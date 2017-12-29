Оцепленный ТЦ "Авангард". Фото: предоставлено очевидцем

Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года

Территория ТЦ "Авангард" оцеплена, в здании работают полицейские (ФОТО)

29 декабря, PrimaMedia. Торговый центр "Авангард" в районе одноименной остановки оцеплен полицией, все сотрудники торговых точек и посетители эвакуированы из здания. На месте работают сотрудники полиции и спасатели, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы. Причины эвакуации пока неизвестны.

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Редакции ИА PrimaMedia пока не удалось получить от правоохранительных органов информацию о причинах эвакуации.

Вместе с тем, в социальных сетях сообщают, что причиной эвакуации стал анонимный звонок в администрацию торгового центра с сообщением о минировании здания.

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