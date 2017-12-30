Общество. 11:30

«Испортили праздничное настроение» - жители Владивостока о разбитом уличном книжном шкафе

Хулиганы разбили стекло в дверце шкафа, защищавшее книги от непогоды

30 декабря, PrimaMedia. Уличный книжный шкаф на Суханова вновь подвергся нападению вандалов. Разбитой оказалась одна из его створок. Жителей Владивостока выходка хулиганов огорчила, сообщает ИА PrimaMedia.

В субботу утром жители Владивостока обнаружили одну из достопримечательностей города – уличный книжный шкаф в сквере Суханова – в плачевном состоянии. Вандалы разбили стекло, защищающее книги от непогоды.

"Шел мимо, иду в гости к внукам. Специально пошел через сквер, чтобы взять что-нибудь почитать. А тут такое лиходейство. Вот кому этот шкаф мешает? Шел в хорошем настроении, праздничном. Увидел это стекло, и так обидно стало. Хорошая задумка этот шкаф, но, к сожалению, не для всех. Есть такая категория людей – им лишь бы все изгадить, они не переносят, когда видят что-то доброе и бескорыстное", — поделился с корреспондентом ИА PrimaMedia "посетитель" книжного шкафа Валерий Иванович.

1 / 3

Между тем шкаф на Суханова пользуется популярностью среди горожан. Его полки постоянно пополняются новыми книгами из домашних библиотек. Сейчас в шкафу можно найти не только произведения классиков и современных авторов, но и ноты для музыкальных инструментов.

Напомним, это уже пятое покушение вандалов на уличный книжный шкаф в сквере Суханова и второе в этом году. Причем первое нападение состоялось в 2013 году еще до момента его официального открытия. Хулиганы били стекла в дверцах шкафа, поджигали книги, ломали дерево, портили полировку. Каждый раз шкаф восстанавливали силами неравнодушных горожан.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Шкаф оживили и вернули на место в сквер Суханова во Владивостоке

Разрушенный вандалами шкаф в сквере Суханова во Владивостоке снова восстановили активисты

Вандалы разрушили пианино и унесли шкаф из Аллеи писателей во Владивостоке

Вандалы разбили "народный" книжный шкаф в сквере им. Суханова во Владивостоке

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас
Дельфины Вася и Боня из Приморского океанариума поздравили жителей края с Новым годом

18:35

Школьница из Приморья получила новогодний подарок от президента

17:00

Нетайфун, III ВЭФ и располневшие львицы Владивостокского цирка - фотоитоги-2017
Рекомендуем
11:30 «Испортили праздничное настроение» - жители Владивостока о разбитом уличном книжном шкафе
10:10 Красочный новогодний фейерверк жители Владивостока увидят в трех точках
09:30 Президент Путин назначил проверку на проблемный объект Владивостока
09:25 Подари дом на новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока
29 декабря, 23:00 Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
29 декабря, 19:40 Задержаны лесорубы-браконьеры, вырубавшие ели на Серебряном перевале в Приморье
29 декабря, 19:30 Топ политических событий в Приморье в 2017 году
29 декабря, 19:00 Выходные в городе: куда сходить во Владивостоке на зимних праздниках
29 декабря, 18:20 "Это были два месяца ада" - победитель шоу «Адская кухня» Ирина Медведева из Владивостока
29 декабря, 17:30 Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Общество
Дельфины Вася и Боня из Приморского океанариума поздравили жителей края с Новым годом
Школьница из Приморья получила новогодний подарок от президента
«С праздником, Дальний Восток!» - министр Александр Галушка поздравил жителей региона
Нетайфун, III ВЭФ и располневшие львицы Владивостокского цирка - фотоитоги-2017

Происшествия
"Новогодние олени" Уссурийска не смогли украсть платежный терминал из-за слабости
Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года
Уголовные деловые: дюжина самых громких судебных процессов Приморья-2017
Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке

Спорт
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"
Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
В 55 жизнь только начинается: история спидвея во Владивостоке на плечах энтузиастов
Новый тренер "Адмирала": Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают

Политика
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018
Подари дом на новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока
Новости регионов
Хабаровский край: двенадцать месяцев года уходящего

19:30

В Якутске девочка упала при выходе из автобуса и сломала позвоночник

18:00

На ночь глядя: десяток яиц — 300 рублей, рейтинг суперкрасоток, Путин списал долги россиян

17:00

Водитель сбил двух пешеходов за 15 минут в Тайшете Иркутской области

17:00

Преступную группу, «наворотившую» криминальных дел, будут судить в Краснодаре

16:00

Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий назвали в Южно-Сахалинске

15:40

Торговые центры Красноярска начинают открываться после звонков о "минировании"

15:00

Лучшие фотографии Магадана за неделю из Instagram

13:00

Закусывать солеными огурчиками и конфетами опасно для здоровья, предупреждают врачи

13:00

Троллейбусы в Севастополе на новогодние праздники поменяют график движения
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia