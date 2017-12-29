Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года

29 декабря, PrimaMedia. Торговый центр "Авангард" в районе одноименной остановки оцеплен полицией, все сотрудники торговых точек и посетители эвакуированы из здания. На месте работают сотрудники полиции и спасатели, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы. Причины эвакуации пока неизвестны.
Редакции ИА PrimaMedia пока не удалось получить от правоохранительных органов информацию о причинах эвакуации.
Вместе с тем, в социальных сетях сообщают, что причиной эвакуации стал анонимный звонок в администрацию торгового центра с сообщением о минировании здания.
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