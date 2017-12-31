2017-й, каким его запомнит редакция PrimaMedia

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Подводим итоги года вместе с читателями, которые проголосовали за каждую новость просмотрами!

31 декабря, PrimaMedia. Обожаем подводить итоги! Мы уже составили несколько топов, объединивших самые интересные фото прошедшего года, самые важные политические события, громкие судебные процессы, заметные события из области спорта, культуры и так далее. Подвели итоги года глазами автомобилистов, политиков, экономистов, сделали подборку запоминающихся цитат и цифр года, собрали даже "мимими года". Сделали все это и уже собирались уходить на каникулы, но вдруг захотелось последний раз основательно оглянуться на уходящий год. Итак, чем запомнится 2017-й: о чем мы писали, а главное – о чем читали вы. Начнем.

ЯНВАРЬ

Новая Эра

В лексикон всех приморцев без исключения в январе 2017 года вошла новая составная аббревиатура. К уже известной "глобальной навигационной спутниковой системе" ГЛОНАСС добавилась "система экстренного реагирования при авариях" – ЭРА. Вместо чего-то преимущественно космического, о чем россияне знали в основном по падениям спутников, новое понятие стало самым приземленным: из-за него ввоз в Приморье японских подержанных иномарок затормозился, сами иномарки снова сильно подорожали.

Оборудовать "тревожной кнопкой" транспортные средства, используемые, например, для коммерческой перевозки пассажиров, пришлось еще годом ранее. С 1 января 2017 года пункт 5 Приложения №4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в котором прописано обязательное наличие в машине "устройства вызова экстренных оперативных служб", стал обязательным для всех. Нововведения не коснулись уже "выпущенных в эксплуатацию". Заранее подготовились официальные автодилеры, выставив в салонах новые автомобили уже с заветными кнопками. А вот ввоз подержанных иномарок в Приморский край замер. Машины без документов продолжали заполнять места хранения в портах, но сотрудники дальневосточной таможни развели руками: нет СБКТС с отметкой об УВЭОС – нет ПТС. Лаборатории, годами получающие стабильный доход, подтверждая безопасность праворульного автохлама, выдавать такие СБКТС отказались.



Митинг на привокзальной площади 2 апреля. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia

Авторынок "Зеленый угол" пустел, машины без ПТС копились на площадках в порту, а представители автобизнеса готовились к акциям протеста, которые в Приморье грозились стать по-настоящему массовыми. Власти бросились искать решения. Сначала накануне митинга антиГЛОНАССовцев в феврале произошло удивительное: 1400 автомобилей, ввезенных в течение полутора месяцев после 1 января, выпустили в эксплуатацию, несмотря на отсутствие каких-либо "тревожных кнопок". Просто выдали ПТС и отпустили с миром, несмотря на техрегламент. 29 марта 2017 года пришло долгожданное "временное" решение – оператор "Эры" (правильнее, конечно, не склонять) – АО "ГЛОНАСС" – опубликовал на своем сайте пресловутый "Временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации". Автодилерам предложили решение: ждать "тревожные кнопки" из Москвы и покупать их потом у двух местных официально аккредитованных компаний. Пообещали, что покупать будут за 27111 рублей. А некоторые эксперты заявили, что "за все заплатят японцы".

Спасение приходило из Москвы партиями. Машины из Японии ввозили в разы быстрее.

Не помогали ни электронные очереди, ни попытки "серых" продавцов кнопок легализоваться. (Однажды у них это получилось! Чего только не творилось в нашем приморском царстве в эту эру!) В результате слово "ЭРА-ГЛОНАСС" практически во всех заметках соседствовало со словом "спекуляция". А реальная цена, которую приходилось платить автомобилистам за новую эру, стала достигать 80 тысяч рублей. Развязка наступила в начале сентября. Прибыла очередная партия приборов, и спрос впервые уступил предложению, разом закрыв тему.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что временный порядок еще аукнется автомобилистам. До сих пор нет никаких гарантий того, что все выданные в 2017 году паспорта транспортных средств просто аннулируют, как было уже с распилами. Да и сам временный порядок предусмотрен до лета 2018 года. Что будет дальше с японским автоимпортом неизвестно.

