Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года

Оцепленный ТЦ "Авангард". Фото: предоставлено очевидцем

Территория ТЦ "Авангард" оцеплена, в здании работают полицейские (ФОТО)

29 декабря, PrimaMedia. Торговый центр "Авангард" в районе одноименной остановки оцеплен полицией, все сотрудники торговых точек и посетители эвакуированы из здания. На месте работают сотрудники полиции и спасатели, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы. Причины эвакуации пока неизвестны.

Эвакуация в ТЦ Авангард во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Эвакуация в ТЦ Авангард во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Эвакуация в ТЦ Авангард во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia ТЦ "Авангард". Фото: принтскрин с камеры видеонаблюдения 1 / 4

Редакции ИА PrimaMedia пока не удалось получить от правоохранительных органов информацию о причинах эвакуации.

Вместе с тем, в социальных сетях сообщают, что причиной эвакуации стал анонимный звонок в администрацию торгового центра с сообщением о минировании здания.

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