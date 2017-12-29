Владимир Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Приморья. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Школьник из села Прилуки, который долгое время борется с онкологией, получил персональный компьютер

29 декабря, PrimaMedia. Персональный компьютер получил школьник из села Прилуки Хорольского района, семья которого обратилась к Владимиру Путину. Мальчик уже долгое время борется с серьезным онкологическим заболеванием и все средства уходят на дорогостоящие лекарства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сережа Тимофеев, к которому в четверг, 28 декабря, приехал в гости заместитель главы региона Константин Межонов, живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района. Недавно мальчик отметил свой 13-й день рождения, и желанным подарком для него был персональный компьютер. Приобрести его самостоятельно семья не может: у Сережи серьезное онкологическое заболевание – рак головного мозга, и все средства уходят на дорогостоящие лекарства. Поэтому мама Сергея решила написать о желании мальчика президенту Владимиру Путину.

"Мы узнали о Сережиной болезни в 2016 году. Перенесли несколько операций, последняя из них была в Москве. После нее сынок чувствует себя намного лучше, сейчас понемногу восстанавливается – заново осваивает необходимые для жизни навыки", – рассказывает мама мальчика Анастасия Пинчукова.

По советам врачей семья переехала из города в сельскую местность – свежий воздух и природа хорошо сказываются на здоровье Сергея. Однако все друзья и знакомые остались на прежнем месте жительства мальчика.

"Сережа любознательный, много чем интересуется, читает, любит животных. Он общительный, у него много друзей, и сейчас, когда особенно нужна поддержка, ему очень не хватает общения с ними. По состоянию здоровья он не может ни с кем видеться и единственная возможность – общаться с товарищами в Интернете. Поэтому, когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья! Мы очень благодарны за этот новогодний подарок", – поделилась Анастасия Пинчукова.

Вручить компьютер мальчику приехал врио вице-губернатора Константин Межонов. Заместитель главы региона передал подарок Сереже Тимофееву и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.

"Надеюсь, что исполнение твоего желания принесет много положительных эмоций, которые помогут тебе пойти на поправку. Думаю, в подготовке к школе твой новый помощник тебе очень пригодится", – отметил Константин Межонов.