Зеленый свет

В январе произошло судьбоносное, по нашему мнению, для всего "Года экологии" событие: 17 января президиум Приморского регионального политического совета партии собрался в том числе и для того, чтобы рассмотреть персональное дело на тот момент депутата Думы Владивостока Дмитрия Сулеева. Бизнесмену предложили ультиматум: вернуть городу сквер или сложить партбилет. Сулеев пообещал вернуть и… вернул! Хоть потом и добровольно покинул городскую думу, где руководил комитетом по экономической политике и муниципальной собственности, не дожидаясь сентябрьских выборов.

История с Бестужевским сквером началась месяцем ранее, когда работники компании "Версат" возвели под окнами жилых домов на Бестужева забор и отправили под топор деревья ради строительства магазина. История для Владивостока привычная: внезапно оказалось, что небольшой зеленый пятачок с детской площадкой, который местные жители считали своей придомовой территорией, давно в собственности, и разрешение на строительство есть. Но митинги недовольных горожан на этот раз принесли плоды, и вот уже народный избранник лично обещает губернатору Миклушевскому заборы убрать и вернуть все как было, и даже лучше – облагородить сквер. Сам губернатор на традиционном апрельском субботнике помогал высаживать деревья, и все было бы хорошо, надень он в этот день другую куртку…

В любом случае Бестужевский сквер и его возвращение сделали тему зеленых зон Владивостока одной из главных в 2017 году. Наконец состоялась перепись скверов. Выяснилось, что в городе сотни участков нуждаются в спасении: в действующем генплане 389 зеленых зон площадью от 200 кв. метров до 20 гектаров находятся в статусе, позволяющем застройку, на 80 из них ранее уже выданы разрешения на строительство. В новом генплане их пообещали перевести в другие зоны. Городским властям удалось отстоять в суде Игнатьевский сквер, начался процесс по Чеховскому скверу, который тоже может превратиться в стройплощадку. Снова всплыла тема с городскими лесами, до сих пор не поставленными на учет. Активисты и правоохранительные органы начали активно изучать пригород с его массовыми вырубками, захватом участком и строительством. Все это можно назвать действительно важными итогами "Года экологии", а редакция PrimaMedia продолжит освещать эту тему и в наступающем году.

Звезда погасла

Хотим мы этого или нет, но в этой подборке будет немало трагических событий. Эти новости читали, мы об этом писали. Такова жизнь.

11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская во Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась певица Жанна Роштакова, лауреат различных вокальных конкурсов, некоторое время выступавшая в составе группы "Лицей".

Первым о трагедии сообщил на своей странице в соцсетях ее друг детства, участник "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин, вызвав большой резонанс. По его словам, они дружили еще с "Утренней звезды", а незадолго до смерти девушка сообщила ему по телефону, что собирается вернуться в Москву. Масло в огонь подливала неизвестность, смутные обстоятельства смерти молодой женщины, молчание следователей. Эксперты не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти, но точную причину гибели не могли назвать довольно долго, так как тело какое-то время пролежало в воде. Выдвигались различные версии гибели – от падения тяжелой полки и сердечного приступа до насильственной, из-за дележа квартиры.

Лишь спустя несколько месяцев следственные органы завершили проверку, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления – смерть не носила криминальный характер.

Еще одна трагедия случилась в ночь на 16 января в Анучинском районе Приморья. По пути из Владивостока 34-летний водитель Toyota Premio не справился с управлением в темное время суток и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Nissan Tino. Водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель Premio погиб на месте. Им оказался шеф-повар и участник "Адской кухни" Илья Посохин, четырехкратный дипломант Кремлевских кулинарных соревнований. На момент ДТП стаж его вождения составлял 2 года.

За свою кулинарную карьеру собрал 40-килограммовый чемодан кубков и дипломов, но не поставил этот чемодан "на прикол" где-нибудь в США или Москве, а после обучения за океаном вернулся во Владивосток, работал бренд-шефом ресторанного комплекса "Круиз", Port Cafe и Syndicate. ИА PrimaMedia также неоднократно сотрудничало с Ильей Посохиным, публикуя его рецепты и интервью.

Синие киты

6 января на припаркованный во дворе дома по улице Анны Щетининой автомобиль с высоты 24-го этажа упала школьница, в ее руке была зажата предсмертная записка. Выяснилось, что, девочка заранее опубликовала на своей стене в социальной сети дату гибели. А вслед за ней в соцсетях пообещали "прыгнуть" и несколько ее подруг, состоявших, как и погибшая, в одной сомнительной группе, администраторы которой, как считается, могли склонять девочек к саморазрушительным мыслям. Следователи возбудили уголовное дело, а в Приморье с новой силой заговорили про так называемые "группы смерти", обладающие страшным влиянием на неокрепшие умы.

