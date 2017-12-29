Спорт. 29 декабря, 23:00

Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года

Встреча во Владивостоке закончилась победой гостей со счетом 2:0

29 декабря, PrimaMedia. Владивостокский "Адмирал" потерпел поражение в последнем для себя матче в 2017 году от китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" со счетом 0:2, сообщает ИА PrimaMedia.

На матч против "Куньлуня" новый тренерский штаб команды во главе с Андреем Разиным выпустил шесть игроков перешедших в "Адмирал" в последний день трансферов. Правда, полноценными новичками можно было назвать лишь четверых – Дениса Вихарева, Вадима Перескокова, Григория Верещагина и Дениса Ковалёва. А вот защитник Иван Глазков и нападающий Егор Яковлев хорошо знакомы приморским болельщикам. Кстати, и тот, и другой вышли на лед в стартовом составе.

Первый период остался за "Адмиралом" по броскам, голевым моментам и игре, но не по счету. На пятой минуте Брэндон Ип первым же броском в створ ворот Игоря Бобкова открыл счет.

Следующего гола болельщикам пришлось ждать 55 минут игрового времени. Увы, но отличились вновь гости. Лукас Лессио установил окончательный счет в матче отправив шайбу в пустые ворота.

"Адмирал" терпит первое поражение с новым главным тренером, но строительство новой команды началось!

"Адмирал" (Владивосток) – "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

29 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена". 4708 зрителя. Судьи: Оленин, Акузовский

"Адмирал" (14): Бобков (57:53-59:12); Мищенко – Глазков, Казаков – Яковлев – Вихарев (2); Мнацян-к – Мамашев (2), Бутузов (2) – Фищенко (4) – Манукян; Волченков, Глазачев – Кицын (2) – Перескоков (2); Ващенко – Ильин, Ковалёв – Гичибеков.

"Куньлунь" (20+2 к.ш.): Хелльберг; Ибрагимов – Шаус, Лессио – Брюле – Бек (2); Кулда – Блэкер, Дефацио (2) – Кейн – Ип (2); Ярвинен (12) – Граборенко, Костицын – Риссанен – Чипчура; Воробей (2), Поникаровский – Локхарт – Джо.

Голы:

0:1 Ип (Кейн, 04:25)

0:2 Лессио (Брюле, Бек, 59:12-п.в.)

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"

12:15

Новый тренер "Адмирала": Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают

29 декабря, 11:15

В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»

29 декабря, 08:50

Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"

28 декабря, 19:10

В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту

28 декабря, 14:30
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"

29 декабря, 11:15

Новый тренер "Адмирала": Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают

29 декабря, 08:50

В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»
Рекомендуем
11:30 «Испортили праздничное настроение» - жители Владивостока о разбитом уличном книжном шкафе
10:10 Красочный новогодний фейерверк жители Владивостока увидят в трех точках
09:30 Президент Путин назначил проверку на проблемный объект Владивостока
09:25 Подари дом на новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока
29 декабря, 23:00 Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
29 декабря, 19:40 Задержаны лесорубы-браконьеры, вырубавшие ели на Серебряном перевале в Приморье
29 декабря, 19:30 Топ политических событий в Приморье в 2017 году
29 декабря, 19:00 Выходные в городе: куда сходить во Владивостоке на зимних праздниках
29 декабря, 18:20 "Это были два месяца ада" - победитель шоу «Адская кухня» Ирина Медведева из Владивостока
29 декабря, 17:30 Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Общество
Дельфины Вася и Боня из Приморского океанариума поздравили жителей края с Новым годом
Школьница из Приморья получила новогодний подарок от президента
«С праздником, Дальний Восток!» - министр Александр Галушка поздравил жителей региона
Нетайфун, III ВЭФ и располневшие львицы Владивостокского цирка - фотоитоги-2017

Происшествия
"Новогодние олени" Уссурийска не смогли украсть платежный терминал из-за слабости
Посетителей торгового центра эвакуировали во Владивостоке в последнюю пятницу года
Уголовные деловые: дюжина самых громких судебных процессов Приморья-2017
Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке

Спорт
"Жаль, что первый блин вышел комом" - тренер Андрей Разин о пятом поражении "Адмирала"
Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года
В 55 жизнь только начинается: история спидвея во Владивостоке на плечах энтузиастов
Новый тренер "Адмирала": Условия и статус, предложенные для работы, меня устраивают

Политика
Топ политических событий в Приморье в 2017 году
Итоги 2017 года с депутатом Госдумы Сергеем Сопчуком: о политике, работе и сокровенном
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Владимир Николаев рассказал о самом важном в новом интервью

Бизнес
Сбербанк меняет режим работы в новогодние праздники
Банк "Приморье" Ларисы Белобровой признал высоким уровень своего кредитного риска
«Приморскуголь» стал лидером производственного соревнования «СУЭК» по итогам 2017 года
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Дальнего Востока

Популярное

Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
Что принесет год Желтой Собаки жителям Приморья - гороскоп 2018
Подари дом на новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока
Новости регионов
Хабаровский край: двенадцать месяцев года уходящего

19:30

В Якутске девочка упала при выходе из автобуса и сломала позвоночник

18:00

На ночь глядя: десяток яиц — 300 рублей, рейтинг суперкрасоток, Путин списал долги россиян

17:00

Водитель сбил двух пешеходов за 15 минут в Тайшете Иркутской области

17:00

Преступную группу, «наворотившую» криминальных дел, будут судить в Краснодаре

16:00

Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий назвали в Южно-Сахалинске

15:40

Торговые центры Красноярска начинают открываться после звонков о "минировании"

15:00

Лучшие фотографии Магадана за неделю из Instagram

13:00

Закусывать солеными огурчиками и конфетами опасно для здоровья, предупреждают врачи

13:00

Троллейбусы в Севастополе на новогодние праздники поменяют график движения
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia