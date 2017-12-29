ДВФУ. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

200 млн рублей направят на увеличение окладов преподавателей ДВФУ в 2018 году

По инициативе ректора пересмотрено Положение об оплате труда и решением Ученого совета, документ принят в новой редакции

29 декабря, PrimaMedia. 200 млн рублей направит Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на увеличение окладов преподавателей в 2018 году. По инициативе ректора ДВФУ Никиты Анисимова пересмотрено Положение об оплате труда и решением Ученого совета. Документ принят в новой редакции. С 1 января гарантированный размер оплаты труда повышается для всего профессорско-преподавательского состава университета — это более 2 тысяч сотрудников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

"Главными в вузе всегда были и будут наши студенты и преподаватели, и федеральный университет должен обеспечить сотрудникам достойный уровень оплаты труда — в первую очередь, гарантированной части зарплаты. Так наши преподаватели будут чувствовать себя экономически защищенными и смогут больше времени уделять повышению качества образования, исследованиям, защите диссертаций, совместной работе с коллегами-учеными по всему миру, студентами и аспирантами, — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов. — Мы надеемся, что повышение оклада придаст уверенности преподавателям, а развитая система стимулирующих выплат за публикационную активность и другие достижения будет мотивировать их на новые победы".

В зависимости от занимаемой должности, рост гарантированной части заработной платы у профессорско-преподавательского состава ДВФУ составит от 130% до 245%. В общей сложности на эти цели в 2018 году выделяется 200 млн рублей из средств субсидии министерства образования и науки Российской Федерации и внебюджетных источников университета.

Отметим, что вместе с окладом структуру заработной платы профессорско-преподавательского состава формируют стимулирующие и компенсационные выплаты (в том числе надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями и надбавка за работу на предприятиях в южных районах Дальнего Востока, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

В ректорате ДВФУ подчеркивают, что увеличение окладов профессорско-преподавательского состава университета соответствует майским указам президента Российской Федерации Владимира Путина, следуя которым в 2018 году средняя заработная плата преподавателей вузов должна в два раза превысить среднюю оплату труда по региону.

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