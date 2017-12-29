Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном

Депутат Госдумы РФ, руководитель Дальневосточного МКС "Единой России" Сергей Сопчук. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia выяснило, какие события произошли в жизни парламентария

29 декабря, PrimaMedia. Подходит к окончанию 2017 год. Оценивать его можно по-разному, но однозначно этот год можно назвать годом перемен – и для города Владивостока, и для Приморского края в целом. Если продолжить тему политических итогов, то изменения произошли и в Законодательном собрании, и на уровне представителей Приморья в Государственной думе РФ. Депутат Госдумы по округу №62 (Владивостокский) Сергей Сопчук (фракция "Единая Россия) получил в ответственность по партийной линии весь Дальний Восток и вошел в президиум Генсовета "Единой России". В беседе с корр. ИА PrimaMedia парламентарий поделился своими итогами – политическими, профессиональными. Но в нашем материале не только об этом…. Забегая вперед, редакция ИА PrimaMedia поздравляет Сергея Сопчука с новым статусом, который он получил под занавес этого года, испытав радость от рождения внучки.

— Сергей Андреевич, под конец года вы получили серьезную партийную должность – возглавили Дальневосточный межрегиональный совет партии и вошли в президиум Генсовета "Единой России". Расскажите подробнее?

— На самом деле, это повышение ответственности. Задача, обозначенная председателем партии на съезде, однозначна: надо усилить роль межрегиональных координационных советов (МКС), которые позволят организовать взаимодействие между субъектами, нашими региональными отделениями, увязать это с Центральным исполкомом, с политикой, проводимой генеральным советом.

Работа, с одной стороны, не новая, потому что мы уже работали в этом направлении, у нас был координационный совет, включавший в себя три субъекта Дальнего Востока. Сейчас принято решение укрупнить и из 26 советов сделать восемь в границах федеральных округов. Решение президиума о реорганизации МКС состоялось, было принято новое положение, утверждены руководитель МКС и его заместители. Помимо заместителей в совет входят еще по должности руководители региональных отделений всех девяти дальневосточных субъектов.

Нам уже удалось провести первое заседание, воспользовавшись тем, что все приехали на съезд. В ближайший месяц состоится уже не ознакомительное заседание, а рабочую встречу проведем.

— Все, так или иначе, обсуждают президентскую кампанию. Какие конкретные задачи стоят перед вами и дальневосточным МКС?

— Задача была обозначена на съезде: поддержка Владимира Владимировича Путина как кандидата в президенты. Четко объяснил позицию председатель партии, почему принято решение о самовыдвижении. Оно обосновано. Но мы не хотим быть в стороне, хотим быть активными участниками этой кампании. Мы предложили свои возможности – одни из самых широких среди политических партий и общественных организаций – по организации сбора подписей. Вторая задача – это чтобы избирательная кампания президента не вызывала ни у кого сомнений. Нам нельзя допустить никаких нарушений, подтасовок и фальсификаций. Мы должны исключить провокации. Также это разъяснительная работа.

Гражданская позиция человека, живущего в РФ, должна быть не только в том, что государство нам что-то должно, но и в том, что мы тоже должны государству. Если ты предприниматель, ты должен не только налоги платить, но у тебя должна быть и гражданская позиция – прийти на выборы.

Мы избираем не законодательный и не исполнительный орган. Президентская власть выше всех. Мы должны наделить человека полномочиями президента, понимая, что он справится. Опыт показывает, что он справляется. Понятно, что ситуация очень непростая – и во внешних отношениях, и во внутренней политике. Нам важно, чтобы ни у граждан, ни у наблюдателей не возникло сомнений в легитимности избирательной кампании президента.

— А ваш график из-за новой нагрузки как-то изменится?

— Послабление нам пока не светит. Основное место работы – это все-таки Государственная дума. Тем не менее, невозможно взаимодействовать с моими коллегами по партии из регионов, будучи только в Москве. Конечно, нужно быть на территориях, нужно их объехать, представиться там, где нас не знают. Такую работу мы сделаем. Если у нас не будет такой возможности в рамках работы в Москве, будем использовать региональные недели. Но я уверен, что мы с помощниками справимся.

