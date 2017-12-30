«Испортили праздничное настроение» - жители Владивостока о разбитом уличном книжном шкафе

30 декабря, PrimaMedia. Уличный книжный шкаф на Суханова вновь подвергся нападению вандалов. Разбитой оказалась одна из его створок. Жителей Владивостока выходка хулиганов огорчила, сообщает ИА PrimaMedia.
В субботу утром жители Владивостока обнаружили одну из достопримечательностей города – уличный книжный шкаф в сквере Суханова – в плачевном состоянии. Вандалы разбили стекло, защищающее книги от непогоды.
"Шел мимо, иду в гости к внукам. Специально пошел через сквер, чтобы взять что-нибудь почитать. А тут такое лиходейство. Вот кому этот шкаф мешает? Шел в хорошем настроении, праздничном. Увидел это стекло, и так обидно стало. Хорошая задумка этот шкаф, но, к сожалению, не для всех. Есть такая категория людей – им лишь бы все изгадить, они не переносят, когда видят что-то доброе и бескорыстное", — поделился с корреспондентом ИА PrimaMedia "посетитель" книжного шкафа Валерий Иванович.
Между тем шкаф на Суханова пользуется популярностью среди горожан. Его полки постоянно пополняются новыми книгами из домашних библиотек. Сейчас в шкафу можно найти не только произведения классиков и современных авторов, но и ноты для музыкальных инструментов.
Напомним, это уже пятое покушение вандалов на уличный книжный шкаф в сквере Суханова и второе в этом году. Причем первое нападение состоялось в 2013 году еще до момента его официального открытия. Хулиганы били стекла в дверцах шкафа, поджигали книги, ломали дерево, портили полировку. Каждый раз шкаф восстанавливали силами неравнодушных горожан.