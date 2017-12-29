Новогодние подарки для детей Приморья изготовил недобросовестный поставщик ИП Матченко. Фото: ИА PrimaMedia

Тесно связанные между собой юрлица из Омска "конкурируют" на госзакупках и помогают друг другу исполнять контракты (ФОТО)

29 декабря, PrimaMedia. ИП Матченко Владимир Владимирович вновь стал изготовителем губернаторских подарков для приморских детей, которые победитель конкурса Ольга Воронцова из Омска поставила в Приморский край. При этом сам предприниматель с октября 2017 года находится в реестре недобросовестных поставщиков. Вместе с тем Владимир Матченко является владельцем фирмы, проигравшей ИП Воронцова конкурс на поставку сладостей маленьким приморцам, сообщает ИА PrimaMedia.

Третий год подряд поставщиком новогодних подарков для приморских детей становится индивидуальный предприниматель из Омска Ольга Воронцова. При этом неизменным изготовителем сладких наборов для нее выступает ИП Матченко Владимир Владимирович. Предприниматель и в этом году указан в графе "изготовитель" на вкладыше в каждом сладком подарке.

Примечательно, что Матченко Владимир Владимирович также является владельцем компании ООО "Мирфирм", учредителем которой когда-то была и сама Воронцова Ольга Викторовна. В этом году ООО "Мирфирм" выступал единственным "конкурентом" за исполнение госзакупки администрации Приморского края на поставку губернаторских подарков. Компания проиграла, предложив цену на 1,2 рубля больше за каждый набор, чем ИП Воронцова.

Таким образом, несмотря на то, что Матченко "упустил" закупку как владелец ООО "Мирфирм", он в качестве индивидуального предпринимателя стал изготовителем поставки для своего "конкурента" Ольги Воронцовой.

Новогодние подарки для детей Приморья изготовил недобросовестный поставщик. Фото: ИА PrimaMedia Новогодние подарки для детей Приморья изготовил недобросовестный поставщик. Фото: ИА PrimaMedia Новогодние подарки для детей Приморья изготовил недобросовестный поставщик. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

При этом ИП Матченко сам неоднократно выступал поставщиком детских новогодних подарков в разных регионах России. Только в этом году он выиграл более 20 закупок от школ и детских садов в Ульяновске, Тюмени, Омске, Балашихе и городе Муравленко Ямало-Ненецкого АО. Однако 18 октября 2017 года ИП Матченко В.В. был на год внесен в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта. Впрочем, очевидно, что это не помешало предпринимателю оставаться "в шоколаде".

ИА PrimaMedia обратилось с официальным запросом в Приморское УФАС России с просьбой прокомментировать тесную связь трех юридических лиц – ИП Воронцова, ИП Матченко и ООО "Мирфирм" — с учетом "конкуренции" за закупки и в итоге совместного их исполнения.

В официальном ответе антимонопольный орган сообщил, что для проверки указанной закупки ему необходимо официальное заявление в письменном виде с информацией о нарушении законодательства. При этом к письму должны быть приложены документы, свидетельствующие о признаках нарушения антимонопольных правовых актов.

"Приморскому УФАС России для определения, входят ли хозяйствующие субъекты в одну группу лиц, либо являются аффилированными лицами, необходимо проанализировать соответствующие документы. Таким образом, без соответствующих документов Приморское УФАС России не может дать никакую оценку участникам аукциона вышеуказанной закупки", — сказано в официальном письме за подписью руководителя управления Алексея Белоглазова.

Запустить работу УФАС по закупке способна и жалоба от одного из участников торгов или от общественных и юридических объединений. К такому обращению также нужно приложить подтверждающие нарушение документы.

"Таким образом, только при наличии документов, свидетельствующих о злоупотреблении доминирующим положением, а также о действиях (бездействии) хозяйствующих субъектов и органов власти (запрещенных антимонопольным законодательством), приводящих к негативным последствиям в виде ограничения конкуренции, могут быть приняты меры антимонопольного реагирования.

Вместе с тем одна лишь связь участников (в том числе их аффилированность) не может быть рассмотрена как противозаконная в рамках антимонопольного законодательства", — говорится в завершении официального ответа УФАС.

Добавим, что история с поставкой губернаторских подарков в Приморье от омских поставщиков широко обсуждалась и в другой, не менее интересной плоскости. Как известно, приемочная комиссия администрации Приморья обнаружила в привезенных подарках несоответствие заявленным требованиям. В наборе новогодних гостинцев один шоколадный батончик был подменен на другой. Это повлекло за собой колоссальные последствия. Заказчик — региональные власти Приморья — потребовали исправить нарушения и заменить шоколадку. Сроки доставки подарков в муниципалитеты были сорваны. Двести тысяч наборов для приморских детей в спешном порядке пришлось переукомплектовать. Не соответствующий техзаданию администрации края батончик "С Новым годом!", содержащий "горькую начинку", меняли на сладкую "Аленку". Где-то замену проводили сами представители компании-поставщика, где-то — учителя и воспитатели образовательных учреждений, или сами родители. Дошло даже до того, что исправлять ошибку омских поставщиков пришлось самим детям.

"Нам показали музыкальную сказку и подарили подарки. Потом учительница попросила открыть коробки и найти шоколадку, на которой написано "С Новым годом!", и сдать ее. У кого-то такие шоколадки были синего цвета, у кого-то красного. А потом учительница нам раздала шоколадки "Аленка", — рассказал ИА PrimaMedia ученик второго класса одной из школ Владивостока Лев.

Председатель Совета многодетных родителей Ирина Медведева на своей странице в соцсети также поделилась известной ей информацией о замысловатом процессе замены сладостей. Ссылаясь на информацию от родителей из Находки, она рассказала, что там детей также попросили вскрыть подарки прямо в классе и сдать "левые" батончики учителю, а шоколадку "Аленка" пообещали привезти позже. При этом замена производится подотчетно – учителя обязаны заполнять дополнительную ведомость, в которой указывать количество собранных с детей сладостей. Также, по словам Медведевой, не все малыши уходят со школьных и детсадовских елок с подарками.

"Не совсем представляю ситуацию, когда ребенку дали подарок, а потом сказали одну конфету вернуть. В Приморье, видимо, возможно все — и у ребенка конфету забрать, и работников учреждений образования озадачить дополнительными поручениями и отчетностью. Кто из воспитателей вышел на работу в выходные и произвел обмен сладостями, те на утренниках подарки вручили, кто не успел или кому еще не завезли шоколадки, те оставили детей без подарков", — прокомментировала в соцсети Ирина Медведева.

Между тем, по информации агентства, главной причиной шумихи вокруг обязательной замены одного сладкого изделия в губернаторском наборе на другое стало то, начинка батончика "С новым годом!" содержала алкоголь, предположительно, коньяк.

В пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что все изъятые батончики будут отданы обратно поставщику.

"Для замены закупили все шоколадки "Аленка", что были на оптовых складах в Уссурийске и Владивостоке, и вложили в подарки. Остальное — авиа доставляли из других регионов", — сообщили в АПК.