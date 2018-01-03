Сказано-2017: цитаты года в Приморье и их авторы

Выступление. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia вспоминает самых ярких спикеров и их знаковые высказывания

3 января, PrimaMedia. Начало января — традиционное время для подведения итогов ушедшего года. 2017 год запомнился немалым количеством громких заявлений, звучавших из уст политиков, чиновников и бизнесменов. ИА PrimaMedia предлагает вспомнить самые яркие цитаты, произнесенные в ушедшем году.

Комплимент в сторону Пушкарева и отказ продавать Хаятт. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

За несколько месяцев своего пребывания в должности врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко наговорил столько всего, что из его цитат можно делать отдельную подборку. Мы ограничимся лишь двумя высказываниями нового главы края, ставшие, по мнению редакции ИА PrimaMedia, знаковыми, т.к. стали отправной точкой важных для Владивостока и Приморского края процессов.

К таковым мы отнесли уважительный отзыв врио губернатора об находящемся в московском СИЗО на тот момент временно отстраненном от должности мэре Владивостока Игоре Пушкарёве. По мнению экспертов, именно это высказывание Андрея Тарасенко запустило процесс смены власти в городе, завершившееся избранием новым мэром Виталия Веркеенко под конец года.

Не знаю, что он там сделал, для этого есть правосудие. Но считаю, что он мужик грамотный — и бизнес, и команду сделал хорошую в мэрии. Что там у него получилось, что натворил, это не по моей части, не я решаю. Ему бы, конечно, понять и для себя решить. Доводить город до безвластия – нельзя так. Город немножко страдает. Сейчас красиво город сделан, но это безвластие. Разберись со своим делом, а потом, если все нормально и честно, приходи обратно. Народ тебя обратно примет. Взял бы и написал заявление, ушел бы. Победил по правосудию и вернулся. Зная его, это по-мужски было бы, нормально и правильно. Надо понимать, что есть правосудие, а есть доброта в отношении к человеку, который работал, что-то делал, — сказал Тарасенко на своей первой пресс-конференции 8 октября.

Реакция со стороны опального градоначальника не заставила себя долго ждать: уже 3 ноября Игорь Пушкарев добровольно сложил с себя полномочия главы города, отметив, что к принятию этого решения его подтолкнуло появление в крае "грамотного и ответственного руководителя, с приходом которого есть шанс на качественное развитие региона", а также курс врио губернатора на сохранение преемственности в мэрии.

Вторым знаковым, по мнению редакции, заявлением, врио губернатора ни много ни мало наметил новый поворот в решении судьбы скандальных приморских долгостроев — гостиниц "Хаятт". Проинспектировав стройки, Андрей Тарасенко с ходу отменил продажу недостроенного отеля на мысе Бурный, высказавшись за его достройку.



"У меня слов нет. Много будет уволено людей по этой части. Будем смотреть, кто виноват, как виноват. Продажу я пока не понимаю. Гостиница стоит огромных денег. Продажа – 2,9 млрд рублей и еще не хотят покупать. Государство сколько денег туда закатало. Я отказываюсь делать такой шаг: такое количество денег – и продавать за бесценок.

Надо было строить, найти инвестирование. При этом государство должно иметь свою долю, капитализация должна быть сохранена. Потому что эти деньги – ваши. Как я могу кому-то продать, уменьшить стоимость и сказать, что она столько стоит? Тогда кто-то должен сесть в тюрьму или отдать из своего кармана эту разницу. Я буду искать соинвестора и достраивать. Я хочу посмотреть, сколько осталось, какие необходимы средства. Это цирк! Имея все вплоть до вилки и ложки, мы не можем достроить гостиницу", — заявил врио губернатора.

"Тащат деньги из бюджета, не стесняясь!" Прокурор Приморья Сергей Бессчасный и его правда-матка

Выступление прокурора Приморского края Сергея Бессчасного перед депутатами стало, пожалуй, самым ярким и жестким выступлением официального лица в уходящем году. На октябрьском заседании краевого парламента глава надзорного органа субъекта "раздал всем сестрам по серьгам", выступив с острой критикой работы и краевых чиновников, и депутатского корпуса. Глава надзорного органа затронул проблемы обеспечения жильем детей-сирот, дорожного строительства, обманутых дольщиков, лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Сергей Бессчасный также подверг критике действия исполнительной власти в вопросах профилактики и тушения лесных пожаров, выстраивания системы управления лесами в крае, обеспечения нормативного питания детей-сирот, расселения аварийного жилья. Прокурор отметил системную неэффективность расходования бюджетных средств и неверное определение приоритетов бюджетного финансирования. Досталось и самим депутатам: их Сергей Бессчасный призвал "исключить формальный подход" в оценке работы краевой администрации, повысить требовательность к этой работе и обеспечить ее жесткий контроль.

Самые яркие цитаты из доклада прокурора:

О работе краевой администрации:

"Длительное время у нас вызывает тревогу систематическая неспособность краевых чиновников обеспечить полное и своевременное использование бюджетных средств, предусмотренных на исполнение программных мероприятий".

О нарушениях в госзакупках:

"К примеру, на территории Партизанского городского округа департаментом образования и науки края у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приобретено 5 квартир по цене контракта в 1,179 млн рублей, фактически же аналогичные квартиры предлагались к продаже по ценам от 500 тысяч до 900 тысяч рублей. Тащат же деньги из бюджета, не стесняясь!

О несоблюдении нормативных показателей в питании детей:

"А как объяснить ребенку, что кормить его в соответствии с требованиями норматива взрослые дяди и тети готовы не ранее 2019 года?! А может нам предложить равнодушным чиновникам департамента образования и науки сесть на подобную диету? Стыдно говорить с трибуны очевидные вещи!"

О проблемах долевого строительства во Владивостоке:

"Кстати на 12-м этаже муниципалитет Владивостока умудрился купить жилье. В доме, где проектом предусмотрено 10 этажей, понимаете! Здесь тоже очень большие вопросы возникают. Как власть мимо этого дома ездила, смотрела? Дождалась 19 этажей, прошло пять лет, и теперь она говорит: "Да, это безобразие". Вот когда власть будет нести ответственность здесь, сейчас, и каждый день, мы не будем плодить жуликов, будет результат в итоге".

О неэффективности расходования бюджетных средств:

"Прокурор не Центробанк. Нужно заняться пересмотром эффективности использования средств. У нас сейчас много в стране говорят о введении уголовной ответственности за неэффективное использование средств. Тогда нам придется пересажать всех".

На просьбу оценить работу краевых чиновников:

"Не мой уровень оценки. Моя задача была вас качественно проинформировать. А вас выбрали, чтобы вы оценили и приняли решения. Я оценю по-своему в рамках своих полномочий".

"Строить должен не чиновник, а бизнесмен". Вице-губернатор по строительству Эдуард Портнов.

Пришедший на пост вице-губернатора по строительству из строительного бизнеса Эдуард Портнов в общении с краевыми депутатами снискал славу чиновника, умеющего выражать свое мнение без излишней политкорректности. Полемизируя с отдельными представителями депутатского корпуса по вопросам реформирования системы краевого градостроительства, опытный строитель не стеснялся давать жесткие и эмоциональные оценки существующей системе.

Так, отвечая на вопрос депутата Чемериса, обвинившего на июньском заседании ЗС ПК курируемый Портновым департамент градостроительства в "лукавстве и болтологии", Портнов в долгу не остался.

"Очень сложно соединить и государственный заказ, и департамент градостроительства, и эти, как вы сказали, невнятные дирекции. Это действительно так. Самая стратегическая задача — объединить эти три узла в одном месте, их вместе собрать. Сегодня государственным чиновникам строить объекты — это просто утопичная история! И мы это в ручном режиме сейчас делаем. Внятность в том и заключается, что заниматься строительством должен не чиновник, а строитель! Сегодня для того, чтобы устроить человека со строительной отрасли, человека с заработной платой в 70-80 тысяч рублей, я сегодня не могу взять такого человека на работу чиновником! Просто они: а) не идут б) еще попробуйте их устроить. Потому что сегодня еще достаточно сложный механизм устройства на работу госчиновника. Новое законодательство вышло, где подняли входной порог на работу и так далее. Я сейчас говорю не в качестве оправданий, а потому что я искренне сопереживаю всей этой работе так же, как и вы, эмоционально и психоэмоционально. С утра до позднего вечера. Все меры для этого принимаю.

