 2013 год в 274 раза превысил заработок ее супруга — на тот момент уже бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина. В 2014 году ее включили в рейтинг богатейших женщин России Forbes Woman. Состояние Ларисы Белобровой – как основного владельца банка "Приморье" — оценивалось изданием в $220 млн. В 2015 году Белоброву с состоянием в $125 млн переместили с 9 на 17 место. По результатам 2016 года она не фигурирует в топе богатейших женщин РФ.

Экс-губернатор Сергей Дарькин вошел в совет директоров банка "Приморье"

Справка: Акционерный коммерческий Банк "Приморье" создан в 1994 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших региональных банков страны. Головной офис банка располагается во Владивостоке, отделения расположены в Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Среди клиентов банка — значительная часть предприятий, представляющих практически все отрасли приморской экономики.

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