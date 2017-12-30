Президент Путин назначил проверку на проблемный объект Владивостока

Путин назначил Владивостоку проверку. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Перечень поручений по итогам большой пресс-конференции коснулся и столицы Приморья

Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору и Роспотребнадзору провести проверку на мусоросжигательном заводе во Владивостоке, сообщает ТАСС.

"Провести проверку соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при эксплуатации мусоросжигательного завода, расположенного в микрорайоне Снеговая Падь", — говорится в перечне поручений главы государства по итогам большой пресс-конференции, опубликованном на официальном сайте Кремля. Это поручение должно быть исполнено в срок до 1 февраля 2018 года.

На большой пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря, один из журналистов пожаловался президенту на работу завода. "Тридцать тысяч детей, Владимир Владимирович, три района. Они задыхаются! — эмоционально описал ситуацию автор вопроса. — У нас мусоросжигательный завод никак проблему решить не может".