Повторюсь: чиновник никогда ничего не сможет построить, в этом и есть вся основная стратегия. А объекты, которые сейчас ведутся у нас, которые чиновники строят, я их как специалист по каждому шурупу толкаю, для того, чтобы он закручивался и завинчивался, — высказался тогда Эдуард Портнов.

Работая вице-губернатором, Портнов всячески продвигал реформу госрегулирования строительной отрасли: ликвидацию Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края (КППК "Приморкрайстрой") и создание новой структуры — Управление капитального строительства (УКС). Правда, довести до конца свои замыслы Портнову не удалось — в октябре врио губернатора Приморья уволил его с поста вице-губернатора "за отсутствие динамики по проблемным краевым стройкам и полное отсутствие контроля".

Признание года. И.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев

И.о. директора многострадального департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев не относится к категории чиновников, умеющих "жечь глаголом". Однако именно он в уходящем году сделал самое шокирующее признание. Произошло это 23 октября на совместном заседании бюджетного и экономического комитетов ЗС ПК, на котором депутаты собирались в очередной раз заслушать информацию по тому самому Управлению капитального строительства от того самого вице-губернатора Эдуарда Портнова. Но в день заседания комитетов Эдуард Портнов был уволен, и вместо него к депутатам пришел его бывший подчиненный Максим Веденев с неожиданным признанием. От него депутаты узнали, что профильный департамент, оказывается, всегда был против создания новой структуры.

Хочу сказать, что департамент ни разу не был допущен к обсуждению вопроса создания Управления капитального строительства. Я должен вас, наверное, даже шокировать, сказав, что департамент градостроительства всегда выступал против создания управления капитального строительства. В настоящее время мы крайне против, потому что у нас есть уже одно предприятие, еще одно предприятие, и все они брошены в состоянии непонятном. Плюс последнее освобождение от должности директора "Приморстройзаказчик", которое фактически висит без руководителя и находится в состоянии банкротства...Ни к чему хорошему это не приведет", — признался господин Веденев, призвав парламентариев дать отрицательный отзыв на инициативу своего уже бывшего начальника.

Что они и сделали, несмотря на то, что ранее предложение Портнова поддержали и даже выделили на создание УКСа 5 млн рублей.

Долларовый миллиардер Сергей Дарькин

В уходящем году, после долгих лет медийного забвения, существенно нарастил свое присутствие в публичном поле Приморья экс-губернатор края Сергей Дарькин. Пиком возвращения экс-губернатора в приморскую повестку стал совместный с Андреем Тарасенко осмотр строящегося на главной площади Владивостока православного храма. Дело в том, что визит на затянувшуюся, но недавно возобновленную при участии экс-губернатора стройку прошел под прицелом фотокамер пресс-службы "белого дома", что само по себе событие — господин Миклушевский в бытность губернатором своего предшественника всячески сторонился.

Однако знаковое, на наш взгляд, заявление Сергей Михайлович сделал за несколько месяцев до публичной встречи с Андреем Тарасенко, в канун третьего Восточного экономического форума.

Устами пресс-службы своего ПАО "ТИГР", а после и своими устами экс-губернатор, а ныне крупный бизнесмен Дарькин заявил о намерениях вложить в рыбную отрасль Дальнего Востока миллиард долларов.

"Мы готовы вложить в рыбную отрасль примерно 1 млрд долларов. Мы видим большой потенциал в этом секторе, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции", — заявил Сергей Михайлович на полях ВЭФ.

Роза раздора: Разият Гасанова, она же Роза Чемерис

Супруга известного краевого депутата Разият Гасанова, она же Роза Чемерис, в ушедшем году не только осуществила свою давнюю мечту стать депутатом Думы Владивостока (первый поход на гордуму в 2012 году был неудачным), но и открыла в себе задатки политического блогера. Свои глубокомысленные рассуждения на политические и околополитические темы начинающий городской политик (или же лицо, бессовестно прикрывающееся именем председателя комитета гордумы) с июля 2017 года выкладывает в собственном телеграмм-канале. По мнению госпожи Гасановой-Чемерис, в данном ТГ-канале ей удается говорить "интересно о скучном — политике и общественной жизни (преимущественно в Приморье), ее течениях и ручейках, и о главных героях со статистами".

Так это или нет, судить не беремся, но заметим, что наибольшая активность начинающего блогера и политика пришлась на период выборов нового владивостокского градоначальника. В которых (совпадение, не иначе) принимал участие супруг госпожи Чемерис. Собственно, на это время и пришлись самые интересные посты в вышеупомянутом ТГ-канале, а именно — "оценки" шансов главных претендентов на мэрское кресло.

Нетрудно догадаться, что шансы супруга госпожи Чемерис занять заветное кресло оценивались автором канала очень высоко.

По уверениям автора канала, кандидатуру ее супруга на пост главы города "лоббирует столица нашей любимой Родины и ряд крупных федеральных и региональных ФПГ" (ФПГ – финансово-промышленная группа – ред.). Сам же нынешний депутат ЗС ПК, информирует автор, повторить судьбу Черепкова, Копылова, Николаева и Пушкарёва "не рвется". Но его "уговаривают". Она уговаривает.

Вот цитата полностью:

И.Чемерис (не переживайте, я объективна всегда, в том числе и когда говорю о муже). Лучше других знает обширную проблематику города (долгое время время возглавлял бюджетный комитет Думы Владивостока) и потому на пост мэра его больше уговаривают (да, я уговариваю)), чем он туда рвётся. Давние налаженные отношения со всеми региональными элитами. Сильная поддержка крупных федеральных и региональных ФПГ. Вопреки усиленно насаждаемым незадачливыми конкурентами слухам, никаких претензий силовиков к нему нет — иначе бы его кандидатуру не лоббировали серьёзные правительственные фамилии

Как известно, Игорь Чемерис в итоге в финальную тройку претендентов на пост главы Владивостока не попал, выбыв из борьбы на этапе собеседования.

По мнению ряда знающих толк в приморской политике людей, одной из причин непопадания краевого депутата в шорт-лист на пост мэра стала излишняя активность его супруги в соцсетях.

Впрочем, у начинающего городского политика на этот счет есть свое мнение.

"Итак, из недавнего: вчера состоялось очередное заседание регионального политсовета "Единой России". Помимо рабочих вопросов, обсуждались кандидатуры на пост главы Владивостока. Партийцы возмущены, что партию просят поддержать кандидатов, никакого отношения к этой партии не имеющих (напомню, что в "финал" "потешного", по мнению большинства присутствующих, голосования, вышли Веркеенко, Литвинов и Юртаев). Кстати, по одобренному в "высших кругах" сценарию, о котором так любят говорить некоторые (исключительно драматическим шепотом), финальный список предполагал наличие ещё двух фамилий — Горовчука и Чемериса — и кто-то явно перестарался, "зачищая поляну". И в той же Москве сильно интересуются причиной этих "перегибов"<…>

Возмущению нет предела: сенатор от Приморья Светлана Горячева vs дорогие котлеты

Представитель администрации Приморья в Совете Федерации Светлана Горячева прогремела на всю страну, пожаловавшись на дороговизну питания в сенаторских столовых сената. Свое возмущение Светлана Петровна высказала на заседании комитета Совета Федерации по регламенту.

"По сверхвысоким ценам нам продают полуфабрикаты, котлеты, которые можно купить в любой забегаловке. А нам их продают сверхдорого", — заявила она.

Возмущение коллеги поддержал зампред комитета по регламенту Владимир Полетаев. Заявления сенаторов быстро разлетелись по СМИ и соцсетям, но этим дело не закончилось: сенатор от Приморья заявила о договоренности организовать совместную проверку буфета Совфеда с представителем Управления делами президента РФ. Была ли она проведена и снизились ли так возмутившие сенатора цены на обеды в буфете не сообщалось.