Тот самый балкон многоэтажки в Снеговой пади украшают экзистенциальные надписи, оставленные местными подростками. Похоже, что этот балкон превратился в некое "культовое" место. Как стала "культовой" и страница 16-летней девушки из Уссурийска, которая бросилась под поезд в ноябре 2015 года. После ее гибели до сих пор не удаленный аккаунт девушки превратился в некую икону для депрессивных подростков, на него подписалось несколько десятков тысяч человек. Именно тогда в России заговорили о существовании "групп смерти" и об их администраторах, чье "хобби" — подливать масла в огонь детских депрессий, давать незнакомым подросткам страшные задания, как то вырезать надписи на коже, разыгрывать самоубийства на камеру и так далее — вызывает оторопь. В итоге в мае 2017 года Госдума единогласно проголосовала за законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания до 6 лет лишения свободы за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через "группы смерти" в социальных сетях.

Надписи на балконе многоэтажки в Снеговой пади. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Надписи на балконе многоэтажки в Снеговой пади. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

ФЕВРАЛЬ

Наступили времена почище

Зимой 2017-го, спустя почти 20 лет после выхода альбома группы "Мумий Тролль" "Морская" Центробанк определился: Владивосток все-таки 2000! Ранее еще сомневались, что признать более дорогим – Дальний Восток или Севастополь.

Еще весной 2016-го Центробанк пообещал ввести в оборот купюры достоинством 200 и 2000 рублей. Большой необходимости в эхтом эксперты не видели, но несколько месяцев на специальном ресурсе за право разместиться на новых купюрах проходило интернет-голосование. Потом SMS-голосование во время прямого эфира на федеральном телеканале – официально именно за эти несколько часов Дальнему Востоку удалось перегнать и оставить ни с чем столицу Татарстана город Казань. Скептики отмечали, что результаты больше похожи на "политическое решение", а не народное волеизъявление, потому то и предсказывали их уже давно и удивительно точно.

Новые купюры показали миру в октябре. Первыми их увидели в Севастополе и на Дальнем Востоке, в некоторых банках Владивостока даже специально предлагали разменять деньги на новые. Жители Сахалина попытались даже обидеться на госзнак за то, что Сахалин на купюрах выглядит как полуостров, но громкого скандала не случилось.

Поклонники Лагутенко все-таки расстроены: зачем нужно было рисовать космодром и нарушать традицию изображения городов, вводя единственную в России "купюру – федеральный округ"? Дизайнеры критикуют обе банкноты, только ленивый не пошутил, что новые русские деньги похожи на Евро. Финансовые учреждения перенастраивают банкоматы под новый размер, предприимчивые люди продают деньги дороже номинала. Подавляющее большинство россиян к концу года ни 200, ни 2000 в руках еще не держали.



Владивосток2000. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Закат эпохи автоносцев

Амурский залив, омывающий берег Владивостока с запада, замерзающий. Раньше популярным зимним развлечением горожан были походы по льду на остров Коврижка, зимой 2017-го все массово ходят на брошенный сухогруз "Еруслан".

В один из таких дней над заливом поднялся черный дым. До этого от судна, которое много лет возило японские подержанные иномарки в Приморье, отказался судовладелец, затем его бросил экипаж, оставив лишь одного человека сторожить, но и он, дождавшись зимы, ушел по льду. Потом по этому же льду к судну потянулись любопытные, посмотреть на корабль-призрак, и мародеры. Внезапно вспыхнувший пожар уничтожил внутренне убранство кают и мостика, а также нарушил герметичность корпуса, после чего судно стало наполняться водой и постепенно идти ко дну. Любопытных и мародеров меньше не стало, судно распиливали на металл средь бела дня, отпиленные куски сбрасывали на лед и укатывали на тросах. Полиция, приставы, представители порта лишь кивали друг на друга.

Через пару недель, 18 февраля, пришлось срочно вмешаться МЧС. Спасатели помпами откачивали воду. Считается, что к прибытию специалистов до затопления судна оставалось каких-то полчаса. Судно на плаву удержали и за несколько дней решили его судьбу: 21 февраля военный буксир оттащил "Еруслан" в Славянку и бросил на берегу у судоремонтного завода. Через несколько месяцев его законсервировали.

