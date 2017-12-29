Алексей Магаляс на выездном заседании СЖР. Фото: Елена Васильева для ИА PrimaMedia

Перепись пресс-секретарей и пиарщиков впервые пройдет в Приморье в 2018 году

В планах – масштабировать акцию на весь Дальний Восток

29 декабря, PrimaMedia. Перепись пресс-секретарей и пиарщиков проведет Дальневосточная Гильдия работников пресс-служб в 2018 году. В пилотном режиме акция стартует в Приморском крае, а в дальнейшем может охватить весь регион. Детали проекта обсуждались на декабрьской встрече Гильдии пресс-служб, проходившей в Уссурийске в рамках выездного заседания Приморского отделения Союза журналистов России, сообщили ИА PrimaMedia в Гильдии пресс-служб.

По словам председателя Гильдии Алексея Магаляса, идея переписи родилась в связи с чисто технической задачей актуализировать данные по участникам профессионального объединения.

"В марте следующего года Гильдия пресс-служб отметит свое трехлетие, и за это время она объединила более 70-ти специалистов отрасли. Однако переходы с одного места работы на другое, в том числе смена места жительства, не всегда своевременно учитываются в реестре Гильдии, что снижает эффективность коммуникации. Нам очень важно быть на связи с коллегами, оперативно информировать о событиях. Для этого решено провести перепись: сначала в пределах Приморского края, а затем рассчитываем подключить к акции и другие регионы Дальнего Востока", — сообщил Алексей Магаляс.

Предполагается, что помимо текущего места работы и контактных данных перепись позволит узнать, из каких вузов Дальнего Востока выходят профессиональные кадры, в каких отраслях они наиболее востребованы, а также другую информацию, формирующую портрет дальневосточного пиарщика. Структура и содержание анкеты в настоящее время разрабатываются, а заполнить ее сможет каждый желающий в онлайн формате. О начале переписи будет объявлено дополнительно через медиаканалы Гильдии пресс-служб и Приморского отделения Союза журналистов России.

К слову, идея переписать пресс-секретарей и пиарщиков для нашей страны не является уникальной. В 2016 году подобную акцию инициировала Российская ассоциация по связям с общественностью. В Гильдии пресс-служб рассчитывают, что дальневосточная перепись раскроет региональную специфику профессии.

Справка: Гильдия работников пресс-служб входит в состав Приморского отделения Союза журналистов России и объединяет по профессиональному принципу сотрудников пресс-служб, служб по связям с общественностью предприятий, учреждений, организаций, действующих на территории Дальневосточного федерального округа. Решение о создании Гильдии было принято по итогам первого Дальневосточного МедиаСаммита в июне 2014 года, учредительное собрание состоялось в марте 2015 года. На IV МедиаСаммите в июне 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве с Дальневосточной Школой PR (г. Хабаровск).

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