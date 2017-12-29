Более 6 тысяч иностранцев оформили электронные визы для посещения Приморья

Туризм. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

При этом уже воспользовались возможностью упрощенного въезда 3,8 тысячи иностранцев

29 декабря, PrimaMedia. Приморский край по-прежнему остается единственным регионом, через который можно въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму. На сегодняшний день количество иностранных граждан, оформивших соответствующее право, составило 6 134 человека. При этом уже воспользовались возможностью упрощенного въезда в Россию 3 877 иностранцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Наибольшее количество гостей – 2 388 и 1 377 – это жители Китая и Японии соответственно. Также нас посетили граждане Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Кувейта, Алжира, Мексики и Марокко", – рассказали специалисты.

В Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю добавили, что не все путешественники прибыли в край через аэропорт: 16 гостей въехали в регион через морской порт.

Отметим, пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", пункты автомобильного пропуска "Полтавка" и "Турий Рог", а также попасть через морские пропускные пункты "Зарубино" и "Посьет".

Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска "Корсаков" в Сахалинской области и "Петропавловск-Камчатский" в Камчатском крае.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

Новый, революционный для нашей страны механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Справка: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.