Под откос

В День всех влюбленных, 14 февраля, автомобилисты Владивостока снова вспомнили, что в нашем городе дороги обладают свойством внезапно сползать с обрыва. На этот раз под откос в сторону Амурского залива ушла часть улицы Станюковича рядом со стройкой комплекса Gavan Residence на берегу бухты Федорова. Повезло, обошлось без жертв, хотя в момент обвала, как видно на записях камер наблюдения, мимо как раз проезжали автомобили. Чудом осталась цела теплотрасса, которую обнажил сошедший грунт. На месте обвала обнаружился прогиб трубы, более 100 многоэтажек могло остаться в феврале без тепла.

Жителей стоящего на краю обвала общежития пришлось расселить, а теплотрассу провести новую. Нужно ли говорить, что Эгершельд остался без дороги. Только в ноябре было открыто автомобильное движение, и то в одностороннем режиме.

МАРТ

Дело Лепехиной

В июле 2016 года во Владивостоке на "зебре" на пересечении Алеутсткой и пешеходной Адмирала Фокина разыгралась трагедия. В темное время при мигающем желтом сигнале светофора автомобиль Toyota Allion на большой врезался в переходивших улицу 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок. От удара тела молодых людей отбросило на несколько десятков метров, оба погибли. За рулем находилась 19-летняя жительница приморской столицы Нонна Лепехина, совсем недавно получившая водительские права.

Судебное заседание приковало к себе пристальное внимание владивостокцев. 3 марта Фрунзенский районный суд приговорил девушку к 4 годам заключения в колонии-поселении, выплате 2 млн рублей компенсации (потерпевшие просили в два раза больше) и запрету на управление автомобилем на два года. Родственники погибших посчитали наказание слишком мягким.

Навальный

26 марта Владивосток стал участником всероссийского политического "флешмоба", организованного несостоявшимся кандидатом в президенты Алексеем Навальным под девизом "Борьба с коррупцией". В воскресенье на привокзальную площадь под памятник Ленину на несанкционированный митинг вышли сотни, а то и тысячи людей, не побоявшиеся даже омрачить своим появлением участников согласованного на то же время (совпадение) пикета во имя Дня образования войск Росгвардии. Обладая большей легитимностью, участники мероприятия в погонах начали, как говорится, "скручивать" политически активную и оппозиционно настроенную молодежь. Всех задержанных доставили во Фрунзенское РОВД Владивостока, туда же по окончании мероприятия двинулись около двух сотен человек поинтересоваться судьбой задержанных приятелей. Кадры с "осадой" отдела полиции из Приморья облетели всю Россию.

На весь год был задан тон отношений приморской несистемной оппозиции с примкнувшими к ней коммунистами с властями. 12 июня участники несанкционированного митинга, организованного штабом Навального, застали (совпадение) под Лениным целый казачий праздник! В потасовке с нагайками досталось по шапке даже журналистам. Навальнисты Владивостока жаловались, что у них изымают агитацию, мешают работать волонтерам у агитационного куба.

Впрочем, к осени активность штаба значительно снизилась. В сентябре во Владивосток приехал сам "кандидат", выступить перед своими сторонниками, коими принято считать в основном школьников и студентов, ему уже никто не мешал, произошла встреча 23 сентября перед краевым Домом молодежи (совпадение). И хоть официальная цифра в 700 участников кажется немного заниженной, на фото с квадрокоптера митинг выглядит чуть более многолюдным. Но и сами оппозиционеры, похоже, были не прочь преувеличить цифру, может быть, даже больше чем их оппоненты.



Визит Навального во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

АПРЕЛЬ

Честь АЗС

Весной автомобилистов Дальнего Востока настигла новая напасть – по Приморью и Хабаровску прокатилась волна сообщений о том, что Хабаровский НПЗ стал использовать некую китайскую добавку в топливо, и отныне бензин губителен для топливной системы автомобиля. Внезапно на каждом автосервисе стали подтверждать рост количества таких поломок. В компании "Роснефть" обеспокоились не на шутку. На Дальний Восток прибыла вице-президент ПАО "НК "Роснефть" по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой, чтобы провести проверку: действительно ли есть какие-то претензии к топливу или против розничного бизнеса "Роснефти" организована "заказная кампания". Экспертиза, конечно же, подтвердила полное соответствие топлива всем требованиям стандартов качества, результаты проверок качества бензина "Роснефти" в ДФО передали в Генеральную прокуратуру. Волна возмущений спала.