— О работе в Госдуме. Какие законопроекты этого года вы для себя отметили?

— Их немало. Есть публичные вещи, которые затрагивают многих людей, а есть законы, которые касаются какой-то отрасли или направления. Условно, можно разделить на несколько блоков.

Это защита прав собственников жилья в многоквартирных домах. В мой адрес сразу же поступило большое число обращений по поводу порядка начисления платы за оплаты общедомовых нужд. Системная работа позволила оперативно получить обратную связь о практическом применении новых условий ОДН, и Госдума внесла корректировку в закон. Если многоквартирный дом оснащен прибором учета, то размер расходов на оплату потребленных на общедомовые нужды коммунальных ресурсов может определяться по счетчику. Для перехода на этот расчет нужно провести собрание собственников. Далее. В этом году была бессрочно продлена бесплатная приватизация жилых помещений (ранее ограничивалась сроком – 1 марта 2017 года).

Мы работали над решением по защите прав дольщиков, по этому поводу в Госдуме прошли публичные слушания. Ситуация с дольщиками в Приморье очень серьезная, эту проблему в числе первых озвучивал на первой встрече депутатов Госдумы с новым главой региона Андреем Владимировичем Тарасенко. На уровне Госдумы был принят закон о создании компенсационного фонда долевого строительства.

Другой блок – это поддержка материнства и детства. Как вы знаете, президент подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. Принят закон об установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка. На три года продлено действие программы материнского капитала.

Есть вопросы по транспортному направлению, что актуально для Приморья и Владивостока, в частности. Например, закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Если ранее в случае страхового случая потерпевшая сторона могла просто получить от страховой компании денежные средства, то теперь приоритетным способом компенсации ущерба является ремонт автомобиля. Это защищает рынок и самих автовладельцев от всевозможных "серых схем"…

— Это одно из направлений, которым как раз занимается комитет по транспорту и строительству, в котором вы работаете. У всех на слуху был еще один законопроект вашего комитета – об организации дорожного движения.

— Я входил в рабочую группу по этому законопроекту. После принятия в первом чтении он сильно изменился относительно первоначального вида. Это закон, который будет регулировать нерегулируемые ранее вещи, связанные с организацией движения. Мы приводили пример, когда администрация Владивостока принимала решение ограничить движение в центре города, и прокуратура вносила представление, потому что администрация превышала свои полномочия.

Этот закон позволяет как на уровне муниципального образования, так и на уровне субъекта РФ регулировать организацию дорожного движения, давать соответствующие полномочия муниципалитетам. Местные власти ведь лучше знают, куда направить грузовое движение, автобусное сообщение. Этот закон дает больше прав Приморскому краю и нашим районам и городам.

— Это же далее уже на уровне региона будет рассматриваться с точки зрения того, как его применять?

— Это зависит от сети – есть краевые дороги, есть муниципальные. Если краевые дороги, значит, регион. Если муниципальные, то муниципалитет будет определяться с организацией движения.

— Планируете участвовать в обсуждении?

— Здесь важно, чтобы закон начал работать. Нужно понимать, что закон – это не догма, его можно менять. Когда исполнители столкнутся с его реализацией, будет понятна правоприменительная практика. Тогда, я думаю, мой опыт работы в комитете мог бы помочь достаточно оперативно принимать те поправки, которые необходимы для более качественного исполнения этого закона.

Еще один момент – по безопасности дорожного движения. Этот год отличился в худшую сторону большим количеством тяжелых аварий, связанных с перевозкой людей. Была лазейка, позволявшая осуществлять практически регулярные перевозки под видом заказных. В этом случае там немного другие требования. Этот вид деятельности не лицензировался. Поэтому приняли изменения в закон, что все пассажирские перевозки должны лицензироваться, при этом неважно, заказные или регулярные, даже служебные.



Прием граждан. Фото: Александр Маслянко. Пресс-служба ЗС ПК

— Одна из концепций, которой вы придерживаетесь, – это построение вертикали законодательной власти. Но, получается, что сейчас из этой вертикали у вас два паззла выпало: это Александр Костенко и Константин Богданенко, которые перешли в исполнительную власть. Это Уссурийск, Хасанский район и Фрунзенский район Владивостока. Будете наблюдать за предвыборной кампанией? Может быть, есть уже кандидатуры, кого готовы поддержать?

— Безусловно, мне не все равно, кто на эти округа желает избираться. По Константину еще нет решения о сложении полномочий. Но если будет, то возникнет вакансия. Здесь приоритет отдается партии. Будем смотреть, как пройдут праймериз. Единый день предварительного голосования назначен – это 10 июня. Дмитрий Анатольевич Медведев на съезде на этой процедуре остановился подробно. Теперь во всех населенных пунктах с населением больше 1 тысячи человек будет открытая форма предварительного голосования. Это дает возможность участвовать широкому кругу людей.

Что касается Александра Ивановича Костенко, то у него округ был достаточно компактный. Это сам Уссурийск. Там достаточно высокая плотность населения. С одной стороны удобно, но там другие проблемы возникают. Поэтому будем смотреть, как будет проходить предварительное голосование, кто себя проявит и получит максимальную поддержку. Я буду поддерживать того, кто победит в предварительном голосовании.

— С точки зрения отношений "город — край" 2017 год был довольно напряженным, но имел результаты. И там, и там произошла смена власти. Как вы оцениваете эти изменения?

— Да, произошла смена власти на краевом уровне. Есть новый руководитель, исполняющий обязанности губернатора. И уже в сентябре 2018-го состоятся выборы губернатора Приморского края. Конечно, новому руководителю нужно время разобраться в текущей ситуации, определить свои приоритеты в работе. Есть такое выражение "за старт медали не дают". Поэтому трудно сейчас оценить работу исполняющего обязанности губернатора.

Что касается города, надо отдать должное заместителям Пушкарева, которые в его отсутствие довольно продолжительное время неплохо справлялись с задачами. Это подтверждает факт исполнения федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Это говорит о том, что эта команда рабочая, умеет выполнять задачи. Я одобряю поступок Игоря Пушкарева (досрочное сложение полномочий – ред.), который, невзирая на личные вопросы, в первую очередь переживает за жителей.

Мы знаем, что депутаты отдали приоритет Виталию Веркеенко. Это человек, который, может, не сталкивался с политической жизнью, но хозяйственный опыт у него достаточно большой. Поэтому здесь важно оправдать доверие жителей. Каждый депутат наделен полномочиями своими избирателями: он голосует не как человек, а как депутат от лица избирателей.

Важно, чтобы новый руководитель разобрался в текущей ситуации. Я так понял, он оставляет действующих заместителей. Считаю это хорошим шагом, потому что это позволит сохранить преемственность. Я думаю, это также будет мотивировать и заместителей проявлять себя.

Владивосток – это треть населения Приморского края, поэтому быть в стороне от ситуации в городе невозможно. Но Владивосток не сможет решить проблемы самостоятельно без финансовой поддержки края. Это объективно. Кого бы мы ни поставили главой, без финансовых возможностей изменить ситуацию в городе мы не сможем.

— Проекты Виталия Веркеенко говорят о том, что у него есть здоровое умение мечтать. Но в органах власти все сложнее с реализацией. Можно быстро разочароваться. Сергей Андреевич, вот вы упомянули городскую Думу. Этот созыв совершенно по-разному оценивают. Критиковали после кампании, в основном, что избрались молодые, неопытные и малоизвестные. Вы встречались с новыми депутатами. Какие у вас впечатления?

— Речь даже не о большом омоложении. Когда новоизбранных практически 70% и даже больше, то нарушается преемственность. Это не очень хорошо. В каждой работе есть свои особенности. Нужно знать свои права, полномочия, знать бюджет, что такое субсидии, субвенции, чтобы не путаться в словах и понимать, что они значат. Для любого избранного депутата нужно время, чтобы он вошел в курс дела. Когда большая сменяемость, происходит небольшой вакуум. Если они сориентируются на тех коллег, у которых есть опыт, и на каком-то этапе прислушаются к их мнению, то, наверное, это будет правильно. Когда пройдет время, и они разберутся во всех текущих делах, все выровняется. Если же они изначально займут какую-то жесткую позицию, не прислушиваясь к мнению более опытных коллег, это может привести к определенным трудностям в принятии решений.

Пока я бы не отметил таких сложных решений. На мой взгляд, работа достаточно конструктивная. Депутаты готовы работать, им хочется выполнить обещания, которые они озвучили своим избирателям. Это вызывает определенное уважение.

И хочу отметить, что полномочия депутатов сегодня несколько другие. Они, избрав главу города, разделили с ним ответственность. Частично каждый взял ее на себя. Все провалы главы лягут на них. А все успехи лягут на главу (улыбается).

— А вы, как депутат-одномандатник, какие проблемы можете выделить на своем округе?

— Я вижу разрегулированность межбюджетных отношений на уровне нашего региона. Межбюджетные отношения муниципальных образований и краевого бюджета. Это очень тонкий механизм, который нужно отладить. Я бы обратил на это внимание нового и.о. губернатора. Это затрагивает очень многие территории. Есть территории, которые очень сложно проходят бюджетный год, а есть те, которые чувствуют себя достаточно неплохо. И это не связано с налоговой базой. Мы понимаем, что они все дотационные. Это связано с регулированием тех налогов, которые мы им оставляем. Поэтому нужно четко разобраться в налоговой базе каждого муниципального образования, понять, насколько добросовестно они исполняют свои полномочия с точки зрения наполняемости бюджета.

Если сложится такая картина, что у них, кроме прямых обязанностей (оплатить зарплату, тепло и т.д.), не остается никаких средств, то что-то здесь не так. Значит, нужно добавлять деньги этим районам и городам. Взять тот же Спасск-Дальний... Все это регулируется подоходным налогом, либо это дотации. Те долги, которые были накоплены за достаточно большой промежуток времени, городу очень сложно погасить.

В такой ситуации находятся многие регионы.

На федеральном уровне пошли на то, что дали бюджетные кредиты и возможность не платить процентные ставки коммерческим банкам, тем самым сэкономив бюджетные деньги регионов. Это тоже один из путей, которым можно идти в Приморье в отношении муниципальных образований. Здесь есть проблема.

Много проблем с водоснабжением, водоотведением. В последнее время мало внимания уделялось внимания этим вопросам. Мы понимаем, что долго это продолжаться не может. Очень много населенных пунктов, страдающих от некачественной воды, либо от недостаточного объема. Это Тавричанка, Хороль, Липовцы и т.д. А если брать очистные сооружения, то там вообще беда.

— Угольная проблема, опять же. Но тут пошли вроде бы движения на федеральном уровне.

— Проблема, конечно, в том, что в нашем государстве этот вопрос не отрегулирован. У нас вид деятельности по перевалке угля не лицензируется. Нет четких экологических норм.

Есть проект закона в Госдуме, который обязывает правительство разработать эти нормы. К сожалению, он не принят, потому что, прямо скажу, есть лобби промышленников, которые сегодня занимаются экспортом угля. Но я уверен, что рано или поздно этот закон будет принят. Правительству нужно оперативно разработать эти требования, чтобы можно было контролировать наши предприятия.

Тут важно вспомнить слова президента, когда он в августе говорил, что мы не должны любой ценой гнаться за экологией, лишь бы закрыть это предприятие. У нас цель – развивать экономику, но не в ущерб здоровью граждан. Если такие терминалы и открываются, то они должны соответствовать не только экологическим требованиям, но и учитывать мнение населения. Есть проблема по Славянке. Есть предприятие, готовое вкладывать средства в развитие, строительство порта по переработке угля. Но у людей это вызывает большую встревоженность, потому что есть пример Находки, где в центре города перерабатывается очень большое количество угля, и это создает большой дискомфорт жителям.

