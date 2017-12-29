Топ политических событий в Приморье в 2017 году

АПК и елка. Фото: ИА PrimaMedia

Смена губернатора, главы Владивостока и много посадок среди чиновников

29 декабря, PrimaMedia. 2017 год оказался достаточно динамичным в политическом плане. Если быть точными, то вторая его половина. В первом полугодии разве что политическое пространство сотрясали митинги "антиГЛОНАССовцев" и навальнистов, которые то и дело зарабатывали политические очки на провокациях. Активность штаба Навального, впрочем, к осени сошла на нет, а в ноябре с позиции руководителя штаба ушел экс-депутат Думы Владивостока от КПРФ Юрий Кучин. Возможно, его уход как раз и стал следствием малоэффективной активности ячейки. Однако ситуация в стане внесистемной оппозиции на политической обстановке серьезно не сказалась. Зато произошли значимые события, которые повлияли на расстановку сил. Их ИА PrimaMedia и предлагает вспомнить.

Отставка губернатора и назначение врио главы края

4 октября президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку Владимира Миклушевского с поста губернатора Приморского края и назначил вместо него временно исполняющего обязанности. Андрей Тарасенко, до этого момента руководивший ФГУП "Росморпорт", был несколько ошарашен столь резким поворотом в своей судьбе. Сразу по прилете во Владивосток 6 октября он поехал на церемонию официального представления в администрации края, которую провел полпред Юрий Трутнев. Едва державшийся от стресса Владимир Миклушевский присутствовал.

5,5 лет губернаторства Владимира Миклушевского можно разделить на два периода: светлый и темный. Поначалу все шло хорошо, пожалуй, даже отлично. Кредит доверия новому главе края, который на контрасте с предыдущим вызывал большие ожидания в обществе, был столь велик, что для его растрачивания понадобилось несколько лет. А вот после губернаторских выборов в 2014 г., легко выигранных Миклушевским в отсутствие сильных соперников, как сейчас говорится, что-то пошло не так.

По "черной полосе" медленно вниз Владимир Миклушевский шел в 2015–2016 гг., а в 2017-м, можно сказать, покатился по наклонной. Губернатора начали "сносить". Против него заработали не только деньги, якобы выделенные на дискредитацию некими сторонниками посаженного под арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, но и административный ресурс. Говорили, что против него работало полпредство. Как бы то ни было, в уходящем году деятельность администрации края на многих направлениях оказалась фактически парализована. Губернатор увяз в борьбе на всех фронтах, потеряв интерес к делам, а члены его команды один за другим оказывались под следствием.

К середине года стало ясно, что до конца срока Миклушевский не доработает, но многие полагали, что он уйдет после президентских выборов. Однако "технократы" в администрации президента решили, что скорейшая отставка пойдет на пользу их делу.

Андрей Тарасенко начал энергично погружаться в хозяйственные проблемы, коих в Приморье несть числа, с ходу дав понять, что в сфере политической готов "работать со всеми": и с дарькинскими, и с пушкаревскими, и с николаевскими. Реально ли это в долгосрочной перспективе? Время покажет. Однако важнейшая текущая задача — приглушить внутриэлитные конфликты на период президентской выборной кампании — им успешно решена.

Владивосток получил нового мэра

Значимость этого события для краевого центра, полтора года жившего без головы, трудно переоценить. Как и для всей системы власти Приморья. Операция по выбору подходящего кандидата и проведению его на пост проведена блестяще — новый куратор внутренней политики вице-губернатор Дмитрий Братыненко доказал, что способен успешно решать даже самые сложные задачи.

Все сестры получили по серьгам: городские элиты — не зависимого ни от кого (кроме главы края) вменяемого мэра, "держащая" почти 10 лет администрацию пушкаревская группа — своего человека, Алексея Литвинова, в статусе первого заместителя, а жители Владивостока — надежду на то, что пыль боев уляжется, и, войдя в курс, Виталий Веркеенко будет управлять в интересах не собственных структур, а города нашенского.

Посадки

Этот тяжелый год оказался катастрофическим для целого ряда высокопоставленных людей в Приморье.

Все началось с февральского задержания в Москве Ильи Спокойнова (Митькина), политтехнолога, советника зампреда Госдумы и гендиректора ХК "Адмирал". Ранее были помещены под стражу его супруга, гендиректор ООО "Телерадиокомпания "Новая волна" Марина Свиридова и его товарищ Алексей Авершин, глава Союза горнопромышленников Приморья. Спокойнову предъявлено обвинение по статье "Организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". По сей день он находится в СИЗО, но Авершин и Свиридова в течение 2017-го были выпущены под домашний арест.

Илья Евгеньевич, с начала 2000-х известный в Приморье как Митькин, вместе с Авершиным и директором Инвестиционного агентства края Антоном Родионовым составлял близкое окружение губернатора Миклушевского. Он обладал определенным влиянием на главу края и решал многие вопросы: продвигал своих людей на чиновничьи и хозяйственные должности в краевых предприятиях, организовывал выборные кампании. Находясь на перекрестье интересов и процессов, Митькин был во многом незаменимым человеком. Именно после его посадки ситуация вышла из-под контроля и у губернатора началась "черная полоса".

В июле был задержан и водворен в СИЗО вице-губернатор Евгений Вишняков, проработавший в Приморье около 2,5 лет. До этого Вишняков занимал должность заместителя председателя правительства Забайкальского края, в АПК он занимался вопросами ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, госжилнадзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Несмотря на то, что его арестовали, можно сказать, по формальному поводу, вменяя превышение должностных полномочий, эта посадка символична: силовики продемонстрировали, что всерьез взялись за команду Владимира Миклушевского.

В августе был арестован директор КГУП "Приморский водоканал" Алексей Осиюк. Обвинение: мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Знаковость этой посадки в том, что Осиюк считался человеком упомянутого выше Родионова. Любопытно, что его кандидатура при Миклушевском рассматривалась в числе претендентов на кресло главы Владивостока.

Владимир Миклушевский ушел в отставку 4 октября, его первый вице-губернатор Василий Усольцев отработал на стадии формирования команды нового главы края месяц и написал заявление об увольнении по собственному желанию. 29 ноября как гром среди ясного неба прозвучало известие о задержании Усольцева после допроса в Следственном комитете. Его обвинили во взятке в особо крупном размере и отправили в СИЗО.

Пожалуй, худшего завершения года многие представители приморских элит и представить себе не могли. Заключение Усольцева в наручники восприняли как продолжение "репрессий", посыпались недвусмысленные намеки в адрес ушедшего губернатора. Который тем временем получил орден из рук президента страны.

Возможно, случившееся освобождение Василия Усольцева из-под стражи по решению апелляционной коллегии краевого суда и изменение меры пресечения на подписку о невыезде является новогодним чудом? Или подключились "высшие силы" из Москвы?

Как бы то ни было, приморское УФСБ, словно весь год ударно готовившееся к празднованию столетия органов государственной безопасности России, может считать, что 2017-й прошел под знаком, на котором изображены ЩИТ И МЕЧ. И это не будет преувеличением.

Это были события, на которые обратила внимание газета "Конкурент". ИА PrimaMedia продолжит информировать читателей о важных политических итогах 2017 года, их значении для края и в новогодние каникулы. Следите за новостями.