Тем временем, журналисты PrimaMedia решили сами проверить качество бензина на приморских и хабаровских АЗС. С 3 по 5 мая участники проекта "Топливный контроль" по пути из Владивостока в Хабаровск посетили 15 заправок, на которых взяли бензин для анализа. Все пробы отбирались специалистами исследовательской лаборатории, процесс на каждой заправке снимался непрерывно от заезда на АЗС до выезда. Все пробы опечатывались и отправлялись на исследование в Москву. И когда авторы проекта "Топливный контроль" получили результаты анализа, оказалось, что только 8 из 15 автозаправочных станций показали соответствие продаваемого бензина заявленному качеству. Чаще всего это превышение содержания серы. Само по себе это вроде не страшно, но понижает экологический класс бензина. Но есть и несоответствие октанового числа заявленному. Также выявлено высокое содержание свинца в некоторых образцах.

Сила оружия

Уходящий год запомнится ракетными испытаниями наших близких соседей последовавшей и напряженностью в отношениях между КНДР и США. Шутка ли, Владивосток расположен всего лишь в нескольких сотнях километров от Пхеньяна. В апреле всерьез заговорили о том, что Россия перебрасывает войска к границе с Северной Кореей.

В апреле в редакцию постоянно присылали разные видео, на которых железнодорожные составы с военной техникой направляются через Хабаровск в сторону Приморья. Официально пресс-служба ВВО назвала движение техники переброской в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно. Опрошенные эксперты исключать переброску войск не стали. Спойлер: в 2017 году вооруженного конфликта на Корейском полуострове не случилось.

МАЙ

Война за Тобизина

Нынешней весной преграждавшие ранее свободный проезд на мыс Тобизина ров и шлагбаум исчезли, а дорога превратилась из разрушенной колеи в ровную грунтовку. Автомобилисты получили возможность проехать на одну из самых живописных площадок Русского острова, которая раньше была пешеходной, и стали ей активно злоупотреблять. Территория полуострова принадлежит Минобороны, о чем военные вспомнили 27 мая – в этот день молодые парни в камуфляжной форме преградили туристам вход.

Давно стало понятно, что "освоение" ранее дикого и полностью военного Русского острова мирным путем не получится. На этом прекрасном острове столкнулись все пороки – неуступчивость военных, из-за которых, например, до сих пор не реконструируется дорога к поселку Подножье; беспринципность предпринимателей, которые вырубают лес и застраивают побережье, натягивают "веревочки" без разрешительных документов; бездействие властей и, конечно, варварское отношение к природе самих горожан.

В итоге активность на тобизинском фронте замерла на следующих позициях: военные снова стали закрывать глаза на туристов, прогоняя только саперов и каякеров из бухты Новый джигит, автомобилистов остановили основательным рвом возле капонира №460, но уступили им площадку на северо-западном берегу бухты Карпинского. Теперь там стихийная парковка. Так Тобизина прожил еще один туристический сезон.



Автоварварство на Русском острове. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

ГанстаДедушки

Следующая история просто должна была произойти именно во Владивостоке! Никогда еще дорожные разборки не вели к таким серьезным последствиям. 16 мая в районе Некрасовского путепровода обычный владивостокский водитель Размик Тигранян подрезал машину "Спецсвязи". Что случилось дальше, видела вся страна. Спецавтомобиль догнал обидчика, и двое сотрудников с табельным оружием решили проучить лихача. Их не смутило ни присутствие девушки на соседнем сидении, ни включенный на запись телефон. Надо отдать должное молодой паре, они храбро выслушивали претензии в свой адрес под дулом пистолета, взывая к благоразумию. А вот поведение сотрудников спецсвязи адекватным не показалось никому.

Далее случились проверки. Оказалось, согласно должностным инструкциям, сотрудники "Спецсвязи" вообще не имели права выходить из автомобиля и оставлять перевозимый груз. А непосредственно угрожавший пистолетом фельдъегерь вообще не прошел проверку на пригодность и не имел право даже носить служебное оружие. Росгвардия после владивостокского скандала разоружила несколько отделений "Спецсвязи". В свою очередь фельдъегеря заявили о невозможности работать. Работа службы по доставке опасных и секретных грузов оказалась парализована по всей стране впервые с 1939 года.

Падение вертолета с губернатором

Жесткую посадку вечером 27 мая в районе населенного пункта Восток Красноармейского района совершил Ми-8 компании "Дальнереченск Авиа" с девятью пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Вертолет следовал по маршруту Охотничий — Дальнереченск, причиной падения стал отказ двигателя. Оказалось, что на борту в момент аварии находились экс-глава Красноармейского района Игорь Верещак, бывший прокурор края Валерий Василенко, а также предприниматель и бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Как рассказала после аварии супруга экс-губернатора Лариса Белоброва, Сергей Дарькин серьезных травм не получил и практически сразу приступил к работе.



Вертолет Ми-8 после падения. Фото: предоставлено читателями

ИЮНЬ

Патриотизм на грани вандализма

В 2017 году музей "Ворошиловская крепость" на Русском острове Минобороны превратило в филиал парка "Патриот". Раньше можно было прикоснуться к исторической военной технике – артиллерийские орудия с линкора "Полтава", установленные тут в конце 30-х, теперь еще и к относительно современной – списанным в утиль танкам и бронемашинам. Строить начали в начале лета, из-за чего музей закрыли в разгар сезона. На время строительства объект снова стал режимным, но историки и краеведы все-таки разглядели неладное: на территории батареи изменили ландшафт, возле одной из башен соорудили тир, накрыли крышей дворик одного из блоков батареи, предварительно срезав металлические балки, а также закопали ров, в котором находился запасной ствол орудия.

В инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) Приморского края отреагировали намерением приостановить строительные работы на территории мемориального комплекса. Однако проверять сообщения со стороны вандализма военных имеют право только военные — военная прокуратура ТОФ заявила, что ущерба "Ворошиловской батарее" строители не нанесли.

Парк торжественно открыли 22 июля, на несколько часов парализовав единственную дорогу на острове.

ИЮЛЬ

Громкие аресты

В июле был задержан и водворен в СИЗО вице-губернатор Евгений Вишняков, проработавший в Приморье около 2,5 лет. До этого Вишняков занимал должность заместителя председателя правительства Забайкальского края, в АПК он занимался вопросами ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, госжилнадзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Вишнякова подозревают в превышении полномочий во время строительства, связанного с микрорайоном "Радужный" под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку. А вот Вишняков встретит год в СИЗО – суд продлил арест до 10 января.

Вице-губернатор был не первым и не последним в череде громких арестов в окружении экс-губернатора Миклушевского. Еще одного вице-губернатора – Василия Усольцева – арестуют в ноябре, правда, уже после того, как и Миклушевский, и сам Усольцев ушли в отставку. Василия Усольцева обвинили в получении не менее 18 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство бизнесу, но новый год он, видимо, встретит дома. Несколько дней назад апелляционный суд отменил вынесенное 1 декабря решение об аресте и взял с бывшего вице-губернатора подписку о невыезде.

АВГУСТ

Под водой

Тонуть каждый август стало в Приморье плохой традицией. Третий год подряд в крае — "большая вода". На этот раз причиной стал даже не тайфун "Нору", он прошел стороной. Ливневые дожди накрыли Приморский край в ночь на 7 августа и застали врасплох все службы реагирования в регионе. Серьезно пострадали пять муниципалитетов — Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ, там введен режим ЧС. Стихия отрезала от автомобильного сообщения в разгар сезона базы отдыха южного Приморья, где "застряли" тысячи туристов из разных регионов Дальнего Востока и России. Размыв железной дороги на трех перегонах в Приморском крае остановило ж/д-сообщение между Владивостоком и остальным миром. Под воду традиционно ушел Уссурийск.

В начале августа вместо тайфуна юг Приморья накрыл циклон, который принес сравнимые с прошлогодним "Лайонроком" разрушения. Фото: Александр Бивак для ИА PrimaMedia В начале августа вместо тайфуна юг Приморья накрыл циклон, который принес сравнимые с прошлогодним "Лайонроком" разрушения. Фото: Александр Бивак для ИА PrimaMedia 1 / 2

Беспечный ангел

Пожалуй, самым резонансным событием августа стала гибель на трассе Седанка – Патрокл мотоциклистки из Владивостока Ольги Прониной, более известной под псевдонимом Моника. Ее ролики, где она ловко управляется с мотоциклом на больших скоростях, набирали огромное количество просмотров. Те, кто хорошо знал Ольгу, называют ее по-хорошему сумасшедшим, высококлассным пилотом, который осознавал все риски. В тот вечер, 31 июля, она просто поехала покататься.

