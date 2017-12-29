Обновленный "Адмирал" проиграл "Куньлуню" в последнем матче 2017 года

Встреча во Владивостоке закончилась победой гостей со счетом 2:0

29 декабря, PrimaMedia. Владивостокский "Адмирал" потерпел поражение в последнем для себя матче в 2017 году от китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" со счетом 0:2, сообщает ИА PrimaMedia.

На матч против "Куньлуня" новый тренерский штаб команды во главе с Андреем Разиным выпустил шесть игроков перешедших в "Адмирал" в последний день трансферов. Правда, полноценными новичками можно было назвать лишь четверых – Дениса Вихарева, Вадима Перескокова, Григория Верещагина и Дениса Ковалёва. А вот защитник Иван Глазков и нападающий Егор Яковлев хорошо знакомы приморским болельщикам. Кстати, и тот, и другой вышли на лед в стартовом составе.

Первый период остался за "Адмиралом" по броскам, голевым моментам и игре, но не по счету. На пятой минуте Брэндон Ип первым же броском в створ ворот Игоря Бобкова открыл счет.

Следующего гола болельщикам пришлось ждать 55 минут игрового времени. Увы, но отличились вновь гости. Лукас Лессио установил окончательный счет в матче отправив шайбу в пустые ворота.

"Адмирал" терпит первое поражение с новым главным тренером, но строительство новой команды началось!

"Адмирал" (Владивосток) – "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

29 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена". 4708 зрителя. Судьи: Оленин, Акузовский

"Адмирал" (14): Бобков (57:53-59:12); Мищенко – Глазков, Казаков – Яковлев – Вихарев (2); Мнацян-к – Мамашев (2), Бутузов (2) – Фищенко (4) – Манукян; Волченков, Глазачев – Кицын (2) – Перескоков (2); Ващенко – Ильин, Ковалёв – Гичибеков.

"Куньлунь" (20+2 к.ш.): Хелльберг; Ибрагимов – Шаус, Лессио – Брюле – Бек (2); Кулда – Блэкер, Дефацио (2) – Кейн – Ип (2); Ярвинен (12) – Граборенко, Костицын – Риссанен – Чипчура; Воробей (2), Поникаровский – Локхарт – Джо.

Голы:

0:1 Ип (Кейн, 04:25)

0:2 Лессио (Брюле, Бек, 59:12-п.в.)