«Испортили праздничное настроение» - жители Владивостока о разбитом уличном книжном шкафе

Хулиганы разбили стекло в дверце шкафа, защищавшее книги от непогоды

30 декабря, PrimaMedia. Уличный книжный шкаф на Суханова вновь подвергся нападению вандалов. Разбитой оказалась одна из его створок. Жителей Владивостока выходка хулиганов огорчила, сообщает ИА PrimaMedia.

В субботу утром жители Владивостока обнаружили одну из достопримечательностей города – уличный книжный шкаф в сквере Суханова – в плачевном состоянии. Вандалы разбили стекло, защищающее книги от непогоды.

"Шел мимо, иду в гости к внукам. Специально пошел через сквер, чтобы взять что-нибудь почитать. А тут такое лиходейство. Вот кому этот шкаф мешает? Шел в хорошем настроении, праздничном. Увидел это стекло, и так обидно стало. Хорошая задумка этот шкаф, но, к сожалению, не для всех. Есть такая категория людей – им лишь бы все изгадить, они не переносят, когда видят что-то доброе и бескорыстное", — поделился с корреспондентом ИА PrimaMedia "посетитель" книжного шкафа Валерий Иванович.

Вандалы разбили стекло уличного шкафа в сквере Суханова. Фото: ИА PrimaMedia Вандалы разбили стекло уличного шкафа в сквере Суханова. Фото: ИА PrimaMedia Вандалы разбили стекло уличного шкафа в сквере Суханова. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Между тем шкаф на Суханова пользуется популярностью среди горожан. Его полки постоянно пополняются новыми книгами из домашних библиотек. Сейчас в шкафу можно найти не только произведения классиков и современных авторов, но и ноты для музыкальных инструментов.

Напомним, это уже пятое покушение вандалов на уличный книжный шкаф в сквере Суханова и второе в этом году. Причем первое нападение состоялось в 2013 году еще до момента его официального открытия. Хулиганы били стекла в дверцах шкафа, поджигали книги, ломали дерево, портили полировку. Каждый раз шкаф восстанавливали силами неравнодушных горожан.