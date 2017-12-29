Новогодние каникулы в Приморском музее им. Арсеньева: мастер-классы и экскурсии

Музей им. Арсеньева. Фото: ИА PrimaMedia

Программа для детей и их родителей на праздничные дни (РАСПИСАНИЕ)

29 декабря, PrimaMedia. Как провести эти новогодние дни с удовольствием и пользой для своих чад? ИА PrimaMedia предлагает посетить Приморский музей имени Арсеньева. В ближайшие дни в главном корпусе и филиалах пройдут мастер-классы по созданию новогодних открыток, квесты для самых маленьких и необычные экскурсии.

1 января (понедельник):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

– обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле. 12:30 и 14:30 – "Кто зимой спит?" (6+) – познавательная программа, в ходе которой дети узнают о сезонных изменениях, происходящих с растениями и животными; о том, что называют "сном природы", почему он наступает, как происходит подготовка к нему; какие "пижамы" надевают растения и животные перед сном, крепко ли они спят и когда просыпаются; на мастер-классе с помощью семечек участники сделают интересную поделку.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

14:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)

12:00 − программа "В кругу друзей" (4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма).

(4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма). 16:00 − Кинозал "Мульти-пульти" за чашкой чая.

2 января (вторник):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

11:00 – " Я дарю Вам Новый год" (5+) – мастер-класс по созданию Новогодних открыток. Ребята познакомятся с историей открыток, научаться делать открытки по специальной технологии.

(5+) – мастер-класс по созданию Новогодних открыток. Ребята познакомятся с историей открыток, научаться делать открытки по специальной технологии. 12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

– обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле. 13:00 – "Музей в каждом шаге или потерянное имя" (7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица.

(7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица. 15:00 – "Театр, тени и картон" (7+) – познавательная программа, на которой дети узнают историю Драматического театра имени М. Горького и разыграют "театр теней" по мотивам детских сказок. Всех героев ребята сделают своими руками! Для каждой возрастной аудитории подбирается соответствующий материал и метод работы.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

12:00 – "Музейный глобус" (7+) – программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока.

(7+) – программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока. 15:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)

12:00 − программа "В кругу друзей" (4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма).

(4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма). 16:00 − Кинозал "Мульти-пульти" за чашкой чая.

3 января (среда):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

11:00 и 15:00 – "Чтобы глина зазвучала" (7+) – познавательная программа с мастер-классом. Знакомство с древней технологией изготовления гончарных изделий. Послушная глина в руках "умелого мастера" превратится в самый настоящий колокольчик.

(7+) – познавательная программа с мастер-классом. Знакомство с древней технологией изготовления гончарных изделий. Послушная глина в руках "умелого мастера" превратится в самый настоящий колокольчик. 12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

– обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле. 13:00 – "Музей в каждом шаге или потерянное имя" (7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

12:00 – "Музейный глобус" (7+) – программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока.

(7+) – программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока. 15:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)

12:00 − программа "В кругу друзей" (4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма).

(4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма). 16:00 − Кинозал "Мульти-пульти" за чашкой чая.

4 января (четверг):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

11:00 – "Мудур и его друзья. По следам дракона" (7+) – познавательная программа, участники которой совершат увлекательное путешествие – знакомство в залах музея с предметами традиционной восточной культуры. Ребята узнают секреты празднования Нового года у коренных народов Дальнего востока и своими руками сделают дракона Мудура и его друзей.

(7+) – познавательная программа, участники которой совершат увлекательное путешествие – знакомство в залах музея с предметами традиционной восточной культуры. Ребята узнают секреты празднования Нового года у коренных народов Дальнего востока и своими руками сделают дракона Мудура и его друзей. 12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

– обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле. 13:00 – "Музей в каждом шаге или потерянное имя" (7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица.

(7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица. 15:00 – "Дом вести – не лапти плести. Славянская новогодняя история" (7+) – в Приморье славяне стали переселяться с середины прошлого столетия. До сих пор сохранились в народе дошедшие от предков семейные придания. Знакомство с дальневосточным фольклором и подлинными предметами переселенцев из музейного собрания позволит ребятам составить собственную и неповторимую славянскую новогоднюю историю.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

12:00 – "Музейный глобус" (7+) – программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока.

(7+) – программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке "осколки" разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока. 13:00 – "Сказки с молоком" – серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление.

– серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. 15:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)

12:00 − программа "В кругу друзей" (4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма).

(4+) – экскурсия по дому, новогодние традиции вокруг ёлки (русская и восточная), просмотр диафильмов, мастер-класс (клеим из картона главных героев диафильма). 16:00 − Кинозал "Мульти-пульти" за чашкой чая.

5 января (пятница):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

11:00 – "Дом вести – не лапти плести. Славянская новогодняя история" (7+) – в Приморье славяне стали переселяться с середины прошлого столетия. До сих пор сохранились в народе дошедшие от предков семейные придания. Знакомство с дальневосточным фольклором и подлинными предметами переселенцев из музейного собрания позволит ребятам составить собственную и неповторимую славянскую новогоднюю историю.

(7+) – в Приморье славяне стали переселяться с середины прошлого столетия. До сих пор сохранились в народе дошедшие от предков семейные придания. Знакомство с дальневосточным фольклором и подлинными предметами переселенцев из музейного собрания позволит ребятам составить собственную и неповторимую славянскую новогоднюю историю. 12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

13:00 – "Музей в каждом шаге или потерянное имя" (7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица.