Ольга Пронина жила во Владивостоке и была хорошо известна в байкерской тусовке. В свои 40 она ездила на супербайке BMW S1000 RR — одном из лучших современных мотоциклов, стаж вождения мотоцикла составлял 21 год. Вождения без должной экипировки и на запредельных скоростях. За превышение скорости Ольгу неоднократно привлекали к административной ответственности. Прощаться на Морское кладбище пришли сотни байкеров.

"Не хватает рук"

22 августа в перинатальном центре во Владивостоке родились Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса Меркуловы. Событие неординарное, ведь в семье Анастасии и Александра Меркуловых родилась первая в современной истории приморского края пятерня. Именно поэтому на выписку "четырех сыночков и лапочки-дочки" в сентябре приехали не только родные и близкие семьи, но и армия журналистов. Счастливые родители сами не ожидали такого внимания к себе, до последнего были уверены, что ждут четверых. Жить семья планирует в Находке.



Первая пятерня в истории Приморья. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

СЕНТЯБРЬ

Страсти по Матильде

Владивосток оказался самым смелым защитником искусства. Когда в стране жгли машины и кинотеатры, а крупные прокатчики отказывались от одного из самых дорогих отечественных фильмов, Алексей Учитель лично приехал в приморскую столицу показать свое творение зрителю. Случилось это сначала в рамках юбилейного 15-го кинофестиваля "Меридианы Тихого". Правда, речь шла только о получасовой нарезке, но и этого уже было достаточно, чтобы и Наталья Поклонская, и даже митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призвали россиян помолиться за отмену показа. Молитвы были услышаны не теми, кому предназначались, и 11 сентября при повышенных мерах безопасности один из кинотеатров Владивостока показал фильм полностью. Билеты раскупили задолго до премьеры.

Ушла эпоха

2 сентября в отделении паллиативной медицины при Центральной клинической больнице Москвы в возрасте 75 лет скончался первый мэр Владивостока Виктор Черепков. 6 сентября около 200 человек пришли проводить в последний путь бывшего градоначальника на Лесное кладбище. О похоронах во Владивостоке Виктор Иванович попросил сам незадолго до кончины.

Человек-эпоха. Его вспоминают по-разному, разное приписывают, звучат определения от эксцентричного чудака до строителя главных транспортных развязок города. Но вспоминать Виктора Ивановича будут, такие не уходят бесследно. Обстоятельства смерти омрачены сообщениями о конфликте с родственниками, в больнице он, видимо, находился по принуждению. Его друзья сообщали, что некоторое время он даже находился в отделении психиатрии, где оказался якобы из-за отказа от лечения. Благодарные потомки предлагают переименовать в честь Черепкова проспект 100-летия Владивостока, или построенный при нем проспект Красоты.

ОКТЯБРЬ

Новая власть

4 октября президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку Владимира Миклушевского с поста губернатора Приморского края и назначил вместо него временно исполняющего обязанности. Андрей Тарасенко, до этого момента руководивший ФГУП "Росморпорт", был, казалось, несколько ошарашен столь резким поворотом в своей судьбе. Сразу по прилете во Владивосток 6 октября он поехал на церемонию официального представления в администрации края, которую провел полпред Юрий Трутнев. Едва державшийся от стресса Владимир Миклушевский тоже присутствовал.

Губернаторство Владимира Миклушевского длилось 5,5 лет. Москва назначила его руководить сначала Дальневосточным федеральным университетом, потом, перед самым саммитом АТЭС, краем вместо Дарькина. В 2014 году уже сами жители края выбрали Миклушевского губернатором, правда, в отсутствие каких-либо сильных соперников. И хотя его политический противник Игорь Пушкарев, мэр Владивостока, оказался под уголовным преследованием, до конца срока Миклушевский не дотянул.

Андрей Тарасенко начал энергично погружаться в хозяйственные проблемы, коих в Приморье несть числа, с ходу дав понять, что в сфере политической готов "работать со всеми": и с дарькинскими, и с пушкаревскими, и с николаевскими. Реально ли это в долгосрочной перспективе? Время покажет. Однако важнейшая текущая задача — приглушить внутриэлитные конфликты на период президентской выборной кампании — им успешно решена.

