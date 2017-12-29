Задержаны лесорубы-браконьеры, вырубавшие ели на Серебряном перевале в Приморье

Задержанный браконьер. Фото: пресс-служба администрации Приморья

За незаконную заготовку новогодних деревьев в канун нового года их могут привлечь к уголовной ответственности

29 декабря, PrimaMedia. Факты незаконных рубок елей обнаружены в районе Серебряного перевала в Партизанском городском округе, лесорубы-браконьеры задержаны. Информация передана в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

О незаконных рубках на Серебряном перевале в Приморье властям сообщили жители близлежащих населенных пунктов, заметившие нарушения. По поручению первого вице-губернатора в четверг, 28 декабря, на предполагаемое место преступления выехали инспекторы КГКУ "Приморское лесничество" совместно с сотрудниками полиции. Как сообщил директор "Приморского лесничества" Михаил Кашин, подтвердились два факта незаконных рубок.

Территория Серебряного перевала делится между двумя филиалами лесничества – Сергеевским и Владивостокским. На территории, относящейся к Сергеевскому лесничеству, инспекторы и полицейские обнаружили семь пней от незаконно вырубленных елей. На участках Владивостокского лесничества в этом же районе также обнаружено более десятка пней, задержан гражданин, который занимался вырубкой. По предварительной оценке, ущерб составил около 65 тысяч рублей. Вся информация передана в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Напомним, в Приморье, в соответствии с законодательством, заготовку ведут предприниматели по договорам аренды. Заготовка проводится на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это, в частности, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений. Контроль за заготовкой новогодних деревьев ведёт КГКУ "Приморское лесничество" и его филиалы.

Ответственность за незаконную рубку довольно значительная. За незаконную заготовку ели и пихты – 6 219 рублей за одно дерево, за одну единицу сосны – 6 894 рублей, за одну цельнолистную пихту – 17 712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.