(7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица. 15:00 – "Мудур и его друзья. По следам дракона" (7+) – познавательная программа, участники которой совершат увлекательное путешествие – знакомство в залах музея с предметами традиционной восточной культуры. Ребята узнают секреты празднования Нового года у коренных народов Дальнего востока и своими руками сделают дракона Мудура и его друзей.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

11:00 – "Рыбий день: Рыбий Новый Год" (3+) – А знаете ли Вы как празднуют Новый год на морском дне? Водят ли хороводы? Дарят ли подарки? А главное, кому загадывают желания? С подводными новогодними традициями и познакомятся малыши на новогодней программе.

(3+) – А знаете ли Вы как празднуют Новый год на морском дне? Водят ли хороводы? Дарят ли подарки? А главное, кому загадывают желания? С подводными новогодними традициями и познакомятся малыши на новогодней программе. 13:00 – "Сказки с молоком" – серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление.

– серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. 15:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)

12:00 − "В мире сказок" (7+) – новогодняя программа для детей: экскурсия по дому, просмотр сказки и участие в квесте: 5 января – "Серебряное копытце", 6 января – "Ночь перед рождеством", 7 января – "12 месяцев",8 января – "По щучьему велению".

(7+) – новогодняя программа для детей: экскурсия по дому, просмотр сказки и участие в квесте: 5 января – "Серебряное копытце", 6 января – "Ночь перед рождеством", 7 января – "12 месяцев",8 января – "По щучьему велению". 16:00 – "Назад в СССР" (16+) – программа для взрослых (возможен корпоративный заказ в декабре): встреча товарищей на торжественное мероприятие, новогодняя экскурсия по музею и викторина (с призами) "Я помню, как это было", лотерея "Кто возьмет билетов пачку…", "важнейшее из искусств…" у самовара.

6 января (суббота):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

11:00 – "Театр, тени и картон" (7+) – познавательная программа, на которой дети узнают историю Драматического театра имени М. Горького и разыграют "театр теней" по мотивам детских сказок. Всех героев ребята сделают своими руками! Для каждой возрастной аудитории подбирается соответствующий материал и метод работы.

(7+) – познавательная программа, на которой дети узнают историю Драматического театра имени М. Горького и разыграют "театр теней" по мотивам детских сказок. Всех героев ребята сделают своими руками! Для каждой возрастной аудитории подбирается соответствующий материал и метод работы. 12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

13:00 – "Музей в каждом шаге или потерянное имя" (7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица.

(7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица. 15:00 – "Музейная мультиграфия" (7+) – мастер-класс. На основе исторических фактов ребята создадут сценарий, героев будущего мультфильма и приступят к съёмке! Полученный мультфильм можно будет посмотреть на месте, а также получить на свою электронную почту.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

11:00 – "Рыбий день: Рыбий Новый Год" (3+) – А знаете ли Вы как празднуют Новый год на морском дне? Водят ли хороводы? Дарят ли подарки? А главное, кому загадывают желания? С подводными новогодними традициями и познакомятся малыши на новогодней программе.

(3+) – А знаете ли Вы как празднуют Новый год на морском дне? Водят ли хороводы? Дарят ли подарки? А главное, кому загадывают желания? С подводными новогодними традициями и познакомятся малыши на новогодней программе. 13:00 – "Сказки с молоком" – серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление.

– серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. 15:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

(12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков. 18:00 – "Сказки с молоком. Взрослым" – серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)

12:00 − "В мире сказок" (7+) – новогодняя программа для детей: экскурсия по дому, просмотр сказки и участие в квесте: 5 января – "Серебряное копытце", 6 января – "Ночь перед рождеством", 7 января – "12 месяцев",8 января – "По щучьему велению".

(7+) – новогодняя программа для детей: экскурсия по дому, просмотр сказки и участие в квесте: 5 января – "Серебряное копытце", 6 января – "Ночь перед рождеством", 7 января – "12 месяцев",8 января – "По щучьему велению". 16:00 – "Назад в СССР" (16+) – программа для взрослых (возможен корпоративный заказ в декабре): встреча товарищей на торжественное мероприятие, новогодняя экскурсия по музею и викторина (с призами) "Я помню, как это было", лотерея "Кто возьмет билетов пачку…", "важнейшее из искусств…" у самовара.

7 января (воскресенье):

Главный корпус Музея им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20)

11:00 и 15:00 – "Рождественские истории у самовара" (6+) – познавательная программа, на которой ребята могут попробовать чай, заваренный по русской традиции в настоящем самоваре, послушать Рождественские истории, поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянных игрушек.

(6+) – познавательная программа, на которой ребята могут попробовать чай, заваренный по русской традиции в настоящем самоваре, послушать Рождественские истории, поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянных игрушек. 12:00, 14:00 и 16:00 – Новогодняя экскурсия – обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле.

– обзорная экскурсия по музею с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле. 13:00 – "Музей в каждом шаге или потерянное имя" (7+) – в музейных залах потерялась настоящая новогодняя елка! На её поиски отправятся посетители, музейные смотрители и даже собака самого Владимира Арсеньева! Гости музея станут настоящими сыщиками: путешествуя по залам и решая различные головоломки, они выяснят, куда пропала лесная красавица.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

11:00 – "Рыбий день: Рыбий Новый Год" (3+) – А знаете ли Вы как празднуют Новый год на морском дне? Водят ли хороводы? Дарят ли подарки? А главное, кому загадывают желания? С подводными новогодними традициями и познакомятся малыши на новогодней программе.

(3+) – А знаете ли Вы как празднуют Новый год на морском дне? Водят ли хороводы? Дарят ли подарки? А главное, кому загадывают желания? С подводными новогодними традициями и познакомятся малыши на новогодней программе. 15:00 – "Новогодний квест" (12+) – Как вы думаете, много ли тайн скрывает Новый Год? А много ли вы знаете о новогодних традициях? А о датах наступления Нового года? Давайте проверим, как вы ориентируетесь в истории, и много ли запомнили интересного и необычного из простых уроков.

Дом чиновника Суханова (Суханова, 9)