Бизнес против озеленения

Большая часть октября в информационном поле Владивостока прошла под знаком публичных слушаний проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. С 9 по 20 октября разработчики изменений — омский ИТП "Град" — встречались с горожанами, рассказывали и показывали, как будут развиваться районы города и входящие в ВГО населенные пункты до 2036 года. Несколько дней корреспонденты всех серьезных изданий в режиме онлайн героически вели многочасовые текстовые трансляции из зала собраний в администрации города, где алчные "горожане", прикрывая лица от камер, голосовали за уничтожение скверов!

К счастью, большого значения эти "голосования" не имели. Предложения по изменению зонирования можно было вносить и тихо, но бизнес хотел публично что-то доказать. В итоге доказать удалось лишь то, что процедура публичных слушаний несовершенна. А сами такие мероприятия отныне будут проходить под пристальным вниманием СМИ и общественности. Новый генплан должны утвердить в 2018 году.

Океанариум

Печальными новостями из Приморского океанариума, к сожалению, уже давно никого не удивить. В 2017-м их было снова немало. В мае погибли четыре ската стоимостью 3 млн рублей. Обстоятельства гибели вызывают недоумение: в емкости, в которых содержались гидробионты, из-за аварийного отсоединения шланга перестала поступать вода, и они оказались осушены. В июле скончался дельфин-белобочка. 23 сентября белуха Маруся, находившаяся в вольере на Базе исследования морских млекопитающих, запуталась в сети, не смогла выбраться на поверхность и задохнулась.

В октябре переполнилась чаша терпения даже у директора учреждения. 11 октября Александр Михайлюк взял на себя ответственность за очередную гибель самки дельфина (афалина Ева скончалась накануне от болезни) и заявил, что подал рапорт об отставке. Впервые руководство океанариума выступилор с повинной: "Каждая гибель морского млекопитающего в дельфинарии, безусловно, трагедия для тренеров, ветеринаров, техников – всех, для кого эти животные часть семьи. Особенно остро это ощущается, когда гибель животного происходит по чьей-то халатности и трагедии можно было бы избежать".

Но бывают, к сожалению, и неизбежные случаи. Михайлюк официально заявил, что хочет уйти, потому что "общественное мнение не делает скидок на причины" трагедий. Руководство этот акт самопожертвования не оценило, заявление об отставке не приняло.

НОЯБРЬ Пятница, 17-е На этот раз все были предупреждены о грядущем снегопаде, да и время вполне удачное – снег вечером в пятницу – это означает, что людей можно отпустить с работы пораньше, а на утро субботы не будет сложности с расчисткой. Но вышло все иначе. Первый "День жестянщика" во Владивостоке: иномарки целуются и пробки 10 баллов Первый снегопад года обернулся стыдом и позором дорожников и великим стоянием – на некоторых направлениях во Владивостоке пробки исчезли лишь к утру. Для бредущих домой пешеходов открыли вантовые мосты, застрявшим на экскурсии детям ночлег предоставила пожарная часть. Битым автомобилям в этот вечер было несть числа. Их бросали или ночевали в них, выжигая топливо до сухого бака в ожидании аварийных комиссаров и полиции. Снегопад стал уроком для команды и.о. мэра Литвинова, а также проверкой на человеколюбие и сострадание для всех горожан. Люди раздавали горячий чай застрявшим в пробках, забирали к себе на ночь незнакомых детей из детских садов и спортивных секций, до которых просто не смогли добраться родители.

ДЕКАБРЬ

Новая власть – 2

28 декабря новый глава Владивостока Виталий Веркеенко принял присягу и вступил в должность. Значимость этого события для краевого центра, полтора года жившего без головы, трудно переоценить. Как и для всей системы власти Приморья. Операция по выбору подходящего кандидата и проведению его на пост проведена блестяще. Все сестры получили по серьгам: городские элиты — не зависимого ни от кого (кроме главы края) вменяемого мэра, "держащая" почти 10 лет администрацию пушкаревская группа — своего человека, Алексея Литвинова, в статусе первого заместителя, а жители Владивостока — надежду на то, что пыль боев уляжется, и, войдя в курс, Виталий Веркеенко будет управлять в интересах не собственных структур, а города нашенского.

Хочется вместить в эту подборку еще много событий и сюжетов, но, пожалуй, пора остановиться и начать уже отмечать наступление нового года! От коллектива редакции PrimaMedia мы благодарим вас за то, что вы были с нами, и надеемся, что в новом году нас с вами ждут новые свершения и только позитивные новости! С Новым Годом!