Эта проблема актуальна и для Владивостока, на самом деле. Подходили граждане и были письменные обращения по поводу того, что уголь, перерабатываемый в рыбном порту, очень негативно сказывается на близлежащих территориях, дворах, домах. Поэтому проблема актуальна для Приморья. Но пути решения тоже есть. Есть примеры порта Восточного, Посьета, где применены современные технологии вполне безопасная переработка, поэтому нет таких потрясений, которые испытывают граждане в местах старинными методами переработки.

— Работа с обращениями граждан. Знаем, что к вам их поступает много, но, может быть, есть обращение, которое вам особенно запомнилось?

— Сложно так с ходу выделить одно. Ну вот, пожалуй, это. К нам обратилась инициативная группа родителей из Надеждинского района. По детским садам в селах Нежино и Прохладное. Они совместными усилиями сделали ремонт, все покрасили, побелили, благоустроили территорию, хорошо и красиво сделали. Обратились с тем, что у них не было возможности обновить мебель. Мы с коллегами по Законодательному собранию Джамбулатом Текиевым и Сергеем Ищенко совместно помогли. Мне нравится такая активная позиция самих граждан. Это всегда вызывает уважение.

— Как писал Экзюпери, самая большая роскошь в жизни – это роскошь человеческого общения. В этом году появилось у вас новое знакомство, о котором можно так сказать, что оно имеет такое значение?

— В основном, мое общение проистекает с людьми, которых я, так или иначе, знаю. Если брать партийные вещи, то ранее не был знаком с Андреем Турчаком. Поэтому интересно было сопровождать его в поездке на Дальний Восток, понять его отношение, поведение, требования. Он произвел очень хорошее впечатление. Несмотря на свой возраст, он опытен, разбирается, на мой взгляд, справедливые оценки ставит работе секретарей.

— Вы не так давно публиковали в FB фотографию с коллегами, как вы написали, "коллеги, с которыми работаем рядом на заседаниях". То есть это соседи по парте в Госдуме. Есть соседи, есть депутаты-дальневосточники. Как вы там взаимодействуете, дружите?

— Очень хорошие ребята. Калининград, Северная Осетия, Байкал, Владикавказ и Дальний Восток совмещены. Макеев Зураб – он от Северной Осетии избран. Уже второй раз депутатом, опытный. Остальные мои коллеги тоже в первый раз, как и я. Мы очень активно общаемся между собой, интересуемся, кто как работает, организует свою работу. Поэтому здесь все отлично. Касаемо дальневосточников, мы постоянно взаимодействуем. Буквально перед каждым заседанием подходим друг к другу, интересуемся здоровьем, настроением и т.д. У нас есть хороший коллега с ЕАО Тихомиров Анатолий Федорович, с ним часто взаимодействуем. В этом плане наш коллектив довольно стабильный, сплоченный.



Сергей Сопчук, Александр Пятикоп, Алдар Дамдинов, Зураб Макиев. Фото: Страница Сергея Сопчука в FB

— Вне стен Госдумы встречаетесь?

— Да, бывает. Проводили 2017 год, пожелали друг другу хорошо встретить Новый год. Бывают неформальные встречи, дни рождения; когда мы находимся в Москве, стараемся отмечать.

— А на инициативах это как-то отражается?

— Есть опыт, когда мы совещаемся между собой по инициативам, поддерживаем позиции. И это касается инициатив не только по Дальнему Востоку. Нет такого, чтобы ты что-то такое придумал и скрыл... Наоборот. Чем больше депутатов выдвигает инициативу, тем больше шансов у нее быть принятой.

— Если продолжать тему публикаций в социальных сетях, то обратили внимание, что иногда делитесь впечатлениями о театральных постановках, выставках. Часто бываете на культурных мероприятиях? Увлекаетесь?

— Совсем недавно я был на мюзикле. На "Анну Каренину" ходили в театр оперетты, он рядом с Госдумой. Дочка меня выводила. Очень понравилось. Такой он красивый, динамичный. Конечно, один бы я не пошел. Одному не очень, хотелось бы в компании. Для меня единственная компания в Москве – моя дочь. С ней хожу. Это новые ощущение, впечатления. Красиво сделано, музыка, позитив такой. Не скажу, что я такой любитель. Но мне приятно побывать, посмотреть постановки, поаплодировать, насладиться музыкой.

— Сергей Андреевич, раз мы подводим итоги уходящего года, скажите, какое самое главное личное событие в 2017 году?

— Я стал дедушкой. Дочка позвонила вчера (25 декабря) и говорит, все, поздравляю, ты стал дедушкой. Все, слава богу, нормально, и Яна хорошо себя чувствует, и Елизавета...

— Красивое имя! С вами советовались?

— Нет. Долго не говорили имя. Как выяснилось, вариантов было два – Елизавета и Ева. Яна, когда увидела дочку, сразу решила, что Елизавета. Елизавета Дмитриевна.

— Звучит!

— Переживаю сильно, чтобы все было хорошо.

— Сергей Андреевич, поздравляю от всей души. Подарки заранее выбирают. Такой вам подарок под Новый год дочка подготовила.

— Спасибо!



Сергей Сопчук, с. Покровка Октябрьского района Приморского края. Фото: Игорь Жабский

— Про гороскопы. Мы тут живем на Востоке. Вы, получается, родились в Год дракона, причем это Деревянный дракон. Почитала немного, что о нем пишут. Дракон означает решимость, вспыльчивость и задатки лидера. В свою очередь цвет этого года — сине-зеленый. Можно заметить, что вы, кстати, предпочитаете синий цвет в одежде. А символизирует этот год дерево, что наоборот означает спокойствие, мудрость и рассудительность. Подопечные этой разновидности Дракона довольно сильно отличаются от своих собратьев по знаку. Разбираются в людях, не так прямолинейны, и намного деликатнее. И там еще было про отличное чувство юмора. Это все про вас? Вообще, верите в гороскопы?

— Тот случай, когда если ты хочешь найти черты, то найдешь. Мы же понимаем, что невозможно всех людей поделить на 12 групп. Даже с особенностями по каждому году. Все разные, все отличаемся. Хотя есть те вещи, которые наше сознание, вероятно, еще не понимает. Человечество еще молодо, не все знаем секреты Человека. Ничего, подрастем, и, наверное, когда-то ученые разгадают и эти загадки. Но то, что в этой жизни все связано, это факт.

— Сергей Андреевич, дальневосточные депутаты много времени проводят в самолетах. Вы, как минимум, по два восьмичасовых перелета в месяц "Москва-Владивосток-Москва". А то и больше. Чем в полете занимаетесь?

— Все очень просто. Когда лечу во Владивосток, всегда сплю. Это мне позволяет прилететь домой и быть в форме. Поэтому, даже не дожидаясь взлета, я уже засыпаю. Понимаю, что мне нужно выспаться, потому что весь следующий день, с самолета, мне предстоит работать. А когда летишь в Москву, хочешь-не хочешь, а спать долго не можешь. Во-первых, тут только недавно проснулся, и в Москву прилетишь, тоже будет день. Поэтому, как правило, я работаю, с документами в основном. Могу газеты почитать. Но фильмы не смотрю.

— Ваш сын в следующем году заканчивает школу. Тоже такой важный и ответственный момент. Полным ходом уже, наверное, идет подготовка к выпускным экзаменам, к поступлению. Уже определился, куда пойдет учиться?

— Определился. Хочет в наш морской университет поступать, в "ДВИМУ" — МГУ им. Невельского. Уже ходил на День открытых дверей. По специальности сложно пока сказать, есть несколько вариантов. Но в этом случае мы не навязываем свою позицию. Считаю, что в этом возрасте наши дети – уже взрослые люди, и уже должны сами включать мозги и понимать, как они распорядятся знаниями, которые получат в университете. Ну и в целом, я его выбор одобряю. Это одно из лучших мест, особенно, для мальчика. Мы живем все у моря, поэтому так или иначе связаны с этим.